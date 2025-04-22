День памяти павших в войнах Израиля 2025: что такое Йом ха-Зикарон?

Совсем скоро Израиль будет вспоминать павших в войнах Израиля и жертв террора. Расскажем, что говорить и что происходит в Йом ха-Зикарон, а также когда звучит сирена в День памяти в 2025 году.

Есть ли в Израиле день памяти?

В Израиле есть день памяти, и не один. Первый называется День Катастрофы и Героизма или Йом ха-Шоа. Это национальный день памяти Холокоста и траура в Израиле и за его пределами. Второй – День памяти павших воинов Израиля и жертв террора, или Йом ха-Зикарон.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое Йом ха-Зикарон?

Йом ха-Зикарон, или День памяти павших в войнах Израиля и жертв террора – израильский государственный день траура. Он позволяет почтить память солдат, погибших во всех войнах Израиля, павших сотрудников полиции, Моссада и генеральной службы безопасности, а также всех жертв терактов. День Памяти закреплен Кнессетом в "Законе о дне Памяти павших в войнах Израиля".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 1980 году Кнессет решил поменять название закона и его назначение: прежнее наименование "День памяти павших в войне за создание Израиля и солдат Армии обороны Израиля" было изменено на "День Памяти павших в войнах Израиля". Таким образом, он стал Днем памяти не только солдат, погибших после создания Израиля, но и воинов, павших до образования государства в 1860-1948 годах.

Какой день отмечается в Израиле в память жертв террора в 2025 году?

День памяти павших воинов Израиля и жертв террора отмечается каждый год 4 ияра по еврейскому календарю. Он всегда проходит в канун Дня Независимости, что подчеркивает вклад погибших солдат в создание и существование Израиля. В 2025 году это будет 29 и 30 апреля.

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Если День независимости выпадает на Шаббат или пятницу, то день памяти сдвигается с 4 ияра на 3 ияра. В случае, когда Йом ха-Зикарон выпадает на воскресенье, оба дня переносятся на день позже.

Что говорить в Йом ха-Зикарон?

В Йом ха-Зикарон, вспоминая тех, кто пал или был убит, защищая Израиль, говорят душам погибших:

"Мы никогда не забудем вас";

"Мы никогда не перестанем скорбеть по вам";

"Мы никогда не подведем вас".

Что происходит в Йом ха-Зикарон?

Мероприятия, посвященные Дня Памяти, начинаются со звучащей по всей стране вечерней сирены и минуты молчания. Государственная церемония открывается на площади перед "Стеной плача" в Иерусалиме, в которой принимают участие президент Израиля Ицхак Герцог и глава Генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир. В разных частях страны проходят собрания в память о павших.

На следующий день звучит еще одна сирена. После этого на всех армейских кладбищах начинаются государственные траурные церемонии. Обычно в них принимают участие не только семьи погибших воинов, но и общественные деятели, члены правительства, представители силовых и военных структур. Центральная церемония проходит на военной части Национального кладбища на Горе Герцля в западной части Иерусалима.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ходе траурных церемоний государственный флаг Израиля опускают до середины шеста, произносится особенная молитва этого дня под названием "Изкор" и речь от представителей властей. Чаще всего церемонии завершаются залповой стрельбой солдат израильской армии.

Когда звучит сирена в День памяти в Израиле?

Во время праздника Йом ха-Зикарон сирена звучит дважды. В 2025 году она прозвучит 29 апреля в 20:00 и продлится одну минуту, а 30 апреля в 11:00 и прозвучит две минуты.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда звучат сирены, принято стоять в тишине. В течение них также будет приостановлена работа на всех предприятиях страны и прекращено движение на всех дорогах.