Интригующие истории исчезновения известных армян

Истории бесследного исчезновения людей всегда окутаны тайнами. Таинственные исчезновения выглядят особенно зловеще, когда не удается отыскать следы пропавших людей. В Армении наиболее интригующие случаи исчезновений связаны с именами известных личностей. О двух из них расскажем в этой статье.

Хачатур Абовян. Апрель 1848 года.

Основоположник литературного армянского языка бесследно исчез утром 14 апреля 1848 года.

Мотив исчезновения

Абовян был новатором и революционером, бросившим вызов армянскому духовенству. Низвергнув каноны армянской письменности, которые, по утверждению писателя, усложняли изучение родной речи, Абовян нажил себе немало врагов, в том числе среди близких людей. Несмотря на популярность, просветительская деятельность Абовяна вызывала раздражение со стороны власть имущих, что мешало ему открывать новые школы по всей Армении.

Версии исчезновения

Политическая. Поскольку Абовян критиковал не только каноны армянской письменности, но и социально-политический строй Армении, желая провести реформы в духе прогрессивных западников, выдвигалась версия о заказном характере похищения и последующего убийства. Формальным поводом выманить Абовяна из дома в длительное путешествие в Тифлис могло быть предложение стать директором престижной армянской школы Нерсесяна. Сторонники этой версии полагают, что Абовян был схвачен агентами царской охранки и тайно этапирован на Сахалин, где скончался спустя 10 лет. Распространению этой версии способствовал и тот факт, что расследования дела об исчезновении не велось, а родственникам Абовяна, в том числе его жене, ничего не сообщалась о ходе поисковых работ.

Криминальная. Скептики полагают, что Абовян стал жертвой одной из банд налетчиков, действовавших в пределах Южного Кавказа, разоренного Русско-персидской войной 1826-1828 годов. Поскольку писатель часто путешествовал один, он мог стать легкой добычей придорожных бандитов. Сторонники этой версии утверждают, что политический характер убийства был бы слишком утопичным и в момент превратил бы Абовяна из оппозиционера в мученика, а обычное разбойное нападение наиболее реально.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гариг Басмаджян. Июль 1989 года.

Коллекционер, хорошо известный во Франции и СССР, бесследно исчез в центре Москвы 34 года назад. Личность Басмаджяна всегда была окутана тайнами. Он родился и вырос в Армянском квартале Иерусалима, куда просто так нельзя зайти. В разных странах Гарига Басмаджяна знали под разными именами: Гариг, Карик, Гарабед, Гарри. Высшее образование он получил в столице АрмССР, а в 1972 неожиданно уехал жить во Францию, где через 6 лет также внезапно открыл свою картинную галерею, хотя едва сводил концы с концами. Его хорошо знали по обе стороны "железного занавеса"; многие известные советские художники-новаторы и диссиденты хотели с ним сотрудничать.

Мотив исчезновения

Басмаджян много путешествовал, а поездки из Франции в СССР были для него обычным делом. В ходе очередного визита в Москву летом 1989 года коллекционер должен был встретиться с представителями Министерства культуры и владельцами картинных галерей. Деловых партнеров у Басмаджяна было множество, поэтому никто не обратил внимания на очередной звонок, который вынудил коллекционера отложить встречу со своими давними знакомыми и покинуть номер 703 гостинцы "Россия" около 10 утра 29 июля 1989 года.

Версии исчезновения

Криминальная. Самой правдоподобной версией выглядит гибель коллекционера от рук партнеров по нелегальному бизнесу. Делом Басмаджяна занималась столичная милиция и несколько частных детективов. Сыщикам удалось узнать о коммерческих схемах по продаже компьютеров в СССР, посредником в которых выступал коллекционер. Выдвигались гипотезы о его связях с акулами криминального мира. Известно о задержании некоего подозреваемого: его якобы видели за рулем бежевых "Жигулей", на которых Басмаджян уехал в неизвестном направлении. Однако все, кто когда-либо попадал в поле зрения правоохранительных органов по этому делу, либо погибли в криминальных войнах 1990-х, либо оказались в тюрьмах, а их причастность к исчезновению так и не была доказана.

Политическая. Версия, ставшая популярная в среде франкоговорящей аудитории, подразумевала политический характер исчезновения и апеллировала связями коллекционерами с чиновниками Минкультуры. На Западе предпочитали верить в то, что Басмаджян якобы узнал некоторые пикантные подробности о жизни одного из советских чиновников, поэтому был похищен и убит. Правда, в подобное никто не верил в СССР, как и в то, что Басмаджян мог интересоваться чей-то личной жизнью.