Ильхам Алиев ввел в действие комплекс водохранилищ Кенделенчай

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии после ремонта и восстановления комплекса водохранилищ Кенделенчай в Физулинском районе.

Построенное на территории Физулинского района, в русле реки Кенделенчай водохранилище Кенделенчай-1 общей вместимостью 3,9 млн кубов (полезный объем 3,6 млн кубов), высотой 14 метров, было введено в эксплуатацию в 1962 году. Но близлежащие земли почти 30 лет находились под армянской оккупацией, поэтому на освобожденных территориях на водохранилище нужно было провести ремонтно-восстановительные работы.

Председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов пояснил:

Цель этих работ – приведение установок и механического оборудования плотины в стабильный рабочий режим и нормальное состояние для дальнейшей эксплуатации.

Общая вместимость водохранилища Кенделенчай-2, введенного в эксплуатацию в 1951 году, составляет 2,1 млн кубов (полезный объем – 1,6 млн кубов), высота – 23,35 метра.

Водохранилище Ашагы Кенделенчай общим водоизмещением 9,5 миллиона кубометров (полезный объем – 9 млн кубов), высотой 25 метров было введено в эксплуатацию в 1980 году. Теперь здесь также проведены масштабные ремонтные работы и воды Гуручая будут направляться в водохранилище.