Из-за каких островов российского посла вызывают в МИД Ирана?

Уже во второй раз менее чем за полтора года российского посла в Тегеране вызывают в МИД Ирана по одному и тому же вопросу трех островов, которые оспаривают Иран и ОАЭ. Что за три острова вызывают разногласия в Персидском заливе и в чем их важность - рассказываем в этом материале.

Иран посчитал решение Москвы подписать совместный с арабскими странами документ, призывающий к переговорам по поводу статуса спорной территории, посягательством на собственный суверенитет. До этого российского посола вызывали в МИД Ирана в июле прошлого года.

Три спорных острова в Персидском заливе

Острова между Персидским заливом и Оманским заливом - Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб - стали причиной спора между Ираном (на то время еще управлявшимся шахом) и двумя эмиратами: Рас-Эль-Хайм претендовал на Большой Томб и Малый Томб, а Шарджа - на Абу-Мусу.

Разногласия начались 30 ноября 1971 года. Иранский флот захватил острова в Ормузском проливе вскоре после выхода оттуда британских сил. Территориальный спор сохранился и после того, как оба эмирата стали частью государства ОАЭ, получившего независимость от британцев в 1971 году, а Иран в 1979 году преобразовался в Исламскую Республику. Хотя отношения между Ираном и ОАЭ остаются нормальными, спор из-за островов - по-прежнему дипломатический камень преткновения.

Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб

Что же представляют собой острова, суверенитет над которыми оспаривают Иран и ОАЭ?

Все три острова - маленькие по размеру. Самый большой - Абу-Муса, его площадь составляет чуть более 12 квадратных километров. Площадь Большого Томба - 10,3 квадратных километра, а Малого Томба - всего один квадратный километр.

Рельеф всех островов представлен скалистыми холмами и плоскогорьем. Некоторые районы островов пригодны для сельского хозяйства.

На острове Абу-Муса есть залежи оксида железа: в 1950-х их разработкой занималась британская компания.

На всех островах есть проблемы с питьевой водой. Хотя вода из скважин доступна на островах Абу-Муса и Большой Томб, иранцы доставляют свежую воду с материковой части страны.

Населены только Абу-Муса и Большой Томб. Гражданское население в основном представлено арабами, а также иранскими рабочими, прибывшими на острова после 1971 года. Основной источник дохода островов - рыбная ловля.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кому принадлежат острова в Персидском заливе?

Ни у Ирана, ни у ОАЭ нет достаточных оснований для того, чтобы предъявлять права на острова, тем не менее международное сообщество склоняется к тому, что острова все-таки принадлежат арабам.

Почему Иран претендует на острова?

Тегеран настаивает на том, что острова принадлежат ему, поскольку в конце XIX века портовый город Бендер-Ленге, в ведении которого были все три острова, был захвачен Персией. Острова были под ее контролем до 1921 года.

Почему ОАЭ претендуют на острова?

Британская империя, под протекторатом которой находилось государственное объединение Договорной Оман (позднее Договорной Оман стал ОАЭ), оккупировала острова в начале 1920-х годов на основании того, что до Персии Бендер-Ленге контролировался арабским шейхом. Управление островами перешло Договорному Оману. После выхода Великобритании в конце 1960-х эмираты Шарджа и Рас-Эль-Хайм предъявили права на три острова в Персидском заливе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В чьей юрисдикции острова сейчас?

Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб остаются частью иранской провинции Хормозган.

Попытка договориться

29 ноября 1971 года, накануне иранского вторжения, власти Ирана и Шарджи подписали меморандум о взаимопонимании по совместному управлению островом Абу-Муса. В рамках соглашения Шарджа должна была руководить местным полицейским управлением, а Иран получал право разместить военных на острове. Соглашение также предусматривало равное распределение доходов от нефтяной добычи. В тот же день Иран захватил Большой Томб и Малый Томб.

На следующий день, 30 ноября, иранские солдаты высадились на Абу-Мусе, а премьер-министр Ирана, Амир Аббас Ховейда, заявил, что Иран восстановил суверенитет над островами в результате длительных переговоров с британским правительством.

Несмотря на то, что острова остаются под контролем Ирана, соглашение с Шарджей по-прежнему действует по одному из пунктов: в рамках меморандума стороны делят поровну прибыль от добычи любых ресурсов, обнаруженных в акватории острова.

Что находится на островах?

Согласно отчету ЦРУ за 2012 год, на Абу-Мусе и Большом Томбе еще дореволюционным Ираном была создана военная инфраструктура для защиты интересов страны в Персидском заливе. На всех островах есть аэродромы и небольшие порты для военных судов. По сообщениям, на острове Абу-Муса размещена коммуникационная антенна. В 2020 году появились сообщения, что Тегеран намерен развивать туристический потенциал Абу-Мусы и привлекать на остров инвесторов.

Почему спорные острова важны?

Несмотря на то, что острова небольшие и малонаселенные, они важны из-за их стратегического расположения в Ормузском проливе. Ормузский пролив, находящийся между Ираном и ОАЭ, соединяет Персидский залив с Оманским заливом и далее с Индийским океаном. Через Ормузский пролив и три спорных острова проходят нефтяные танкеры и торговые суда. Ирану контроль над островами обеспечивает стратегическое преимущество, поэтому любое заявление на международном уровне о необходимости переговоров с ОАЭ вызывает резкую критику со стороны руководства Исламской Республики.

Кто признает территориальные претензии ОАЭ?

В 1980 году ОАЭ обратились в ООН с территориальной претензией на острова в Персидском заливе. СБ ООН отложил рассмотрение иска и больше к нему не возвращался. На 77 Генассамблее ООН в 2022 году министр ОАЭ по международному сотрудничеству Рим Аль-Хашими заявила, что страна возобновляет свое требование о деоккупации островов, отметив, что Эмираты не перестанут предъявлять законные права на острова и готовы к рассмотрению вопроса, как в Международном суде, так и посредством переговоров.

На сегодняшний день территориальные претензии ОАЭ поддерживают арабские государства Персидского залива, Китай и Россия.