Евро-2024. День седьмой. Дневник чемпионата

Андрей Корнеев

Фиаско итальянской сборной на Евро-24 еще не стало свершившимся фактом, но матч с Испанией – серьезный повод для волнений болельщиков "Скуадра Адзура". Если бы не прекрасная игра голкипера итальянцев, то преимущество Испании было бы куда весомее. А так – 1:0.

Испания- Италия 1:0

Испанцы сыграли в умный и рациональный футбол, а на их фоне беспомощная атака сборной Италии выглядела на уровне астраханского "Волгаря".

Самое главное, что каких-то ресурсов усиления у тренера итальянцев Лучано Спаллетти просто нет. Нынешнее поколение сборной имеет острый дефицит забивных форвардов. Компенсировать их отсутствие можно только сплоченной и заряженной на борьбу игрой, но нет и этого.

Сегодня вечером мы были вялыми. Это основная причина, по которой мы проиграли. Испания сегодня была командой, а мы не смогли этого сделать

— Спаллетти.

Англия – Дания 1:1

Еще один фаворит Евро сборная Англии просто вымучила ничью с датчанами. Смотреть на это 90-минутное "действо" не было никаких сил. Свой гол Гарри Кейн забил, но на этом хорошие новости для Англии закончились.

Ответный мяч Мортена Юльманна полностью вытекал из логики встречи. На победу британцы явно не наиграли – 1:1. Деклан Райс и Фил Фоден смотрелись крайне бледно, креатив в атакующих действиях практически отсутствовал, огромное количество брака в передачах. Не слишком ли рано англичан посчитали главными фаворитами турнира? Датчане играли на результат и его добились.

Сербия-Словения 1:1

Сербы и словенцы сохранили равенство 1-1, причем Йович сумел сравнять счет только в добавленное время. Все проблемы сборной Сербии остаются, но теперь единственный шанс продолжить участие в Евро – победа над Данией в завершающем туре. За счет каких ресурсов можно добиться подобного результат при текущем уровне игры сборной – большая загадка. Индивидуально сильные мастера никак не создадут сплоченную команду.

Ситуация в группе довольно запутанная и перед последним туром каждая из команд сохраняет шансы на выход в плей-офф. Вероятнее всего, в плей-офф пройдут Англия (при крайне бледной игре) и Дания.