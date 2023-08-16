Продолжаем рассказ о пляжном отдыхе на иранских островах Персидского залива. Сегодня отправимся на остров Ларек и расскажем, что там стоит посмотреть, можно ли купаться и в какое время года туда лучше ехать.

Как добраться на остров Ларек?

Остров Ларек (также его называют Ларак и Ларк) обладает вторым названием - "Остров жаворонка". Он едва заметен на карте и расположен в Персидском заливе рядом с островом Кешм и в 45 км от материкового порта Бендер-Аббас. Добраться на остров Ларек можно с острова Кешм: вас без труда доставит туда любой водный транспорт, проще всего договориться о трансфере с рыбаками.

Кто живет на острове Ларек?

По официальным данным, на Лареке живет не более 250 семей. Большая часть населения раскинута по небольшим деревушкам (наиболее крупные из них Ларек-Шахри и Ларек-Кухи), а кто-то поселился неподалеку от исторической крепости, построенной из известкового раствора с добавлением коралловых и морских пород.

Крепость

Есть версия, что крепость была возведена по приказу Надир-шаха, известного как второй Александр Македонский, в XVIII веке. Правда, большинство историков сходятся во мнении, что крепость построили еще раньше, при правлении в Иране тюркской династии Сефевидов португальцы.

Как бы то ни было, эта крепость по праву входит в число главных достопримечательностей острова Ларек наряду с военными фортами, телеграфом Ост-Индской компании в районе "Мерне" и домами в горной части острова, возраст которых оценивается в 800 лет.

Вас наверняка удивит историческое кладбище острова. По местным традициям, глиняные очаги ставятся на могилы в виде небольших горшков, а на раскаленные угли внутри них льют ладан и олово. Аромат благовоний ощущается во всей округе.

Почему Ларек светится?

В темное время суток на побережье острова Ларек можно наблюдать удивительное явление. Ночной прибой выносит к суше многочисленный фитопланктон - светопроизводящих протистов, похожих на растение. Часть планктона, которая может осуществлять процесс фотосинтеза, производит 50-85 процентов всего кислорода в мире и считается одним из источников питания водных организмов. Большинство этих существ крошечные и не видны невооруженным глазом, но бурное размножение фитопланктона вызывает "цветение воды". За счет того, что фитопланктон обладает необычным свойством излучать свет и блестеть даже под водой, поверхность залива окрашивается в ярко-синий, зеленый или другие цвета.

Разумеется, это явление можно увидеть не часто, раз в один – два месяца. Шансы повышаются, когда вода в заливе спокойна. В такие моменты света фитопланктона лучше отражается в прибрежных водах этого небольшого острова.

Не поленитесь запланировать прогулку по берегу вечером и сделать захватывающие дух снимки! Кстати, так поступил иранский фотограф Пуян Шадпур на одном из пляжей острова: его работа была опубликована в известном журнале National Geographic в 2015 году и стала своего рода визитной карточкой Ларека.

В Лареке, как и в других частях южного Ирана, жаркий и влажный воздух. В первое полугодие здесь изнурительно жарко, в остальные месяцы умеренный климат упрощает жизнь туристам. Несмотря на компактный размер, в Лареке есть несколько долин долины, где обитают олени и кролики. На другом пляже острова живут впечатляющих размеров черепахи, а практически по всей длине береговой линии вы увидите коралловые рифы.

Особенности кухни острова Ларек

Не упустите возможность попробовать на пляже рыбу "танури", то есть запеченную в глиняной печи. Это удовольствие, которое вы не забудете долго! Вообще, рыбная ловля остается основным видом промысла на острове. Каждый день тонны свежей рыбы перевозят с Ларека на материк и другие иранские острова Персидского залива.

"Ротб (влажная) халва" – еще одно популярное местное блюдо. Не стесняйтесь, покупая его на местном рынке, спросить у продавца рецепт. Скорее всего, вам покажут процесс приготовления и устроят дегустацию. Как и на других небольших иранских островах Персидского залива, местные жители проявляют небывалое гостеприимство по отношению к туристам. Вас смело могут пригласить переночевать к себе домой, и сделано это будет не на показ.

Лучшее время для поездки на Ларк — вторая половина года, потому что в это время на острове стоит мягкая и приятная погода.

Остров Ларек: можно ли купаться?

Как и на других иранских островах Персидского залива, загорать на пляжах Ларека и купаться не принято. Отметим, что дело не столько в законодательных нормах Исламской Республики Иран, сколько в традициях, формировавшихся десятилетиями. Навряд ли немногочисленные полицейские на острове или другие блюстители порядка запретят вам войти в воду, но, надев купальные костюмы, вы точно почувствуете себя белой вороной.

Словом, остров Ларек – место не для купания, а пеших прогулок. Единственный транспорт на острове - немногочисленные мотоциклы. Машины здесь увидеть практически невозможно.