Что такое причастие, когда и для чего причащаться?

Причащение, одно из таинств церкви, которое своим появлением обязано непосредственно Иисусу Христу. Что такое причащение, когда нужно причащаться и чем оно полезно - рассказываем в этом материале.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое причащение?

Причащение - это одно из церковных таинств, то есть действие, в результате которого на человека нисходит Божья благодать. Причащение, которое также называется Евхаристия (от древнегреческого слова ”благодарность”) или Святое Причастие, это священнодействие в ходе которого служитель церкви освещает вино и хлеб для прихожан. Простыми словами причащение - это процесс причастия, то есть соединения с Богом через Христа, которого в данном случае символизируют вино и хлеб.

Когда и как появилось причащение?

Согласно Евангелиям, обряд причащения или причастия был установлен самим Иисусом Христом во время последней трапезы с учениками накануне своего ареста и последующей казни. Эта трапеза носила название Тайная вечеря и была совершена в первый день опресноков, то есть на второй день Песаха. Во время трапезы Иисус благословил хлеб, назвав его своим телом, и разделил его вместе с учениками. Затем подобным образом он поступил и с вином, обозначив его как новый завет (наставление), скрепленное его кровью.

В чем суть причастия?

Суть причащения, которое сегодня совершается в церквях и храмах, в том, чтобы стать единым целым с Иисусом Христом, а через него соединиться с божественным началом, тем самым преобразившись. Святое причастие практикуется практически всеми христианскими церквями, в том числе и в память о Христе, как он сам и просил своих учеников.

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от Луки 22:19.

Поскольку таинство Евхаристии - одно из центральных в христианстве, верующие причащаются затем, чтобы обеспечить спасение и воскресение своей души, а также очиститься от грехов.

Причастие на Страстной неделе

Поскольку Великий четверг - это день, когда церковь вспоминает события Тайной вечери и установление самого таинства причащения, многие верующие стараются принять причастие именно в этот день на Страстной неделе. Таинство Евхаристии проводится не только в Великий четверг, но также и в другие дни Страстной седмицы, кроме Великой пятницы.

Как происходит причастие в церкви?

Таинство причащения происходит в конце церковной службы, которая называется литургия. После того, как священники, проводившие богослужение, уходят в алтарь, прихожане выстраиваются в очередь, чтобы причаститься Святых Даров, то есть Тела и Крови Христа, представленных в виде хлеба и вина.

Священники выходят из алтаря с Чашей, где особым образом смешаны хлеб и вино, и начинается таинство Евхаристии. Люди, по очереди подходя к Чаше и сложив руки на груди крестом - правая поверх левой, из маленькой ложки принимают Причастие. При этом креститься и кланяться не надо.

Как подготовиться к причастию?

Подготовка к таинству Евхаристии состоит из трех этапов:

Евхаристический пост. Обычно, перед причастием выдерживается трехдневный пост. Накануне самого таинства пища не принимается за шесть часов до литургии. Чтение Последования ко Причащению - специальных молитв, которые посвящены таинству Евхаристии. Эти молитвы читают дома. Исповедь. Таинство покаяния, во время которого верующий рассказывает о своих грехах и получает прощение, происходит либо накануне вечером, либо утром перед причастием.

Кому можно причащаться?

Причащаться можно всем, в том числе женщинам, во время начала цикла, однако этот вопрос можно уточнить у настоятеля церкви, в которой вы собираетесь причаститься. Детей можно причащать с младенческого возраста, до семи лет участие в таинстве для них происходит без предварительного поста и исповеди.