Евро 2024: Итоги предварительного этапа

Андрей Корнеев

Сборные Германии и Испании пока соответствуют прогнозам экспертов. Обе команды произвели цельное, достаточно сбалансированное впечатление. Немцы подтвердили статус фаворита, уверенно переиграв шотландцев и венгров. Ничья в матче со Швейцарией вызвала определенные вопросы, но к этому моменту Бундесманншафт гарантировала выход в следующий круг.

Дальнейшие прогнозы оптимистичны - Гюндоган, Мусиала, Кроос и Вирц должны обеспечить продвижение команды минимум до полуфинала.

Испанцы порадовали четкой, системной игрой. Сборная стала единственной командой турнира, набравшей максимальное количество очков на предварительном этапе. Главный тренер де ла Фуэнте поставил командную игру, полностью соответствующую подбору и способностям игроков. Получился сплав опытных мастеров и юных суперталантов, среди которых выделяются 16-летний Ямаль, 21-летние Педри и Нико Уильямс. Если испанцы пройдут грузин, а немцы сборную Дании, то уже на следующем этапе нас ждет очная встреча двух фаворитов.

К ожидаемым фаворитам присоединилась сборная Австрии. Отличная игра с Нидерландами резко повысила шансы команды Рангника. Марсель Забитцер, Марко Арнаутович, Кристоф Баумгартнер – имена давно уже на слуху, но на Евро их удалось сплотить, придать стройность командной игре. Главное, нет никакой робости, напротив, сложилось впечатление, что австрийцам по плечу любой соперник. Если пройдут турок, то, с учетом более простой турнирной сетки крайне интересно посмотреть на возможное противостояние с голландцами, а затем, возможно, с англичанами. Я бы не рискнул в таком случае ставить против австрийцев.

Как нам это развидеть?

Сборная Англии – самая критикуемая команда турнира. Действительно, тому, кто выдержал просмотр трех игр британцев, стоит поставить памятник. Унылость 99 уровня. Деклан, Кейн и Биллингем – главные звезды Англии – не играют, а мучаются. Главного тренера Саутгейта яростно поносит вся спортивная пресса страны.

Впрочем, прагматизм британцев на стадии плей-офф может оказаться вполне разумным решением. Турнирная сетка довольно простая – следующий соперник сборная Словакии, которая отыграла «тактическую» ничью с румынами, выбив украинскую команду с европейского первенства. А дальше начинается совсем другой футбол, где будет доминировать столь любимая Саутгейтом ставка на результат. Тем более, что в четвертьфинале англичанам могут достаться «серые» по качеству игры итальянцы.

Сборная Украины так и не смогла найти правильный баланс между молодыми дарованиями и опытными игроками. Команда смотрелась разрозненно, включалась эпизодами, когда на поле появлялись ветераны. Главные звезды – Михаил Мудрик, Артем Довбик и голкипер «Реала» Андрей Лунев не смогли подтвердить щедро раздаваемые экспертами авансы. Можно предположить, что и психологический настрой лидеров оказался не на должном уровне. Огромные трансферные суммы стали дополнительным источником давления на игроков и с ним они справиться не смогли.

Впрочем, бельгийцы, которые отстояли в матче с Украиной желанный результат, также особо не впечатлили. Главный форвард команды – Лукаку может сетовать на несколько отмененных голов, но следует признать, что никакого явного преимущества над соперником, ни в одном матче турнира бельгийцы не имели. На мой взгляд, несмотря на сонную игру французов, шансов в следующем матче на вылет у сборной Бельгии крайне мало.

Главный сюрприз

Сборная Грузии – главное открытие Евро. Вдохновенная, смелая игра в каждом матче, качественное выступление лидеров (Хвича, Мамардашвили, Микаутадзе) обеспечили выход в плей-офф с первого места. Победа над Португалией доказала, что грузинской команде по плечу любой соперник, пусть даже команда Роналду не решала каких-то турнирных задач. Для зрителей их игра – отрада на фоне мучений англичан, голландцев и итальянцев. Не сомневаюсь, что поединок Испания-Грузия станет одним из украшений чемпионата.

Главный фаворит

Сборная Франции вышла в плей-офф, затратив минимум ресурсов. При этом, в какой форме находится команда и лидеры французов остается загадкой. Дидье Дешам нервно реагирует на критику СМИ: «У нас была огромная поддержка на стадионе, а еще более 10 млн французов смотрели игру по телевизору. Если им что-то не нравится, то они могут переключить канал», — прокомментировал Дешам игру своей команды с Нидерландами. После игры с поляками число пожелавших выключить телевизор могло существенно возрасти. Эксперты по-прежнему считают подопечных Дешама главными фаворитами, но уже в следующем матче бельгийцы постараются эти прогнозы опровергнуть.

Прогноз

Рискнем предположить следующие пары ¼ финала: Испания-Германия, Португалия-Франция, Австрия-Нидерланды, Англия-Швейцария.