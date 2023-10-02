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Иран выступает за мир и укрепление сотрудничества на Южном Кавказе

Юханна Махбуб
Иран выступает за мир и укрепление сотрудничества на Южном Кавказе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Что в Иране думают про ситуацию в Карабахе? Собрали мнения политиков и экспертов.

Карабах – часть Азербайджана

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян написал в соцсетях: «Исламская Республика Иран считает Карабах частью Азербайджанской Республики. Разногласия должны быть решены посредством политики и диалога».

Хосейн Амир Абдоллахиян
МИД России

Разъяснил позицию Тегерана официальный представитель внешнеполитического ведомства ИРИ Насер Канани. Он подчеркнул:

«Война не несет ничего, кроме разрушений и распространения ненависти. Она ставит под угрозу стабильность и безопасность региона. Мы приветствуем диалог между Баку и представителями армян, проживающих в Карабахе. Исламская Республика Иран требует полного уважения территориальной целостности и соблюдения признанных на международном уровне границ стран региона. Права и безопасность жителей Карабаха должны быть обеспечены в этих рамках. Мы готовы помочь развитию мирного процесса. Вовлечение третьих стран в региональные вопросы только приведет к усложнению ситуации и поставит под угрозу достигнутые соглашения».

Тем временем представители иранского экспертного сообщества обсуждают роль Ирана в послевоенном урегулировании.

Иран активизировался на Южном Кавказе

«Позиция Ирана в этом вопросе не является пассивной». - цитирует Quds Online специалиста по международным отношениям Абульфазля Базаргана.

Абульфазль Базарган

«Возможно, еще три года назад мы могли бы сказать, что Иран бездействует на Южном Кавказе, но сейчас это не так, - говорит он. - На прошлой неделе делегация вооруженных сил Ирана посетила Азербайджан и провела переговоры с министром обороны страны. Обсуждались различные аспекты военного сотрудничества. Это во-первых. Во-вторых, совсем недавно Хосейн Амир Абдоллахиян и министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов провели телефонный разговор и, скорее всего, достигли необходимых договоренностей. Не сомневаюсь, что азербайджанская сторона проинформировала Иран о том, что это произойдет. В-третьих, на днях президент Ирана Эбрахим Раиси провел телефонный разговор с Пашиняном. Эти примеры демонстрируют, что позиция Ирана по Карабаху более чем активна».

Значение Зангезурского коридора

Абульфазль Базарган в свете последних событий затронул и тему Зангезурского коридора.

«Мы в Иране не хотим геополитических перемен, а стремимся к укреплению регионального сотрудничества. Более того, оно необходимо. Если мы будем против создания этого Зангезурского коридора, а Турция поддержит Азербайджан, мы не сможем продвинуться вперед как минимум, утратим свои позиции. Как максимум, Иран рискует в таком случае ввязаться в региональный конфликт. Поэтому нам необходимо широкое сотрудничество с Турцией и Россией. Мы работаем с Турцией и Россией в Сирии, то же самое должно произойти и здесь», - подвел итог иранский аналитик.

Мехди Саиф Тебризи

Эксперт по вопросам Кавказа Мехди Саиф Тебризи указал на то, что у Ирана должен быть выработан четкий план дальнейших действий:

«Похоже, что в ближайшем будущем мы станем свидетелями развития событий в регионе Южного Кавказа. Исламская Республика должна решительно заявить о своей позиции и иметь всеобъемлющий план действий в случае любого сценария. Иран неоднократно заявлял, что Карабах является территорией Азербайджана, но он также выдвигал два требования: во-первых, права армян этого региона должны соблюдаться, и во-вторых, регион должен во что бы то ни стало сохранить стабильность ради безопасности всех его стран».

Иран все меньше сопротивляется созданию Зангезурского коридора

Иран все меньше сопротивляется созданию Зангезурского коридора

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