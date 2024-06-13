Евро-2024. День шестой. Дневник чемпионата

Андрей Корнеев

На шестой день Евро-2024 сборная Германии подтвердила статус фаворита, уверенно переиграв венгров. На данный момент Бундесманншафт демонстрирует наиболее цельную и стабильную игру на чемпионате.

Венгрия-Германия 0:2

Не пошло у Виртца, сразу "бразды правления" на поле берут на себя Гюндоган и Мусиала. Капитан сборной Германии провел отличный матч, продемонстрировав высочайшую точность и культуру паса, заработав по системе "гол+пас" 2 очка.

Здорово смотрелся статусный ветеран Тони Кроос – 124 точных передач. Неясной, правда, остается уровень готовности защиты – шотландцы и венгры особых проблем немецкой обороне не доставили.

Венгерская сборная, конечно, не оптимальный соперник для проверки реального потенциала немцев, но уверенность и слаженность действий подопечных Нагельсманна впечатляет. Германия выходит в плей-офф.

Швейцария-Шотландия 1:1

"Горцев" рано списали со счетов, после разгрома в матче с Германией. Вчера команда смотрелась вполне прилично. Наконец-то продемонстрировал свой реальный уровень Скотт Мактоминей. Хотя в ситуации с забитым голом шотландцу немного повезло, фактически это был автогол. Да, тактика сборной Шотландии типично британская – проход-навес, но в матче со Швейцарией, особенно во втором тайме, такая модель была вполне рабочей.

Подопечные Мурата Якина быстро сравняли счет, отличился Шердан Шакири. Преимущество поочередно переходило от одной команды к другой, игра смотрелась. Другое дело, что ее качество существенно отличалось от огненного поединка Турция-Грузия в худшую сторону. Индивидуальный потенциал большинства игроков обеих команд элементарно ниже.

Швейцария набирает 4 очка и в последнем туре встречается с немотивированной Германией. Шотландия и Венгрия будут очно определять, кто сумеет прорваться на третье место в группе. Ставим на шотландцев.