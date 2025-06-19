Вестник Кавказа

Дилемма Израиля в войне с Ираном: смена режима или ядерный статус-кво

Михаил Богданов
Дилемма Израиля в войне с Ираном: смена режима или ядерный статус-кво
Удары по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане, ликвидация командующего КСИР, начальника генштаба и шестерых ведущих ученых-ядерщиков —части двухуровневой стратегии Израиля в Иране. Программа-минимум: обнуление ядерной угрозы. Программа-максимум: смена режима в Тегеране. Реалистичны ли эти цели?

Программа-минимум: почему ядерная угроза — приоритет №1

Израильские удары сфокусированы на уничтожении инфраструктуры, позволяющей Ирану создать атомную бомбу. По данным МАГАТЭ, к 2025 году Иран накопил 275 кг урана, обогащенного до 60% — технически достаточного для 5–6 боезарядов после доводки до оружейных 90%. Израильский премьер Нетаньяху назвал такую перспективу «ядерным Холокостом».

Чтобы этого не случилось, Израиль разрушил иранский завод в Натанзе — ключевой центр обогащения урана. Также убиты физики-ядерщики, включая Мохаммада Тегранчи и Ферейдуна Аббаси. Это замедлило разработку боезаряда. 

Однако иранский подземный комплекс в Фордо уцелел. Его укрепления неуязвимы для обычных бомб Израиля — нужны американские GBU-57 массой 14 тонн.

Без США демонтаж ядерной программы невозможен

— экс-посол США Бретт МакГерк.

Даже ЦАХАЛ признает: повреждения лишь отодвинули прогресс Ирана на месяцы, а не годы.

Программа-максимум: почему смена режима — амбициозная авантюра

Устранение ядерной угрозы не решает главной проблемы: Иран считает Израиль «сионистским образованием, подлежащим уничтожению». Поэтому Нетаньяху открыто призвал иранцев «свергнуть режим аятолл». Удары по резиденциям Хаменеи и командованию КСИР подтверждают цель дестабилизации власти.

Инструменты для этого у Израиля есть:

  • Сеть агентов «Моссада» внутри Ирана способна к диверсиям и координации с курдскими/белуджскими сепаратистами.
  • Уже обезглавлены элиты ИРИ — 20 высших командиров КСИР убиты, что создает вакуум управления.

Но риски выглядят запредельными.

  • По соцсетям видно, что перед лицом внешнего врага население Ирана консолидируется. Даже критики режима смягчили риторику. 
  • Система демонстрирует устойчивость. Иран создал механизмы ротации кадров после потерь. Новый глава КСИР назначен через час после гибели Салами. 
  • Наверняка военно-политическое руководство в Тель-Авиве не забыло уроков операции против ХАМАС. Разгром группировки в Газе не обеспечил безопасность Израиля — партизанская война продолжается. 

Сценарий йеменизации: почему распад вероятнее революции 

Если обе программы не будут реализованы, то вероятен гибридный сценарий: превращение Ирана в failed state по модели Йемена или Ливии:

  • Удары по нефтяной инфраструктуре и ПВО парализуют экономику.
  • Соседи (Иордания, Саудовская Аравия) занимают выжидательную позицию, не поддерживая Тегеран.
  • Не исключено, что на периферии активизируются сепаратисты. 

В случае реализации этого сценария последствия для региона будут катастрофическими. Удары дронами и ракетами по Израилю приобретут перманентный характер. Ближний Восток ждет накроет волна беженцев и терроризма.

Китай потеряет ключевой узел «Один пояс - один путь», а РФ — союзника и партнера, который погрязнет во внутренних дрязгах. 

Что в итоге?

  • Шансы Израиля нейтрализовать ядерную программу с учетом результатов продолжающихся уже неделю боевых действий оцениваются в 70%. Но это возможно только при поддержке США, поскольку Фордо требует ударов B-2 с «бункербюстами». Пока Вашингтон колеблется. 
  • Смена режима реалистична лишь на 20%: она требует совпадения восстания в Тегеране, смерти Хаменеи и коллапса КСИР.
  • Гораздо вероятнее (50%) распад Ирана на зоны влияния с вечной партизанской войной.

Итог войны определит не мощь ракет, а способность Израиля примирить две цели: безопасность без тотальной войны. Пока же ставка на программу-максимум рискует превратить Ближний Восток в новую «дугу нестабильности».

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