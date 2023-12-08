Какие радары Армения получит от Франции?

Осенью Армения решилась на пополнение своего арсенала французскими боевыми системами. Одна из них - радар Ground Master 200. Насколько эффективны французские радары, кто их производит, для чего их используют и когда Армения их получит - рассказываем в этой статье.

Что такое ”Граундмастер 200”?

Ground Master 200 (в русской транслитерации ”Граундмастер 200”) - это 3D радар средней дальности с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), созданный компанией Thales Group. 3D радар определяет три координаты поражаемой цели: дальность, азимут (угол между плоскостью и объектом) и угол места. АФАР - это фазированная решетка, где каждый модуль имеет собственный приемопередатчик, то есть при повреждении нескольких из них радар продолжает работать.

Ground Master 200 - это многоцелевой радар, который дополняет работу радиолокационной системы дальнего действия и защищает воздушное пространство для работы средств ПВО или развёрнутых наземных сил.

Ground Master 200 был представлен корпорацией Thales в 2008 году. В 2019 году французская компания представила улучшенный радар Ground Master 200 MM/A как уникальный продукт на оборонном рынке.

Ground Master 200 характеристики

Радар Ground Master 200 в новой модификации способен противостоять современным видам угрозы, в том числе БПЛА. Радар Ground Master 200 - это полностью автономная система, которая может быть использована не только как радар, но и в качестве турели, энергогенератора и операционной кабины, где могут поместиться два оператора. Ground Master 200 можно перевозить на грузовике. Время развёртывания для выполнения боевой задачи - 15 минут, время вывода из эксплуатации - 10 минут.

Характеристики GM200:

дальность обнаружения: наблюдение - 250 км, поражение - 100 км.

диапазон работы: S-диапазон (как в наземной и спутниковой радиосвязи)

производительность достигается за счёт транзисторов с высокой производительностью - GaN технологии.

постоянное 3D-сканирование местности под углом от -7° до 70° за поворот.

На поворот требуется 3 секунды для наблюдения, 1,5 секунды для поражения.

генерация направленного сигнала за счёт цифрового формирования луча.

работа радара обеспечивается алгоритмами ИИ.

Зачем нужен радар Ground Master 200

Радар Ground Master 200 обнаруживает и одновременно сопровождает цели на малой и большой высоте. Французские радары GM-200 обеспечивает координацию вооружений ПВО сверхмалой дальности (например, ”Мистралей”) и малой дальности. Радиолокационная система GM-200 оснащена встроенным блоком питания, который обеспечивает автономную работу в течение 24 часов для обнаружения и отражения следующих целей:

вертолетов

крылатых ракет

целей морского базирования

артиллерийских целей и миномётов

беспилотных летательных аппаратов.

Радар GM200 способен воздействовать на несколько потенциальных угроз одновременно, а также обеспечить несколько секунд для поиска укрытия.

Кто покупает GM200

По данным официального сайта французского производителя Thales Group, на сегодняшний момент было произведено более 60 радаров GM200.

Первой страной, которая приобрела французские радиолокационные системы стала Саудовская Аравия в 2013 году. Королевство в Персидском заливе купило 17 радаров более чем за $ 320 млн.

Нидерланды купили 12 радиолокационных систем от Thales Group в 2018-2019 гг.

Норвегия приобрела 9 систем GM200

В феврале 2023 году Thales получила контракт на поставку двух радаров GM200 Украине.

В октябре Армения подписала контракт на покупку двух единиц французской радиолокационной системы.

Сербия в рамках контракта с Thales наряду с другими радарами, также приобрела и GM-200.

Дания в конце октября подписала контракт на покупку 5 радаров GM200.

Приблизительная стоимость одной радиолокационной системы GM200 составляет чуть более $ 15,5 млн.

Кто производит радары Ground Master 200

Радары Ground Master 200 производит французская компания Thales Group, частично принадлежащая государству. По рейтингу самых прибыльных оружейных компаний мира за 2022 год, составленному SIPRI, французская Thales на 17м месте с прибылью в $ 18,5 млрд.

Когда французские радары доставят в Армению?

Дания, подписавшая контракт на поставку радиолокационных систем GM200 на несколько дней позже, чем Армения, получит радары не ранее, чем в 2026 году. Скорее всего, в Армении французская техника появится примерно в то же время.