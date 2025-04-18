Китай занимает особое место среди приоритетов Азербайджана со времен Гейдара Алиева - Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью китайскому телеканалу CGTN (China Global Television Network) поделился впечатлениями от визита в Пекин и рассказал о развитии отношений Азербайджана и Китая.

Прежде всего Ильхам Алиев отметил, что впервые за шесть лет совершил поездку в Пекин. «Но за истекший период у меня была возможность встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином несколько раз. В последний раз мы встречались в июле прошлого года в кулуарах одного международного мероприятия, на котором была принята Декларация о стратегическом партнерстве. Это была очень важная веха в нашем сотрудничестве, в результате чего наши отношения поднялись на более высокий уровень», - поделился он.

В рамках визита 22-24 апреля азербайджанский лидер и Председатель КНР Си Цзиньпин подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

«Таким образом, мы подняли уровень наших отношений еще выше. Было подписано еще двадцать документов, которые охватывают широкий спектр областей. Так что я бы сказал, что отношения у нас прекрасные, как и сам визит. Я очень доволен результатами»

– Ильхам Алиев

Президент АР заявил, что для него большая честь быть приглашенным в Китай с государственным визитом со стороны Председателя КНР Си Цзиньпина и выразил благодарность за гостеприимство. Он добавил, что содержание двусторонних обсуждений действительно очень вдохновляет, отношения находятся на высоком уровне.

Ильхам Алиев поделился впечатлениями о том, что произвело на него впечатление в эту поездку. «Сегодня, во время встреч с китайским руководством, я подчеркнул, что вижу развитие при каждом посещении вашей страны. Я вижу много новых инфраструктурных проектов, новые здания, красивые города. И я поздравил своих друзей с выдающимися достижениями Китая в социально-экономическом развитии и на международной арене», - поведал он.

В рамках визита в Пекин в апреле 2025 года стороны заключил ряд важных документов. «Прежде всего, текст Совместного заявления о всеобъемлющем стратегическом партнерстве охватывает широкую программу действий в двусторонних отношениях. Наши страны демонстрируют солидарность и дружбу по вопросам, представляющим обоюдный национальный интерес. Мы решительно поддерживаем суверенитет и территориальную целостность друг друга. Мы решительно поддерживаем политику «Одного Китая». Азербайджан был одной из первых стран, которая публично и открыто осудила незаконные выборы на Тайване», – сообщил президент Азербайджана.

Также Заявление охватывает широкий круг вопросов, в том числе торговлю, транспорт, межличностные контакты, гуманитарное партнерство и, конечно, совместную инициативу. Поэтому содержание этого документа очень важно. Поэтому подписание декларации с такой страной является действительно важным достижением для Азербайджана.

«Могу сказать, что Азербайджан подписал декларации о стратегическом партнерстве со многими странами нашего региона, а также с некоторыми европейскими странами, но Китай является сильнейшим государством среди них. Вот почему я думаю, что чрезвычайная важность этого документа очевидна»

– Ильхам Алиев

Азербайджанский лидер поделился, что его связывают дружеские и искренние отношения с Председателем Си. «Мне всегда приятно встречаться и говорить с Председателем Си очень искренне и открыто. У нас было достаточно времени пообщаться как во время переговоров, так и во время официального приема. Таким образом, мы охватили многие вопросы региональной стабильности, безопасности и международных отношений», - рассказал он.

«Азербайджан присоединился к ряду инициатив Председателя Си Цзиньпина, касающихся нашего общего развития, безопасности и цивилизации.

Мы разделяем его точку зрения. Мы были одной из первых стран, которая открыто поддержала, а затем присоединилась к инициативе «Один пояс, один путь», реализовав таким образом множество инфраструктурных проектов в нашей стране»

– Ильхам Алиев

По его словам, Си Цзиньпин, будучи лидером одной из самых могущественных стран в мире, также очень скромный и очень дружелюбный человек.

Важную роль в установлении дружеских отношений Баку и Пекина сыграл общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев.

«Он сыграл важную роль в построении отношений между двумя странами на прочной основе. Поэтому, когда он стал Президентом, визит в Китай был одним из его первых визитов, я думаю, через год он посетил Китай. <…> Это было, по-моему, в 1994 году. И это был день, когда мы построили эти отношения. Его наследие дорого для всех нас»

– Ильхам Алиев

Президент АР подчеркнул, что страна следуем путем Гейдара Алиева, в том числе во внешнеполитических приоритетах. Китай среди этих приоритетов занимает особое место.

«Я думаю, если бы он видел нас с небес, видел нынешнее состояние наших отношений, он гордился бы Азербайджаном и азербайджано-китайскими отношениями»

– Ильхам Алиев