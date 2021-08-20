Как посетить дом-музей Волошина в Коктебеле?

Коктебель - место для любителей спокойного отдыха и чудесных пейзажей. В 2024 году, правда, на набережной поселка проходит реконструкция: ближайший доступный пляж находится в километре от центра, у холма Юнге. Но это не умаляет привлекательность поселка, в котором жил и творил Максимилиан Волошин. Почему стоит ехать в его дом-музей и как до него добраться?

Волошин - загадочная личность, определившая целую эпоху - оставил огромное художественное наследие, полностью оценить которое еще только предстоит, но уже сегодня к великому творцу можно прикоснуться и попытаться его понять в доме-музее, расположенном в Коктебеле.

Кто такой Максимилиан Волошин?

Максимилиан Волошин - поэт и переводчик, пейзажист и критик Серебряного века и более поздней, советской эпохи. Одаренный мистификатор и авантюрист Волошин свою жизнь посвятил познанию человеческой натуры, поиску и открытию новых талантов. Он давал возможность проявиться каждому, в том числе предоставляя талантливым писателям, поэтам и художникам площадку для творчества в своем гостеприимном доме. Волошин открыл Цветаеву, сражался на дуэли с Гумилевым, был знаком с Пикассо, Риверой и Роденом. Волошин писал прекрасные и глубокие стихи, а также удивительное и завораживающие акварели.

© Фото: Портрет Волошина кисти Диего Риверы

Кто построил дом Волошина?

Дом в Коктебеле, который сегодня может посетить каждый желающий (как и во времена самого поэта) Волошин вместе с матерью Еленой Глазер строил в течение 10 лет, с 1903 по 1913 годы. Архитектура дома довольно необычна: в нем много помещений-комнат, террас, галерей и лестниц. Отдельного внимания заслуживает мастерская Максимилиана Волошина: ее окна обращены к морю и к горам, а сама она наполнена предметами, принадлежавшими поэту и художнику.

Стоит ли идти в Дом-Музей Волошина?

Ответ на этот вопрос однозначно ”да”. Дом-музей Волошина - место, где побывало огромное количество талантливых людей, включая Марину Цветаеву, Осипа Мандельштама, Валерия Брюсова, Николая Гумилева, Алексея Толстого, Андрея Белого. В доме устраивались театральные представления и литературные чтения, любой желающий мог приехать туда, чтобы заняться творчеством. В доме-музее Волошина огромное количество картин, книг, скульптур, оригинальной мебели, сделанной самим Волошиным, бытовые предметы начала XX века. Оказавшись в особняке Волошина, можно на какое-то время забыть о том, что сегодня XXI век, и насладиться невероятной атмосферой творчества и энергией жизни, которой буквально пропитан дом.

Сам Волошин свой дом любил, и каким-то невероятным образом, в том числе и благодаря своей харизме, удалось сохранить его даже во время революции 1917 года, когда большинство особняков Крыма было национализировано или разграблено.

Как добраться до Дома-музея Волошина?

Дом-музей Волошина находится в крымском поселке Коктебель, который расположен в 20 километрах от Феодосии.

Добраться до Коктебеля можно на:

общественном транспорте из Феодосии, с автостанции. Автобусы ходят с интервалом 40-60 минут, а стоимость одного билета составляет около 105 рублей;

такси: стоимость поездки из Феодосии составит 500 рублей, из Симферополя - 2700 рублей, из Судака - 1100 рублей;

на личном транспорте: из Феодосии по автодороге 35К-003 нужно доехать до указателя ”Коктебель” и свернуть налево, на автодорогу 35К-005. Время в пути: примерно 20-30 минут. Из Симферополя до Коктебеля можно добраться по автодороге 35К-003, а затем свернуть направо на автодорогу 35К-003.

Дом-музей Волошина расположен по адресу улица Морская 43.

Экскурсии в Доме-музее Волошина

Дом-музей Максимилиана Волошина можно посетить в любой день недели, кроме пятницы, с 10:00 до 18:00. По пятницам музей работает с 11:00 до 20:00.

Стоимость взрослого билета без экскурсии - 250 рублей, с экскурсией - 400 рублей.