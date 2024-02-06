Эйюп Султан: что нужно знать о посещении первой мечети османского Стамбула

В Стамбуле более 3,5 тысяч действующих мечетей, но не все из них представляют интерес для туристов. Однако при посещении города не стоит пропускать такую важную для турецкой истории и культуры мечеть как Эйюп Султан. Расскажем, где находится мечеть Эйюп Султан, когда ее построили, чем знаменита эта мечеть, как до нее доехать и что посмотреть поблизости.

Эйюп Султан - первая мечеть, построенная турками после взятия Константинополя в XV веке. Считается, что на месте ее строительства был похоронен один из выдающихся последователей исламского пророка Мухаммеда - Абу Айюб аль-Ансари, погибший во время первой осады Константинополя в VII веке.

Почему важна мечеть Султана Эйюпа?

Мечеть Султана Эйюпа - это одна из старейших и самых священных мечетей Турции. В комплекс мечети входит мавзолей с могилой Абу Айюб аль-Ансари - сподвижника исламского пророка Мухаммеда. Эта мечеть остается местом паломничества мусульман со всего мира. Кроме того, в ней хранится несколько реликвий, как считается, принадлежавших пророку Мухаммеду.

В этой мечети также проходил аналог "коронации" османских султанов, во время которой нового правителя опоясывали "мечом ислама". Этот обряд назывался Таклиди сеиф и проводился он с XIII века до 1918 года.

Где находится мечеть Султана Эйюпа?

Мечеть Султана Эйюпа на карте стоит искать в стамбульском районе Эюп, на европейской стороне города. Мечеть построили на берегу залива Золотой рог за пределами городских стен Константинополя. От имени мечети получил свое название и район. Эюп - это оживленный район, привлекающий местных жителей и туристов, поскольку кроме исторических достопримечательностей здесь есть ремесленные рынки, кафе, рестораны и парки.

Когда построили мечеть Султан Эйюп?

Абу Айюб аль-Ансари принимал участие в первой осаде Константинополя, которая происходила в VII веке. В 1458 году, после окончательного завоевания Константинополя Мехмедом II в месте захоронения сподвижника пророка построили мечеть. К сожалению, землетрясение 1766 года нанесло мечети сильный ущерб, поэтому к 1800 году были проведены работы по ее восстановлению. После реконструкции определяющим архитектурным стилем мечети стал османский барокко, свойственный XVIII-XIX векам.

Как посетить мечеть Султан Эйюп?

Это действующая мечеть, поэтому вход в нее бесплатный, но посетителям следует помнить о дресс-коде и о том, что на входе необходимо будет снять обувь. Несколько раз в день во время намаза для туристов мечеть закрывается, отслеживать расписание молитв в определенный день можно на специальном сайте. Мечеть открыта для посетителей круглый год.

Как добраться до мечети Султан Эйюп?

Один из самых интересных способов добраться до мечети - на пароме по заливу от других пристаней (конечная Каракей). От паромной станции Эйюп до мечети идти менее 10 минут;

Вдоль южного берега Золотого Рога удобно передвигаться на трамвае T5, ближайшая трамвайная остановка находится как раз недалеко от нижней станции фуникулера;

На автобусах можно доехать из разных районов Стамбула. Автобусные остановки в пешей доступности есть у нижней станции фуникулера и пристани.

Что посмотреть в мечети Султана Эйюпа?

От комплекса, кроме мечети включавшего медресе и столовую для бедняков, остался лишь хамам. Диаметр главного купола мечети - более 17 метров, его окружают полукупола меньшего размера. Во внутреннем дворе мечети есть красивый фонтан. Около мечети находится комплекс Михришах Валиде-султан, где похоронена мать султана Селима III.

Рядом с мечетью на холме, названном в честь французского писателя Пьера Лоти, находится обширное Эюпское кладбище, где похоронены многие высокопоставленные государственные и религиозные деятели Османской империи.

На холм можно подняться с помощью канатной дороги, чтобы полюбоваться со смотровой площадки видами на залив, которые особенно завораживают на закате. Нижняя станция канатки находится как раз недалеко от мечети Султана Эйюпа. Если на посадку скопилась слишком большая очередь, лучше выбрать для поездки другое время, поскольку дорога на фуникулере занимает менее 5 минут, стоимость в одну сторону по проездному Istanbulkart - всего 15 лир.

Стамбульский электронный пропуск E Pass включает в себя экскурсию в мечеть Эйюпа Султана с посещением парка Миниатюрк и холма Пьера Лоти, которая обычно стоит 20 евро.