День без табака: когда и зачем его отмечают?

Ежегодно последний день мая отмечен в календаре как Всемирный день без табака. По данным ВОЗ, борьба с курением идет успешно: если в 2000 году курил каждый третий человек на планете, то сейчас - каждый пятый взрослый. Расскажем, где курят много, где мало, какие санкции применяют к курильщикам.

Общее число курильщиков, по данным ВОЗ, огромно — 1,4 млрд взрослого населения подвержено вредной привычке. Данные Департамента ВОЗ по укреплению здоровья показывают, что самые высокие показатели потребителей табака — в Юго-Восточной Азии, далее идет Европа. Рост числа курильщиков отмечен в шести странах:

Египет

Конго

Иордания

Индонезия

Оман

Молдавия.

Большую опасность представляет потребление сигарет детьми 13-15 лет, а увлечение электронными сигаретами (в Великобритании рост составляет 150%) требует к себе особого внимания.

История табачной зависимости

История табачной зависимости уводит нас в 1492 год, когда Колумбу, приплывшему в Америку, аборигены подарили высушенные табачные листья. Члены команды первооткрывателя Америки и стали первыми европейцами-курильщиками.

Однако именно в США еще в XIX веке началась первая антитабачная кампания, когда с развитием науки ученым удалось обосновать вред, который потребление табака приносит человеческому организму.

Сейчас принятые штатами законы сильно бьют по карману тех, кто все еще подвержен вредной привычке. Помимо всевозможных штрафов такой важный аспект жизни каждого американца как медицинская страховка отражает в долларах стоимость курения для застрахованного. Она в разы дороже по сравнению со страховкой того, кто независим от никотина.

Как борются с курением в разных странах?

В Германии запрещено курение в транспорте и такси. Медицинская страховка для некурящих на 40% меньше.

запрещено курение в транспорте и такси. Медицинская страховка для некурящих на 40% меньше. В Италии законы сразу бьют по карману: если закурить сигарету в общественном месте вас ждет штраф в 250 евро. Сумма возрастает в разы, если рядом оказались дети или беременные женщины.

законы сразу бьют по карману: если закурить сигарету в общественном месте вас ждет штраф в 250 евро. Сумма возрастает в разы, если рядом оказались дети или беременные женщины. Швеция как одна из самых благополучных стран действует многосторонне. Здесь наравне с общенациональными кампаниями против курения действуют также точечные инструменты. К примеру, если шведские студенты учатся в других странах Северной Европы и отказываются от курения, то шведское государство премирует их стипендией. Также в скандинавских странах практикуется повышение цен на сигареты и табак, что иногда приводит к отказу от их потребления.

В Великобритании разрешено курить только у себя дома, в отелях и тюрьме.

разрешено курить только у себя дома, в отелях и тюрьме. В Венгрии, Польше, Нидерландах, Канаде действует примерно такие же нормы и законы.

В Азии действуют самые строгие законы для курильщиков.

Королевство Бутан начало свою борьбу с табакокурением еще в XVII веке. С 2003 года здесь запрещено не только курение, но и импорт и реализация табачных изделий.

начало свою борьбу с табакокурением еще в XVII веке. С 2003 года здесь запрещено не только курение, но и импорт и реализация табачных изделий. В Турции курящий взрослый — плохой пример для подрастающего поколения. Воспитание и пропаганда отказа от курения табака — главное оружие турецкого государства.

курящий взрослый — плохой пример для подрастающего поколения. Воспитание и пропаганда отказа от курения табака — главное оружие турецкого государства. В Малайзии тем, кто бросит курить, полагается льготный кредит.

Новая Зеландия подняла цену на сигареты до 20 дол. за пачку. Это дороже, чем почти во всех странах мира.

Как боролись с курением в России?

В России первые запреты на ввоз табака ввели еще в XVII века.

В начале XX века был введен запрет на курение на улицах и площадях.

После 1917 года проблемы с курением отошли на второй план. И только во второй половине XX века началась серьезная борьба с пагубной привычкой.

С 2008 году РФ — участница конвенции, принятой ВОЗ по борьбе с табакокурением.

К 2016 году благодаря различным инструментам России на удалось 10% снизить процент курящих.