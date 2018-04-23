Как менялась "Геликон-опера" за 35 лет?

Днем рождения московского музыкального театра "Геликон-опера" стало 10 апреля 1990 года, когда недавние выпускники ГИТИСа представили свой первый спектакль. Чем интересно здание, в котором находится театр, какие спектакли там были поставлены, где гастролировал "Геликон", как собирается отмечать свое 35-летие?

Как появилась и где располагается "Геликон-опера"?

Первый спектакль — "Мавру" Игоря Стравинского — московский музыкальный театр "Геликон-опера" сыграл 10 апреля 1990 года. Эту комическую одноактную оперу выпускник ГИТИСа Дмитрий Бертман поставил с молодыми певцами, своими институтскими друзьями Сергеем Яковлевым, Татьяной Моногаровой, Екатериной Мельниковой и Светланой Куликовой. А обосновался небольшой коллектив в доме 19/16 на Большой Никитской улице. Об этом старинном особняке в центре города Бертман — основатель и бессменный художественный руководитель "Геликона" — рассказывает так:

Это здание с огромной историей. Тут Екатерина II пила чай с первой хозяйкой дома княгиней Дашковой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

И действительно: в 1759-1761 годах в этой городской усадьбе жила Анастасия Дашкова, чьей невесткой была Екатерина Дашкова — подруга и сподвижница императрицы. Позже владельцами дома стали князья Шаховские-Глебовы-Стрешневы, построившие новый парадный зал, где проходили благотворительные концерты, общественные собрания и другие публичные мероприятия. Они много путешествовали по Европе, а московский особняк сдавали в аренду. В разные годы там давали спектакли частные оперные труппы Саввы Мамонтова и Сергея Зимина, выступали Федор Шаляпин и Надежда Забела-Врубель, шли постановки Камерного театра под руководством Александра Таирова. После революции усадьбу национализировали, в 1920-х-1930-х годах в ней находился Театр Революции (нынешний Театр имени Владимира Маяковского), которым несколько лет руководил Всеволод Мейерхольд, а потом главный дом передали Клубу медицинских работников.

Как развивался "Геликон"?

У театра быстро появились знаменитые зрители: Святослав Рихтер и Нина Дорлиак, Елена Образцова и Альгис Жюрайтис. Именно Образцова "в 1992 году написала письмо тогдашнему мэру Гавриилу Попову с просьбой взять наш театр под опеку города", такое же письмо написал многолетний главный режиссер Большого театра Борис Покровский, вспоминает худрук "Геликона".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В июле 1993 года коллектив получил статус московского государственного театра, в репертуаре стали появляться новые спектакли: над ними вместе с Бертманом работал известный дирижер и педагог, народный артист России Кирилл Тихонов. Он стал первым главным дирижером "Геликона", под его музыкальным руководством были поставлены "Туда и обратно" Пауля Хиндемита, "Маддалена" Сергея Прокофьева, "Пиковая дама" Петра Чайковского, "Блудный сын" Клода Дебюсси, "Паяцы" Руджеро Леонкавалло, "Кармен" Жоржа Бизе и другие оперы. Именно "Кармен" в 1998 году принесла театру две первые "Золотые маски": Бертман получил награду в номинации "Опера. Лучшая работа режиссера", а исполнительница главной партии Наталья Загоринская — в номинации "Опера. Лучшая женская роль". На следующий год режиссеру вручили вторую "Маску" за "Сказки Гофмана" Жака Оффенбаха.

На репетициях и премьерах "Геликона" часто бывали Мстислав Ростропович и Галина Вишневская, и знаменитый музыкант предложил Бертману поработать вместе. В 2000 году на международном летнем фестивале во французском Эвиане в исполнении геликоновцев прозвучала оперетта "Летучая мышь" Иоганна Штрауса, а музыкальным руководителем и главным дирижером спектакля стал Ростропович.

Опера "Леди Макбет Мценского уезда" Дмитрия Шостаковича, поставленная в сезоне 1999/2000, была отмечена четырьмя "Золотыми масками". Жюри признало ее лучшим оперным спектаклем, Бертман победил в номинации "Лучшая работа режиссера", Владимир Понькин — в номинации "Лучшая работа дирижера", а исполнительница главной партии Анна Казакова — в номинации "Лучшая женская роль". В 2003-2005 годах оперы "Средство Макропулоса" Леоша Яначека и "Диалоги кармелиток" Франсиса Пуленка, спектакль "Упавший с неба" по мотивам оперы "Повесть о настоящем человеке" и кантаты "Александр Невский" Прокофьева получили московскую театральную премию "Гвоздь сезона", а худрук театра в 2005-м стал народным артистом России.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Реконструкция театра и возвращение на Большую Никитскую

В 2007 году здание на Большой Никитской закрыли на масштабную реконструкцию, и труппа переехала на Новый Арбат, 11.

Думали, что перетерпим в этом совершенно не оперном помещении два года, а в итоге просуществовали там девять лет

— Бертман.

На временной сцене ставились новые спектакли, в числе которых — "Свадьба Фигаро" Вольфганга Амадея Моцарта, "Любовь к трем апельсинам" Прокофьева, "Бал-маскарад" Джузеппе Верди, "Прекрасная Елена" Оффенбаха. В 2009-м в Александринском театре в Петербурге "Геликон" представил мировую премьеру оперы "Царица" Давида Тухманова. В Москве спектакль шел в Государственном Кремлевском дворце, Большом театре и Театре оперетты, а потом был сыгран еще в нескольких российских городах.

"Геликон" много выступал за рубежом. В январе 2007 года состоялись первые гастроли в Баку: на сцене театра UNS артисты исполнили "Кармен". В 2009-м они побывали в столице Азербайджана дважды: сначала привезли вердиевскую "Травиату", потом — "Летучую мышь", а в ноябре 2013 года представили еще одну итальянскую оперу — "Сибирь" Умберто Джордано. Во Франции, Италии и Венгрии театр показывал "Бориса Годунова" Модеста Мусоргского, на Кипре, в Испании и Болгарии — "Севильского цирюльника" Джоаккино Россини, в Чехии — "Средство Макропулоса", в Эстонии участвовал в фестивалях Birgitta и "Дни оперы на Сааремаа".

Летом 2015-го "Геликон" дал последний спектакль на Новом Арбате и вернулся на Большую Никитскую. 26-й сезон театр начал гала-концертами, которые прошли со 2 по 8 ноября и были посвящены открытию обновленного здания. С долгожданным событием геликоновцев поздравили их друзья — звезды мировой оперы Дмитрий Хворостовский, Ольга Бородина, Александр Антоненко, Ольга Гурякова, Василий Ладюк, Вероника Джиоева, Борис Стаценко, Елена Зеленская и Инва Мула.

Одним из главных событий следующего сезона стала премьера "Турандот" Джакомо Пуччини, которая состоялась 28 января 2017 года, а в марте музыкальный руководитель этой постановки — известный дирижер, народный артист СССР Владимир Федосеев стал главным приглашенным дирижером и музыкальным руководителем "Геликона". За этот спектакль театр получил национальную оперную премию "Онегин" и еще один "Гвоздь сезона".

12 февраля 2020 года геликоновцы представили российскую премьеру оперы "Золушка" Леонида Вайнштейна. Постановкой занимались режиссер Илья Ильин и азербайджанский дирижер Ялчин Адигезалов, связанный с театром долгими годами дружбы и сотрудничества, а художественным руководителем спектакля стал Дмитрий Бертман.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как "Геликон" отметил 30-летие и что подготовил к 35-летию?

Празднование 30-летия театру пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. Осенью 2020 года некоторые карантинные ограничения были сняты — 8 сентября труппа пригласила зрителей на премьеру "Каменного гостя" Александра Даргомыжского. 13 ноября в Михайловском театре в Петербурге в пятый раз вручали премию "Онегин", и "Геликон" стал лауреатом в номинации "Театр". А 22 декабря коллектив отметил свой юбилей оперным балом. Его участниками также стали Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Екатерина Семенчук, Евгения Муравьева, другие известные певцы.

35-летие театр будет праздновать с 10 по 13 апреля спектаклем "Мой оперный герой". Согласно задумке его создателя Дмитрия Бертмана, впервые в "Геликоне" состоится церемония, на которой будут награждать не артистов, а их персонажей. Выбирают сами зрители — по разным номинациям, рассказали в театре. Желающие могли поучаствовать в голосовании в соцсетях "Геликона" до начала праздничной серии "Моего оперного героя", зрители, приходящие на спектакли, тоже смогут проголосовать: на входе они получат анкеты.