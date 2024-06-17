Франция-Нидерланды: разочарование Евро-2024

Андрей Корнеев

Встреча фаворитов Евро – сборной Франции с соперниками из Нидерландов стала еще одним разочарованием чемпионата. Много движения, борьбы, но нет голов. Мбаппе остался на скамейке запасных, а без него французское нападение смотрелось малоэффективным.

Сборная Франции нанесла в два раза больше ударов по воротам голландцев, но гол забили их противники – Хави Симонс . Однако судьи сочли, что один из его партнеров находился в офсайде и отменили взятие ворот. В результате 0:0. Оба тренера с точки зрения турнирных перспектив могут быть довольны результатом, но сама игра совсем не впечатлила. Особенно, с учетом тех ожиданий, которые накануне Евро переполняли болельщиков французской сборной. Если сравнивать с игрой сборной Германии, то впечатления будут не в пользу «трехцветных».

Австрия-Польша: 3:1

Сборная Австрии относительно легко переиграла поляков 3:1. На данный момент сборная Польши неожиданно превратилась в одну из слабейших команд турнира. Ветераны уже не те, а новое поколение польских игроков явно не дотягивает до уровня Левандовски. Австрийцы привезли на Евро симпатичную команду, которая, при определенных турнирных раскладах может продвинуться по сетке плей-офф достаточно далеко. Хорош ветеран Арнаутович, в порядке Баумгартнер. Но главное, что видна тренерская рука, команда способна прибавлять по ходу матча и не теряется под давлением соперников.