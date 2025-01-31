Пункт пропуска на границе России и Абхазии: что нужно знать к лету 2025?

Граница России и Абхазии проходит по реке Псоу. Основной поток туристов пересекает границу через автомобильный пункт пропуска. В 2025 году пункт пропуска Адлер на границе с Абхазией обновят. Что изменится для россиян и как пересечь границу на автомобиле?

Граница Абхазии и России

На начало 2025 года попасть в Абхазию россияне могут через автомобильный или железнодорожный пункты пропуска. Граница проходит по реке Псоу, ближайший населенный пункт со стороны России - Адлер. На российско-абхазской границе расположены погранично-таможенные службы обоих государств.

Граница открыта, пересечь ее можно по внутреннему российскому паспорту. Выезд из Абхазии нужно осуществлять тем же путем - выехать из Абхазии в Грузию через КПП Ингури нельзя.

Пункт пропуска с Абхазией

С российской стороны на границе действуют многосторонний автомобильный пункт пропуска МАПП "Адлер" и пешеходный пункт пропуска. Те, кто переходят границу пешком - добравшись до пункта пропуска на автобусе или такси, - пересекают коридор протяженностью около 150 м со своим багажом, а затем проходят погранично-таможенные службы Абхазии и далее на автобусе или такси следует до желаемого пункта назначения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Автопутешественники проходят паспортный контроль через другой терминал на МАПП и затем переезжают границу на машине.

В пункте "Адлер" терминалы пропуска работают круглосуточно, имеются кондиционеры на случай жары летом, есть питьевая вода. Также для туристов работают туалеты.

Со стороны Абхазии работает КПП "Псоу". Режим работы КПП: ежедневно, круглосуточно. Перерывов нет, даже во время пересменки (07:40-08:10 и 19:40-20:10) работа продолжается.

Сейчас за год российско-абхазскую границу пересекают 13 млн человек и 2,7 млн транспортных средств. Пункт пропуска на границе РФ и Абхазии – самый загруженный в России, в летние месяцы он работает на пределе возможностей. В 2025 году начнется реконструкция пункта пропуска, которая позволит снизить очереди на границе и сделать прохождение границы более комфортным для туристов.

Реконструкция КПП

Масштабная реконструкция, которая будет проходить в этом и следующем году, увеличит пропускную способность КПП "Псоу". Россия выделила на обновление пункта пропуска более 10 млрд рублей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ожидается, что уже к лету 2025 года на абхазской стороне границы для туристов появятся такие удобства, как туалеты, пункты с питьевой водой, навигация, удобные скамейки. Территория КПП увеличится, это позволит нарастить возможности обслуживания автотуристов.

Подготовительные работы по реконструкции автомобильного пункта пропуска Адлер ведет Росгранстрой. На МАПП "Адлер" уже снесли старый пешеходный погранпереход, оборудовали строительный городок. Работы на границе будут идти поэтапно и позволят организовать 28 полос для движения автомобилей - пропуск автотранспорта возрастет почти в 10 раз. Одновременно на границе будут оформлять по 100 транспортных средств, речь идет не только о личных автомобилях, но и о грузовиках и туристических автобусах. После реконструкции пропускная способность КПП значительно вырастет: границу смогут пересекать за сутки до 80,5 тыс человек и до 14 тыс автомобилей.

Открыта ли граница между Россией и Абхазией?

Российско-абхазская граница открыта, препятствий для россиян, желающих посетить Абхазию в 2025 году нет.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В октябре 2024 года Абхазию на несколько дней закрывала границу - но не с Россией, а с Грузией. Мера была приняла Советом безопасности республики в связи с проведением парламентских выборов в Грузии.

В середине ноября 2024 года в Абхазии проходили акции протеста и беспорядки, в результате политического кризиса президент Аслан Бжания ушел в отставку. На фоне этих событий МИД России рекомендовал гражданам временно воздержаться от поездок, однако граница не закрывалась.