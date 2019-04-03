К 90-летнему юбилею Александра Дзасохова

3 апреля свой 90-й день рождения отметит экс-президент Северной Осетии, Чрезвычайный и Полномочный посол, зампред комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, вице-президент Совета по международным делам Александр Дзасохов. Сегодня в Дипакадемии МИД РФ прошло торжественное заседание Ученого Совета Агадемии, на котором Дзасохов стал ее почетным доктором.

Поблагодарив за оказанную честь, Александр Дзасохов заявил:

Дипломатическая академия занимает важное место в дипломатии нашей большой страны. У меня крепкие, давние связи с Академией. В этом зале в 1967 году я защищал докторскую диссертацию ”О становлении и эволюции независимых государств постколониального мира”. Наша страна сыграла решающую роль в освобождении народов колониальных стран. Поэтому большая часть моей политической биографии связана именно с этим периодом.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ким Дэ Чжун, лучший, с моей точки зрения, президент Южной Кореи, лауреат Нобелевской премии, защищал свою докторскую диссертацию вскоре после меня здесь. Руководителем его был профессор и руководитель Академии Ли Владимир Федорович, талантливый историк. После этого Ким Дэ Чжун создал Ассоциацию лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона, и я был частью этого авторитетного собрания, несколько раз был его гостем.

- Александр Дзасохов.

Представители МИД, сенаторы, представители РАН рассказали "Вестнику Кавказа" о юбиляре.

Про Александра Сергеевича можно рассказывать часами, поскольку это человек-легенда, человек, который принадлежит не только осетинскому народу, но и всему Кавказу. Я горд, что знаком с ним много лет, а сейчас работаю под его началом в Российском Комитете солидарности с народами Азии и Африки. Это уникальный опыт общения с человеком, у которого за плечами богатейший опыт руководства республикой, дипломатией, наукой. Это человек энциклопедических знаний и огромного практического опыта. Мы хотим, чтобы он жил очень долго, чтобы у нас была возможность с ним советоваться, чтобы мы могли приходить к нему и делиться своими планами, задумками. Сегодняшнее мероприятие, связанное с присвоением ему почетного звания доктора наук Дипломатической академии, свидетельствует о признании его выдающихся заслуг

- член Совета Федерации Ильяс Умаханов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин:

Держа в руках книгу Александра Сергеевича Дзасохова "Азия и Африка. Вехи солидарности", мы заглянули в историю международных отношений советского периода, первого российского периода и сегодняшнего дня. Главное достоинство мудрого политика и дипломата Дзасохова - мудрость и добрый ум. Это сочетание порождает деятелей такого масштаба. Мы все учимся и учились у него, еще будучи молодыми. Он всегда ассоциировался с желанием не обострять отношения с соседями, с коллегами и партнерами по Ближнему Востоку, по Африке, по Латинской Америке. Он возглавлял соответствующий Комитет Солидарности. Все присутствующие здесь в известном смысле его ученики.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда меня назначили на пост куратора отношений на постсоветском пространстве, в том числе отношений с Кавказом, Александр Сергеевич дал мне очень важные советы и подарил медную скульптурку двух кавказцев, которые борются на руках, улыбаясь друг другу. Эта статуэтка до сих пор стоит у меня на столе. Она показывает, что, борясь, не надо прогнозировать что-то очень плохое, трагичное, а надо думать позитивно

- Григорий Карасин.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев:

Александр Сергеевич Дзасохов вошел в нашу жизнь задолго до того, как мы его узнали. Настолько много он сделал для страны. Его жизнь, его судьба, его работа во многом была судьбоносной для Советского Союза и для современной России. Поэтому мы все с огромным уважением подходили к осознанию масштабов личности этого человека. И мы все искренне рады тому, что Александр Сергеевич с нами, что он в абсолютной форме, по-прежнему в работе, что у него очень много планов. Это значит, что он будет продолжать определять наши судьбы и обогащать жизнь каждого из нас еще многие-многие годы вперед, чего мы ему все искренне желаем.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Председатель Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки Игорь Морозов назвал Дзасохова "человеком исторической величины и глобального масштаба":

Он пришел в политику на переломе эпох. Это были самые тяжелые годы для нашей страны. Его работа и на дипломатическом поприще, и в парламентской сфере останется в истории дипломатии и парламентаризма. В период, когда разрушался СССР и формировалась новая Россия, нужно было новое законодательство. А для этого нужно было найти людей, которые бы понимали, что происходит в геополитике и что мы хотим изменить в жизни наших людей и регионов. И Дзасохов стал именно такой личностью.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Все события начала 1990-х прошли через его жизнь, через его сердце, когда случилась трагедия в Беслане. Был нанесен серьезный удар по всему российскому обществу. И это был серьезный урок для всех нас. Тогда Александр Сергеевич Дзасохов сделал все возможное, чтобы минимизировать страдания, через которые прошел народ Осетии. Потом, работая на разных общественных должностях, в Совете Федерации, он сделал все возможное, чтобы сегодня Россия вышла на геополитическую орбиту и вновь стала великой державой

- Игорь Морозов.

Почетный президент Института Африки РАН, академик Алексей Васильев:

Научное сообщество признает не только политические, но и научные достижения выдающегося философа и мыслителя, сыгравшего важнейшую политическую роль в освобождении бывших колоний, зависимых стран. Мне довелось участвовать вместе с ним в трудных переговорах с руководителями некоторых национально-освободительных движений некоторых стран. И я поражался его умению тактично высказывать некоторые идеи, которые могли не совпадать с курсом или убеждениями его собеседников, но при этом находить общую платформу, общую точку зрения, которая бы отражала и интересы нашей страны, и интересы собеседников, которые представляли азиатские или африканские страны. Он мог передать им свои общие соображения в отношении великого процесса освобождения колониальных зависимых стран.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Не будь победы Советского Союза в Великой Отечественной войне как части победы над фашизмом и нацизмом во Второй мировой войне, то дело освобождения от колониальной зависимости многих стран отодвинулось бы на десятки лет. Александр Сергеевич, который фактически стоял во главе Комитета солидарности, руководил тонким инструментом тогдашней советской внешней политики, которая отражала интересы и Советского Союза, и других народов, прежде всего, народов Азии и Африки. Он быстро усваивал иностранные языки, проработал несколько месяцев на Кубе, где овладел испанским

- Алексей Васильев.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При каких-то обстоятельствах он овладел и французским языком. Во время одной конференции в Алжире решался сложный политический вопрос, а отношения между руководством Советского Союза и Национальным фронтом освобождения Алжира были сложными. Дзасохов должен был найти компромисс с каким-то руководителем. Я находился рядом, готов был переводить. А он сказал: "Нет-нет, вы здесь подождите, а мы сами попытаемся договориться без свидетелей". Я на расстоянии видел, как он, с трудом подбирая фразы, провел важнейшую политическую беседу на французском языке.

- академик РАН.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Это показывает его калибр, его талант. А таланты Дзасохова многочисленны. Неудивительно, что у него были прекрасные отношения с премьер-министром Евгением Примаковым, который посвятил ему стихи. Дзасохов - человек большой души, великолепного, удивительного кавказского гостеприимства и доброжелательности. Этот человек, который защищает интересы нынешней великой России, и работает во благо нашей многонациональной страны.

- Алексей Васильев.