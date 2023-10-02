Иран выступает за мир и укрепление сотрудничества на Южном Кавказе

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Что в Иране думают про ситуацию в Карабахе? Собрали мнения политиков и экспертов.

Карабах – часть Азербайджана

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян написал в соцсетях: «Исламская Республика Иран считает Карабах частью Азербайджанской Республики. Разногласия должны быть решены посредством политики и диалога».

МИД России

Разъяснил позицию Тегерана официальный представитель внешнеполитического ведомства ИРИ Насер Канани. Он подчеркнул:

«Война не несет ничего, кроме разрушений и распространения ненависти. Она ставит под угрозу стабильность и безопасность региона. Мы приветствуем диалог между Баку и представителями армян, проживающих в Карабахе. Исламская Республика Иран требует полного уважения территориальной целостности и соблюдения признанных на международном уровне границ стран региона. Права и безопасность жителей Карабаха должны быть обеспечены в этих рамках. Мы готовы помочь развитию мирного процесса. Вовлечение третьих стран в региональные вопросы только приведет к усложнению ситуации и поставит под угрозу достигнутые соглашения».

Тем временем представители иранского экспертного сообщества обсуждают роль Ирана в послевоенном урегулировании.

Иран активизировался на Южном Кавказе

«Позиция Ирана в этом вопросе не является пассивной». - цитирует Quds Online специалиста по международным отношениям Абульфазля Базаргана.

«Возможно, еще три года назад мы могли бы сказать, что Иран бездействует на Южном Кавказе, но сейчас это не так, - говорит он. - На прошлой неделе делегация вооруженных сил Ирана посетила Азербайджан и провела переговоры с министром обороны страны. Обсуждались различные аспекты военного сотрудничества. Это во-первых. Во-вторых, совсем недавно Хосейн Амир Абдоллахиян и министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провели телефонный разговор и, скорее всего, достигли необходимых договоренностей. Не сомневаюсь, что азербайджанская сторона проинформировала Иран о том, что это произойдет. В-третьих, на днях президент Ирана Эбрахим Раиси провел телефонный разговор с Пашиняном. Эти примеры демонстрируют, что позиция Ирана по Карабаху более чем активна».

Значение Зангезурского коридора

Абульфазль Базарган в свете последних событий затронул и тему Зангезурского коридора.

«Мы в Иране не хотим геополитических перемен, а стремимся к укреплению регионального сотрудничества. Более того, оно необходимо. Если мы будем против создания этого Зангезурского коридора, а Турция поддержит Азербайджан, мы не сможем продвинуться вперед как минимум, утратим свои позиции. Как максимум, Иран рискует в таком случае ввязаться в региональный конфликт. Поэтому нам необходимо широкое сотрудничество с Турцией и Россией. Мы работаем с Турцией и Россией в Сирии, то же самое должно произойти и здесь», - подвел итог иранский аналитик.

Эксперт по вопросам Кавказа Мехди Саиф Тебризи указал на то, что у Ирана должен быть выработан четкий план дальнейших действий:

«Похоже, что в ближайшем будущем мы станем свидетелями развития событий в регионе Южного Кавказа. Исламская Республика должна решительно заявить о своей позиции и иметь всеобъемлющий план действий в случае любого сценария. Иран неоднократно заявлял, что Карабах является территорией Азербайджана, но он также выдвигал два требования: во-первых, права армян этого региона должны соблюдаться, и во-вторых, регион должен во что бы то ни стало сохранить стабильность ради безопасности всех его стран».