Дилемма Израиля в войне с Ираном: смена режима или ядерный статус-кво

Михаил Богданов

Удары по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане, ликвидация командующего КСИР, начальника генштаба и шестерых ведущих ученых-ядерщиков —части двухуровневой стратегии Израиля в Иране. Программа-минимум: обнуление ядерной угрозы. Программа-максимум: смена режима в Тегеране. Реалистичны ли эти цели?

Программа-минимум: почему ядерная угроза — приоритет №1

Израильские удары сфокусированы на уничтожении инфраструктуры, позволяющей Ирану создать атомную бомбу. По данным МАГАТЭ, к 2025 году Иран накопил 275 кг урана, обогащенного до 60% — технически достаточного для 5–6 боезарядов после доводки до оружейных 90%. Израильский премьер Нетаньяху назвал такую перспективу «ядерным Холокостом».

Чтобы этого не случилось, Израиль разрушил иранский завод в Натанзе — ключевой центр обогащения урана. Также убиты физики-ядерщики, включая Мохаммада Тегранчи и Ферейдуна Аббаси. Это замедлило разработку боезаряда.

Однако иранский подземный комплекс в Фордо уцелел. Его укрепления неуязвимы для обычных бомб Израиля — нужны американские GBU-57 массой 14 тонн.

Без США демонтаж ядерной программы невозможен

— экс-посол США Бретт МакГерк.

Даже ЦАХАЛ признает: повреждения лишь отодвинули прогресс Ирана на месяцы, а не годы.

Программа-максимум: почему смена режима — амбициозная авантюра

Устранение ядерной угрозы не решает главной проблемы: Иран считает Израиль «сионистским образованием, подлежащим уничтожению». Поэтому Нетаньяху открыто призвал иранцев «свергнуть режим аятолл». Удары по резиденциям Хаменеи и командованию КСИР подтверждают цель дестабилизации власти.

Инструменты для этого у Израиля есть:

Сеть агентов «Моссада» внутри Ирана способна к диверсиям и координации с курдскими/белуджскими сепаратистами.

Уже обезглавлены элиты ИРИ — 20 высших командиров КСИР убиты, что создает вакуум управления.

Но риски выглядят запредельными.

По соцсетям видно, что перед лицом внешнего врага население Ирана консолидируется. Даже критики режима смягчили риторику.

Система демонстрирует устойчивость. Иран создал механизмы ротации кадров после потерь. Новый глава КСИР назначен через час после гибели Салами.

Наверняка военно-политическое руководство в Тель-Авиве не забыло уроков операции против ХАМАС. Разгром группировки в Газе не обеспечил безопасность Израиля — партизанская война продолжается.

Сценарий йеменизации: почему распад вероятнее революции

Если обе программы не будут реализованы, то вероятен гибридный сценарий: превращение Ирана в failed state по модели Йемена или Ливии:

Удары по нефтяной инфраструктуре и ПВО парализуют экономику.

Соседи (Иордания, Саудовская Аравия) занимают выжидательную позицию, не поддерживая Тегеран.

Не исключено, что на периферии активизируются сепаратисты.

В случае реализации этого сценария последствия для региона будут катастрофическими. Удары дронами и ракетами по Израилю приобретут перманентный характер. Ближний Восток ждет накроет волна беженцев и терроризма.

Китай потеряет ключевой узел «Один пояс - один путь», а РФ — союзника и партнера, который погрязнет во внутренних дрязгах.

Что в итоге?

Шансы Израиля нейтрализовать ядерную программу с учетом результатов продолжающихся уже неделю боевых действий оцениваются в 70% . Но это возможно только при поддержке США, поскольку Фордо требует ударов B-2 с «бункербюстами». Пока Вашингтон колеблется.

. Но это возможно только при поддержке США, поскольку Фордо требует ударов B-2 с «бункербюстами». Пока Вашингтон колеблется. Смена режима реалистична лишь на 20 %: она требует совпадения восстания в Тегеране, смерти Хаменеи и коллапса КСИР.

%: она требует совпадения восстания в Тегеране, смерти Хаменеи и коллапса КСИР. Гораздо вероятнее (50%) распад Ирана на зоны влияния с вечной партизанской войной.

Итог войны определит не мощь ракет, а способность Израиля примирить две цели: безопасность без тотальной войны. Пока же ставка на программу-максимум рискует превратить Ближний Восток в новую «дугу нестабильности».