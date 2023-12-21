Что такое подводный интернет-кабель и чем чревато его повреждение?

Во вторник в Красном море было повреждено 4 подводных телекоммуникационных кабеля, в результате чего было потеряно 25% интернет-трафика между Азией и Европой. Для чего нужны подводные кабели, кто их прокладывает и что будет, если их работа окажется нарушенной - рассказываем в этом материале.

Пока неизвестно, что именно привело к повреждению кабелей, однако по одной из версий, за этим могут стоять хуситы, которые еще в начале февраля обещали нанести удар по глобальному интернету.

Что такое подводный оптический кабель?

Подводный кабель - это оптоволоконный кабель, проложенный по дну океана и соединяющий как минимум две точки на поверхности земли. Подводные кабели нужны для обеспечения коммуникации, в первую очередь, для интернета. Телекоммуникационные сигналы и сообщения проходят через океан по кабелям со скоростью света, обеспечивая доступ в интернет сотням миллионам человек по всему миру.

Сколько в мире подводных кабелей?

По состоянию на начало 2024 года в мире более 570 активных и запланированных к запуску подводных кабелей. Общая длина всех подводных кабелей в мире составляет около 1,4 млн километров. Длина отдельных кабелей превышает 20 тыс. километров. Подводные интернет-кабели соединяют страны и континенты, проходя по дну мирового океана. Практически каждая страна с береговой линией имеет от одного до десятков подводных телекоммуникационных кабелей.

Для чего нужны подводные кабели?

На сегодняшний день 99% мирового интернет-трафика обеспечивается за счет подводных кабелей. С их помощью интернет ”проходит” между странами. Несмотря на активное развитие спутникового интернета, его доля покрытия составляет всего 1%. Кроме того, скорость передачи данных по оптоволокну более 200 Тбит/с, тогда как спутники обеспечивают скорость в 1000 Мбит/с (в 200 тыс. раз меньше). Помимо этого, стоимость кабельной интернет-технологии гораздо ниже, чем спутниковой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как прокладывают кабель по дну океана?

Подводные кабели прокладываются с помощью специальных судов - кабелеукладчиков. Кабельные корабли транспортируют и укладывают подводные кабели на небольшой скорости. Каждый из таких кораблей может перевозить километры волоконно-оптического кабеля. Специальный подводный плуг используется для прокладки и вкапывания кабелей, расположенных вдоль береговой линии на небольшой глубине.

На какой глубине прокладывают интернет-кабель в океане?

Подводный кабель прокладывают на той глубине, которую имеет океан в конкретной точке. В некоторых частях мирового океана подводные кабели лежат на глубине до 5000 метров. У берегов подводные кабеля закапывают, чтобы избежать повреждений.

Как выглядит подводный интернет-кабель?

Фактически подводный кабель представляет собой пучок оптических волокон, каждое из которых толщиной в человеческий волос, защищенный различными металлами и специальным синтетическим волокном снаружи. Толщина современных подводных кабелей составляет 25 мм, а вес - 1400 килограммов на километр. Чем ближе кабель к поверхности, тем он тяжелее. Срок службы подводного кабеля составляет в среднем 25 лет.

Кто владеет подводными кабелями?

Большинство подводных телекоммуникационных кабелей в мире принадлежат и обслуживаются частными компаниями и международными консорциумами.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем чревато повреждение подводного кабеля?

Повреждения подводных кабелей чреваты перебоями в работе телекоммуникационных компаний, то есть проблемами с доступом к интернету, от которого зависит огромное количество жизненно важных служб в каждом государстве. Однако у большинства обслуживающих компаний есть возможность перекинуть часть трафика через другие подводные кабельные системы, а также проложить новые линии.

Телекоммуникационные кабели в Красном море

На телекоммуникационные кабели в Красном море приходится 17% международного интернет-трафика. Если все они единовременно будут выведены из строя, то Европа потеряет связь с Индией и Восточной Азией. Северная и Восточная Африка также пострадают.

Сколько у России подводных кабелей?

У России, как и у других стран мира, есть свои подводные кабели, в том числе:

Полярный экспресс. Протяженность кабеля - 12,5 тыс км. На данный момент завершен один участок проекта, связывающий Териберку и Амдерму. По завершении прокладки кабель соединит Мурманск и Владивосток. Принадлежит кабель правительству России. Российско-японский кабель. Протяженность кабеля - 1800 км. Кабель соединяет японский город Наоэцу и российский Находка. Операторы кабеля: Ростелеком и KDDI. Подводный кабель ”Грузия-Россия”. Протяженность кабеля - 433 км. Кабель соединяет Поти, Новороссийск и Сочи. Принадлежит кабель компаниям FOPNET и Ростелеком. Калининградский подводный кабель. Протяженность кабеля 1115 км. Кабель соединяет российские Калининград и Кингисепп. Владелец кабеля - Ростелеком. Подводный кабель в Керченском проливе. Протяженность кабеля - 46 км. Кабель соединяет город Керчь и поселок Ильич. Оператор кабеля - компания ”Миранда-Медиа”.