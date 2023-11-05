Как попасть в мраморную деревню, где добывали камень для отделки Петербурга?

Любителям поездок в Карелию знаком мраморный каньон Рускеала - туристический кластер недалеко от города Сортавала. В 2023 году его посетило полмиллиона человек. Однако есть в Карелии не менее интересное с познавательной точки зрения место. Находится оно в Кондопожском районе, недалеко от Петрозаводска и на карте обозначено как деревня Тивдия.

Как возили тивдийский мрамор?

Это звучное название в свое время дало имя тивдийскому мрамору. Его добывали здесь и в соседней деревне Белая гора в XVIII веке, затем спускали в воды Хижозера, на берегу которого и расположены обе эти деревни. Далее сплав попадал в воды реки Тивдийки, известной порогами и оттого быстрым течением. Правда, на пути к Онежскому озеру приходилось преодолевать путь по суше в 2 км, когда мраморные глыбы просто волокли по земле. Потом мрамор через Онегу, реку Свирь и Ладожское озеро плыл в Неву и попадал в конечную точку — Санкт-Петербург.

Чем знаменит мрамор с берегов Хижозера?

Тивдийский мрамор, добываемый на Белой горе, отличался редкой расцветкой и прочностью. Его использовали при строительстве Исаакиевского собора, Зимнего, Мраморного, Михайловского и Мариинского дворцов, Инженерного замка, Казанского собора. В тивдийском мраморе 7 основных цветов — от нежно-розового до темно-малинового, а также 23 оттенка. Такую богатую палитру красок мрамор получил благодаря присутствию в нем гематита — минерала железа.

На территории мраморной каменоломни был построен камнеобрабатывающий завод, который проработал с 1807 по 1845 год. После этого был построен новый, более мощный по своим показателям завод, проработавший еще 20 лет.

В 1920-х решили восстановить производство тивдийского мрамора, и в 1938 году большая партия мрамора с Белой горы была доставлена в Москву для отделки станции метро Бауманская.

С 1979 года разработка мрамора в этих местах была прекращена. Из-за ошибок во взрывных работах массив растрескался. На территории парка Белая гора сегодня можно увидеть плоды этих ошибок — крупные камни забракованного мрамора.

Заброшенная церковь

У мраморной каменоломни находится необычная для Карелии каменная церковь во имя Иконы Казанской Божьей Матери, построенная в 1856 году рядом с одноименной деревянной церковью. Бывший в те годы министром уделов и посещавший мраморный завод граф Лев Перовский нашел старую деревянную церковь слишком маленькой для прихожан, и по его ходатайству было принято решение о строительстве каменного храма.

Архитектором новой церкви в деревне Тивдия стал Константин Тон, автор храма Христа Спасителя в Москве. Архитектура тивдийской церкви сочетала в себе как византийские, так и готические черты. В свои лучшие годы церковь была красива и снаружи, и изнутри. Но местным жителям она пришлась не по душе. Видимо потому, что они увидели в ней не столько веру во всевышнего, сколько обычное столичное чиновничье тщеславие.

Тем не менее даже в том плачевном состоянии, в котором церковь находится сегодня, она остается важным элементом местного природного ландшафта.

Зачем ехать в Тивдию сегодня?

Деревня Тивдия сегодня это не только история тивдийского мрамора, увековеченного в архитектуре Санкт-Петербурга, но и один из красивейших уголков Карелии. Синяя вода Хижозера, бурная и шумная река Тивдийка, леса, хорошая экология привлекают сюда многих туристов и отдыхающих.

Где остановиться в Тивдии?

В километре от деревни находится круглогодичная туристическая база "Медвежий угол", предоставляющая такие услуги, как организация охоты, рыбалка, поездки на водном мотоцикле, экскурсии по близлежащим достопримечательностям, таким как водопад Кивач, вулкан Гирвас. Гостей размещают в трех коттеджах, построенных из экологических материалов и расположенных на берегу реки Тивдийка и озера Сандал.

Как добраться до Тивдии?

Из Санкт-Петербурга:

на автомобиле до деревни Тивдия (направление на Петрозаводск)

на поезде Ласточка до Петрозаводска

на самолете до Петрозаводска.

Из Петрозаводска турбаза предлагает трансфер.