Какое я поколение: бумер, Х, миллениал, зуммер или альфа?

В современном мире принято определять поколения людей по той эпохе, в которой они родились, тем самым приписывая им определенные характеристики, черты и качества. Как определить к какому поколению ты относишься и что это означает - рассказываем в этом материале.

Кто придумал систему поколений?

Теория поколений появилась относительно недавно, в начале 1990-х годов, благодаря творчеству двух американцев: историка Уильяма Штрауса и специалиста по демографии Нила Хау. В книге ”Поколения” они представили историю США, начиная с конца XVI века, как ряд биографий различных поколений. В последующих работах (последняя общая была опубликована в 2020 году) они развили теорию поколений, обозначив определенную цикличность и архетипы определенных эпох. Теория поколений Штрауса-Хау оказалась чрезвычайно успешной и повлияла на ряд последующих исследований в сфере маркетинга, бизнеса и даже политики по всему миру.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Одно поколение сколько лет?

В рамках этой теории одному поколению отводится временной промежуток от 15 до 25 лет. Тот, кто рожден на стыке поколений, может относится как к предыдущему, так и к следующему поколению в зависимости от наклонностей и условий среды, в которых он живет. При этом каждое из поколений формируется уникальными событиями и явлениями, присущими определенной эпохе.

Какого я поколения?

Поколение определяется по году рождения, поэтому понять, к какому поколению относится тот или иной человек довольно просто:

Поколение бэби-бумеры: 1946-1964

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поколение бэби-бумеров или просто бумеров - это все те, кто родился после Второй мировой войны. Поскольку рождаемость после войны значительно возросла, отсюда и название поколения, которое можно перевести как ”те, кто родился на волне рождаемости”. Поколение до бэби-бумеров носит название Молчаливое поколение - 1928-1946 годы.

Поколение Х: 1965-1980

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После бумеров наступила эпоха поколения Х, которое также иногда называют поколением MTV или забытым поколением. Название ”поколение X” закрепилось, благодаря канадскому журналисту и писателю Дугласу Коупленду и его книге ”Поколение Икс”.

Поколение Y - Ммллениалы: 1981-1996

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поколение Y - основная масса рабочей силы на сегодняшний день. В названии поколения латинская Y всего лишь потому, что она в латинском алфавите следует за предыдущей X, а термин ”миллениалы” впервые появился в книге ”Поколения” Штрауса и Хау. ”Миллениал” -человек, который достиг зрелости в новом тысячелетии или миллениуме.

Поколение Z: 1997-2012

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Следующее после миллениалов - поколение Z или зумеры. Еще одно название поколения - ай дженерейшн. Z его называют, поскольку буква Z следует за Y, а зумеры, несмотря на то, что кажется, будто название как-то связано с популярной программой ”Зум”, на самом деле, отсылка к бумерам. Зумеры - первое поколение, которое родилось и выросло в цифровую эпоху. Отсюда и название ”ай-дженерейшн”, то есть поколение, которое выросло в эру айфонов, появившихся в 2007 году.

Поколение Альфа: 2013-2025

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Последнее на сегодняшний день - поколение альфа, получившее название благодаря греческому алфавиту, в котором ”альфа” - первая буква. Термин был впервые употреблен австралийским социологом Марком Маккриндлом. Поскольку родители большинства ”альф” - миллениалы, иногда новое поколение также называют ”мини-миллениалы”. Предположительно, поколение Альфа будет самым многочисленным, и к 2025 году их на планете будет более 2 млрд. Еще одно название поколения Альфа - поколение ковида, поскольку многие из них родились в период пандемии.

Пророк, странник, герой и художник

Во второй своей книге ”Четвертое превращение” Штраус и Хау пишут о том, что каждое поколение представлено определенным архетипом, которых всего четыре:

Пророк. Люди этого поколения рождаются после масштабных войн и кризисов, во время объединения общества и социального консенсуса. ”Пророки” растут в посткризисную эпоху, и проявляют интерес, к таким сферам, как религия, ценности и видение мира. Из сегодняшних поколений к пророкам относятся бумеры. Странник. ”Странники” рождаются в эпоху духовного пробуждения, время расцвета социальных идеалов и духовных поисков. Их основными жизненными ориентирами выступают свобода, выживание и честь. Современное поколение X - это странники. Герой. Люди поколенческого архетипа ”герой” рождаются после эпохи духовного пробуждения в период индивидуализма, прагматизма, а также национального шовинизма. Их отличительные черты: приверженность сообществу, стремление к богатству и увлеченность технологиями. Современные ”герои” – это миллениалы. Художник.”Художники” рождаются в эпоху великих войн и исторических кризисов. Им свойственны многообразие мнений, компетентность и соблюдение правил. Из ныне живущих поколений к ”художникам” относятся молчаливое поколение и поколение Z.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто придумывает названия для поколений?

Названия поколений появляются сами собой, в основном благодаря медиа и популярности того или иного ”имени” поколения среди общества. Названия всех поколений, которые сегодня популярны в социуме пришли из-за рубежа, где теория поколений Штрауса-Хау приобрела наибольшую популярность.

Минусы теории поколений

Несмотря на то, что теория поколений чрезвычайно интересная и увлекательная и во многом отражает реалии, отчасти она - причина неравенства, навешивания ярлыков на целые группы людей и даже конфликта поколений. В конце концов, любая теория - просто теория, и она никоим образом не должна влиять на жизнь человека, который сам определяет свой путь.