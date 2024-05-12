День жён-мироносиц или Бабий праздник: что отмечают 19 мая 2024 года?

Завтра православный мир будет отмечать праздник, посвященный жёнам-мироносицам. Кто такие жёны-мироносицы, что сделали Иосиф Арамейский и Никодим, и зачем в этот день жарили яичницу?

Что такое День жён-мироносиц?

Третья неделя (воскресенье) по Пасхе (Пасха - первое воскресенье, Антипасха- второе) называется Днем жён-мироносиц. Посвящен этот день верным спутницам и последовательницам Сына Божьего, которые первыми узрели чудо воскрешения Господа.

В этот день также вспоминают тайных учеников Христа: Иосифа Арамейского и Никодима, благодаря которым Иисус Христос был снят с креста и погребен в достойном месте.

Кто такие и что сделали жёны-мироносицы

Жёны-мироносицы - это несколько женщин, которые согласно Евангелиям, наблюдали за казнью Христа, а на третий день после его смерти на кресте, то есть в воскресенье, отправились к гробу Господню, чтобы отдать последнюю дань уважения учителю и проповеднику: намазать его тело ароматическим маслом - миро, в рамках иудейской погребальной традиции. Тело Господа они не нашли: вместо этого к ним явился сам Иисус Христос, сообщив о том, что воскрес из мёртвых.

Полный список жён-мироносиц не известен, но, согласно Евангелиям, среди них точно были:

Мария Магдалина , одна верных последовательниц Иисуса Христа, которая впоследствии рассказала римскому императору о воскрешении Сына Божьего;

, одна верных последовательниц Иисуса Христа, которая впоследствии рассказала римскому императору о воскрешении Сына Божьего; Марфа и Мария, сестры Лазаря, которого воскресил Христос;

Саломия, мать апостолов Иакова и Иоанна;

Мария Клеопова, дочь Иосифа, которая была как сестра Деве Марии;

Сусанна и Иоанна, состоятельные женщины, которые помогали Христу

Мария Иаковлева, мать апостола Иакова.

В чем суть праздника жён-мироносиц?

Второе воскресенье после Пасхи - это день торжества любви, победы над страхами и сомнениями. В День жён-мироносиц верующие вспоминают тех, кто первым увидел чудо воскресения Христа, женщин, благодаря которым благая весть стала известна всем остальным. Третья неделя по Пасхе прославляет преданность и смелость женщин-учениц Иисуса Христа, их волю и любовь к Сыну Божьему, а также веру, благодаря которым, они, несмотря на сомнения, первыми отправились к гробу Господню.

Вспоминая Иосифа Арамейского и Никодима в этот день, отдают дань уважения людям, которые проявили смелость, добившись достойного погребения Христа, тогда как остальные, опасаясь гонений, поспешили скрыться.

19 мая - Бабий праздник?

В православии День жён-мироносиц иногда называют православным женским днем, а вот в народной - это Бабий праздник. Такое определение содержится в толковом словаре Даля, который был издан во второй половине XIX века. В книге ”Нечистая, неведомая и крестная сила”, опубликованной в начале XX века, этнограф Сергей Максимов пишет, что в центральных и южных районах России второе воскресенье после Пасхи называется Маргоски и Маргоскина неделя и считается исключительно женским днем.

Языческие корни праздника

Еще одно народное название праздника жён-мироносиц - Кумитное воскресенье, и оно определяет древнеславянские корни праздника. В этот день проводилось кумление - обряд инициации, то есть посвящения или перехода, в данном случае из статуса девочки в статус девушки, которая может вступить в брак. В этот день женщины всех возрастов собирались вместе, устраивали гулянья, проводили обряд кумления, готовили вместе и обязательно жарили яичницу, которая символизировала семью.

Что нельзя делать в День жён-мироносиц?

В День жён-мироносиц, как и в любой другой день, согласно православной традиции, не стоит ссориться, ругаться, злословить и предаваться унынию. В этот день можно сходить в церковь и поблагодарить Бога за всё, что он дарует. Жёнам-мироносицам молятся об исцелении, защите от несчастий и укреплении веры.