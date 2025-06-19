Дилемма Израиля в войне с Ираном: смена режима или ядерный статус-кво

Программа-минимум: почему ядерная угроза — приоритет №1
Израильские удары сфокусированы на уничтожении инфраструктуры, позволяющей Ирану создать атомную бомбу. По данным МАГАТЭ, к 2025 году Иран накопил 275 кг урана, обогащенного до 60% — технически достаточного для 5–6 боезарядов после доводки до оружейных 90%. Израильский премьер Нетаньяху назвал такую перспективу «ядерным Холокостом».
Чтобы этого не случилось, Израиль разрушил иранский завод в Натанзе — ключевой центр обогащения урана. Также убиты физики-ядерщики, включая Мохаммада Тегранчи и Ферейдуна Аббаси. Это замедлило разработку боезаряда.
Однако иранский подземный комплекс в Фордо уцелел. Его укрепления неуязвимы для обычных бомб Израиля — нужны американские GBU-57 массой 14 тонн.
Без США демонтаж ядерной программы невозможен
— экс-посол США Бретт МакГерк.
Даже ЦАХАЛ признает: повреждения лишь отодвинули прогресс Ирана на месяцы, а не годы.
Программа-максимум: почему смена режима — амбициозная авантюра
Устранение ядерной угрозы не решает главной проблемы: Иран считает Израиль «сионистским образованием, подлежащим уничтожению». Поэтому Нетаньяху открыто призвал иранцев «свергнуть режим аятолл». Удары по резиденциям Хаменеи и командованию КСИР подтверждают цель дестабилизации власти.
Инструменты для этого у Израиля есть:
- Сеть агентов «Моссада» внутри Ирана способна к диверсиям и координации с курдскими/белуджскими сепаратистами.
- Уже обезглавлены элиты ИРИ — 20 высших командиров КСИР убиты, что создает вакуум управления.
Но риски выглядят запредельными.
- По соцсетям видно, что перед лицом внешнего врага население Ирана консолидируется. Даже критики режима смягчили риторику.
- Система демонстрирует устойчивость. Иран создал механизмы ротации кадров после потерь. Новый глава КСИР назначен через час после гибели Салами.
- Наверняка военно-политическое руководство в Тель-Авиве не забыло уроков операции против ХАМАС. Разгром группировки в Газе не обеспечил безопасность Израиля — партизанская война продолжается.
Сценарий йеменизации: почему распад вероятнее революции
Если обе программы не будут реализованы, то вероятен гибридный сценарий: превращение Ирана в failed state по модели Йемена или Ливии:
- Удары по нефтяной инфраструктуре и ПВО парализуют экономику.
- Соседи (Иордания, Саудовская Аравия) занимают выжидательную позицию, не поддерживая Тегеран.
- Не исключено, что на периферии активизируются сепаратисты.
В случае реализации этого сценария последствия для региона будут катастрофическими. Удары дронами и ракетами по Израилю приобретут перманентный характер. Ближний Восток ждет накроет волна беженцев и терроризма.
Китай потеряет ключевой узел «Один пояс - один путь», а РФ — союзника и партнера, который погрязнет во внутренних дрязгах.
Что в итоге?
- Шансы Израиля нейтрализовать ядерную программу с учетом результатов продолжающихся уже неделю боевых действий оцениваются в 70%. Но это возможно только при поддержке США, поскольку Фордо требует ударов B-2 с «бункербюстами». Пока Вашингтон колеблется.
- Смена режима реалистична лишь на 20%: она требует совпадения восстания в Тегеране, смерти Хаменеи и коллапса КСИР.
- Гораздо вероятнее (50%) распад Ирана на зоны влияния с вечной партизанской войной.
Итог войны определит не мощь ракет, а способность Израиля примирить две цели: безопасность без тотальной войны. Пока же ставка на программу-максимум рискует превратить Ближний Восток в новую «дугу нестабильности».