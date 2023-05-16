© Фото: СТМЭГИ

Иудейский аналог 9 Мая — День спасения и освобождения (26 ияра) — впервые станет межконфессиональным. В этом году самый молодой праздник иудейского календаря, с 2013 года отмечаемый в России, Израиле и еврейских общинах по всему миру, выйдет на новый уровень: праздничные мероприятия впервые объединят представителей иудаизма, православия, ислама и буддизма.

Главное официальное мероприятие праздничной программы — возложение венков к Могиле неизвестного солдата 17 мая в Александровском саду в Москве — пройдет с участием представителей Русской православной церкви, Духовного собрания мусульман России и Буддийской традиционной Сангхи России. Представители этих конфессий станут гостями и на других торжественных событиях российской программы Дня спасения и освобождения.

Сближение Дня спасения и освобождения с другими конфессиями — естественный этап в развитии этого праздника. Трагедия Холокоста была настолько масштабна, что у нее нет национальных рамок, она стала частью мировой истории, истории нашей страны, истории каждого из нас вне зависимости от национальности и вероисповедания. С каждым годом память о жертвах Холокоста всё прочнее закрепляется в российской национальной памяти, а значит, важна для представителей самых разных конфессий в нашей стране. Помимо этой памяти о жертвах Холокоста и нацизма, нас и живущих в России представителей других конфессий объединяет ответственное отношение к истории Великой Отечественной войны и роли Красной армии в Победе и разгроме нацизма.

— говорит президент Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев.

По словам Захарьяева, благодаря общим ценностям День спасения и освобождения объединяет и сплачивает не только разных по взглядам, профессии, возрасту, государственной принадлежности и религиозным направлениям представителей еврейского народа, но и — начиная с этого года, юбилейного, — представителей разных национальностей и религий. И это сближение будет продолжаться и дальше.

Иудейская дата Дня спасения и освобождения 26 Ияра, на которую пришлось 9 мая 1945 года, выпадает в этом году на 17 мая. В этот юбилейный год программа празднования организована с особым размахом и продлится до 23 мая. Главные мероприятия состоятся в Москве и Иерусалиме. В российской столице, помимо возложения венков в Александровском саду, пройдут молитвы в двух главных синагогах России — в Московской Хоральной синагоге и Московском еврейском общинном центре (16 мая), церемония отделения халы "Женский фронт 26 ияра" с участием более тысячи женщин в столичных "Лужниках" (21 мая).

В Иерусалиме состоится главная молитва праздника у важнейшей святыни иудаизма Стены Плача (16 мая), шествие "Бессмертный полк" на Горе Герцля и религиозно-памятная акция с участием 500 израильских детей в мемориальном центре "Яд-Вашем" (23 мая).

За прошедшие 10 лет День спасения и освобождения, или День Победы по иудейскому календарю, получил широкое распространение среди еврейских общин в разных странах мира и стал важной частью еврейской традиции. В этот день иудеи чтут память погибших и выражают благодарность Всевышнему и солдатам Красной армии и их союзникам, которые, разгромив нацизм, спасли евреев Европы от окончательного уничтожения.

В России День спасения и освобождения официально включен в реестр праздников и памятных дней. По ежегодной традиции президент России Владимир Путин направляет в этот день свое поздравительное обращение к еврейской общине. В Израиле оба главных раввина страны включили этот праздник в иудейский календарь, а кнессет принял закон о внесении 26 ияра в официальный перечень памятных дат. Презентация новой даты состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Был составлен перечень молитв, которые предписано читать в День спасения и освобождения. В синагогах, общинных центрах и в семьях в этот день принято зажигать три свечи: во славу Всевышнего, в память о жертвах Холокоста и в честь воинов-освободителей — в благодарность за спасение и освобождение.