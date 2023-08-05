Евреи-сефарды — кто они и почему отличаются от ашкеназийских евреев?

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Евреи живут почти во всех странах мира. Тем, кто не интересовался историей этого народа, он представляется единым. Однако еще 2000 лет назад, после завоевания Иудеи римлянами, евреи были изгнаны и расселились по всей территории Римской империи. Таким образом, было сформировано несколько субэтнических групп: ашкеназы, сефарды, мизрахим…

Чем сефарады отличаются от ашкеназийских евреев?

Самая большая группа (около 80% всех евреев мира) – ашкеназы (ашкенази); они жили на территории Германии. А сефарды – на Пиренейском полуострове, в основном в Испании, меньше в Португалии. Термин "сефарды" происходит от слова "сфарад", что на иврите означает "Испания". Иначе говоря, сефарды — это испанские евреи.

Места проживания и определили различия между сефардами и ашкеназами: это и внешность, и язык, и кухня, и религиозные обряды. У сефардов свой язык — ладино, сформировавшийся за века, проведенные ими на Пиренейском полуострове, и образованный на базе латинского языка и разных местных наречий. У них свой молитвенник, во многом схожий с ашкеназским. У них своя кухня, свои рецепты приготовления традиционных еврейских блюд.

Как сефарады жили на Пиренеях?

Селиться в Испании и Португалии евреи начали во II веке н.э. До начала VII века жизнь их была прекрасной:

равные права с коренным населением,

высокие государственные должности,

смешанные браки.

Однако в 616 году начались религиозные гонения на евреев: по указу испанского короля Сисебута, сефарды должны были принять христианство или покинуть страну.

В 711 году Пиренейский полуостров оказывается под властью арабов. С их приходом судьба сефардов снова меняется к лучшему: им даровали права и свободы, а главное, от них не требовали переходить в другую веру. Деятельность сефардов на поприщах науки, ремесла, торговли становится локомотивом преобразований в жизни Испании, особенно в Кордове, где Хасдай ибн Шапрут, еврейский ученый, визирь халифа Абдаррахмана III, открывает высшую духовную еврейскую академию.

Золотым веком для евреев-сефардов в Испании можно назвать век XII. Все гражданские права, дарованные сефардам королем Испании Альфонсом VI, дали им возможность переселяться из мусульманских частей Испании в христианскую. После того зазвучали имена многих ученых и философов, в частности Моисея Маймонида, труды впоследствии будут изучать Фома Аквинский, Спиноза, Кант.

Начало XV века судьба сефардов в Испании снова делает резкий поворот. В 1492 году после 800 лет борьбы испанцы отвоевывают свои территории у арабов. Начинается период инквизиции, требующей перехода сефардов в католицизм. Под лозунгом "Одна страна - одна религия" особо рьяные представители католической церкви Испании выступают за физическое уничтожение сефардов.

В марте 1492 года вышел указ короля Фердинанда II и королевы Изабеллы I, предлагавший сефардам, а также маврам (так называли в Испании мусульман) либо принять христианство, либо покинуть страну к началу августа. Причем, согласно королевскому эдикту, все имущество сефардов, движимое и недвижимое, отходило в пользу казны, короны и церкви. Из 7 млн человек, проживавших на тот момент в Испании, сефардов было 600-800 тысяч.

Исход в Османскую империю

В середине лета начался массовый отъезд. Примерно треть евреев приняла католическую веру. Остальные сотни тысяч были обречены на поиски нового пристанища. Евреи нашли его в Османской империи: султан Баязид II отправил свои корабли для эвакуации испанских евреев и мусульман со словами:

Как можно изгонять такой народ, как евреи? Это лучшие финансисты, лучшие врачи, замечательные ювелиры. Я привезу их в свою страну и тем самым обогащу свой народ.

Начало Серебряного века сефардской культуры связано с приглашением от турок-османов заселить безлюдные после поражения Византии города на юго-востоке Европы. Так, в греческом городе Салоники до начала Второй мировой войны еврейская община составляла почти половину всего городского населения. Салоники назвали еврейской столицей Балкан. Во время оккупации Греции фашистской Германией большинство евреев оказалось в концентрационных лагерях.

После провозглашения еврейского государства в 1948 году, большинство сефардских евреев переселилось в Израиль. А в 1992 году, спустя 500 лет после изгнания евреев-сефардов из Испании, король Хуан Карлос I в мадридской синагоге отменил указ своих вельможных предков Фердинанда и Изабеллы.