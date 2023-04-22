Кино и песни Георгия Мовсесяна

Творчество советского композитора и музыканта Георгия Мовсесяна не теряет своей актуальности и сегодня. Его до сих пор называют одним из самых современных композиторов.

Детство в Харькове

Георгий Викторович Мовсесян родился 2 августа 1945 года в Харькове в семье актера Харьковского театра драмы. Отец и два его брата были актерами. Маленькому Георгию часто приходилось наблюдать за тем, как взрослые готовятся к роли перед зеркалом в комнате общежития. Однако Виктор Мовсесян был против того, чтобы его сын связывал судьбу с театральной сценой, а потому привез ему с гастролей немецкий аккордеон. Поначалу учиться играть приходилось "на слух", а в 9 лет Георгия отвели в кружок при Харьковском доме учителя. Через два года он уже уверенно владел инструментом. В 1959 году семья переехала жить в Кемерово, где отцу предложили работу в местном театре драмы. Окончив среднюю школу в возрасте 15 лет, Георгий Мовсесян решил попытать удачу в Москве и поступить в музыкальное училище имени Гнесиных, где успешно прошел все вступительные испытания.

"А я иду шагаю по Москве"

Творческий дебют состоялся почти случайно. Осенью 1963 года в Москве проходили съемки фильма Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Фильм должна была сопровождать музыка композитора Андрея Петрова. В киноленте есть музыкальная тема "Дождь", которой для большей выразительности не хватало двух аккордеонистов. Кто-то рекомендовал Петрову пригласить студента Музыкального училища имени Гнесиных. Аккордеон Георгия Мовсесяна можно услышать не только в "Дожде", но и в мелодии песни "А я иду, шагаю по Москве", которую исполнил Никита Михалков.

Благодаря работе в кино Мовсесян стал хорошо известен в московских музыкальных кругах. К 19 годам он успел поработать аранжировщиком на радиостанции "Юность", а также был приглашен в качестве музыканта в оркестр киностудии "Мосфильм".

Армия

В 1964 году Георгия Мовсесяна призвали в армию. Так он попал в Ансамбль песни и пляски Московского военного округа. Казалось, служба должна была отвлечь его от авторской музыки в пользу строевых маршей. Однако вместе с Мовсесяном служил будущий выдающийся советский композитор Давид Тухманов. Подготовив множество аранжировок для чужих песен, Георгий Мовсесян начал сочинять инструментальные пьесы. Именно в армии состоялся его дебют в качестве автора песни. Первую композицию "Дороги" он написал на стихи Анатолия Землянского, назвав ее своей первой любовью. Позже эта песня стала известной в исполнении Иосифа Кобзона.

"Мои года, мое богатство"

После армии Георгия Мовсесяна пригласили на работу в Москонцерт, где он был и артистом, и солистом, и концертмейстером. В начале 1970-х он вновь сотрудничал с радиостанцией "Юность", делая оркестровые аранжировки эстрадных и бардовских песен. Потом многие его хиты будут впервые звучать именно на этой радиостанции.

Мовсесян писал музыку на стихи Евгения Евтушенко, Льва Ошанина, Михаила Танича и других известных поэтов. Его песни исполняли Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Эдуард Хиль, Анне Вески, а также ВИА "Пламя". В 1981 году была написана песня "Мои года" на стихи Роберта Рождественского, которую исполнил Вахтанг Кикабидзе.

Творческий секрет

Всего Георгий Мовсесян написал более ста песен, но был против того, чтобы его оценивали исключительно сквозь призму популярности тех ли иных хитов. Композитор утверждал, что песня - не тот жанр, в котором уместно подчеркивать персональные заслуги композитора, или поэта, или исполнителя; песня нужна, чтобы ее хотели петь.