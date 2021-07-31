Что такое "армянское радио" и имеет ли оно отношение к Армении?

Во второй половине XX века анекдоты, начинавшиеся словами "армянское радио спрашивают.." или "вопрос армянскому радио…", стали частью социальной и политической сатиры, популярной в СССР. Какие "армянскому радио" задавали вопросы, какие получали ответы и почему оно не подвергалось цензуре - расскажем в этом материале.

Как появилось "армянское радио"?

Завязка кажущихся сегодня наивными анекдотов во многом была обусловлена популярными стилем радиопередач, в которых дикторы зачитывали вопросы слушателей и отвечали на них.

По легенде, на одной из ереванских радиостанций диктор оговорился, сравнивая социалистический и капиталистический уклады экономики:

В капиталистическом мире человек эксплуатирует человека, а в социалистическом – наоборот.

Основываясь на этом казусе в прямом эфире, острословы во всех уголках Советского Союза стали придумывать шуточные сюжеты.

По другой легенде, такого рода анекдоты назвали "армянскими", поскольку в Армянской ССР граждане свободно слушали западную музыку и в целом реже сталкивались с цензурой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Армянское радио" не было армянским

Сюжеты не предполагали национальных границ. Если фразу "армянское радио спрашивают" удалить из анекдотов, то они в большинстве случаев они не становятся менее смешными. В шутках находили отражение политика, приметы времени, бытовые курьезы и аспекты социальной жизни. Емкие, без особой смысловой нагрузки, они были понятны на всем пространстве многонациональной страны.

Затрагивались и пикантные темы. К примеру, у "армянского радио" спрашивают: "Можно ли жениться в 30 с небольшим?" Радио отвечает: "Можно, но лучше с большим".

В середине 1980-х анекдоты стали более политически смелыми. "Вопрос армянскому радио: "Можно ли заниматься любовью на улице". Радио отвечает: "Можно, но сложно, поскольку прохожие будут мешать советами".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему цензура не боролась с "армянским радио"?

История знает случаи, когда за шутку или политический анекдот людей лишали свободы, но шутки в духе "армянского радио" не преследовались. Ходили слухи, что почитателем таких анекдотов был в том числе Брежнев. Кроме того, репертуар "армянского радио" не был заточен на едкую критику социалистического курса. Так, на вопрос "С кем граничит СССР?" "армянское радио отвечало "С кем хочет, с тем и граничит".

Куда пропало "армянское радио"?

Популярность анекдотов постепенно сошла на нет, когда появились юмористические телепередачи, а развитие интернета дало начало многочисленным комедийным шоу и стендапу уже с другим юмором. С распадом СССР анекдоты "армянского радио" пытались "национализировать" армянские эмигранты, осевшие в странах СНГ и Евросоюза. Однако особого эффекта от "национализации" не было, поскольку подобные шутки были актуальны в контексте советской культурной парадигмы и никак не соотносились с юмором армянских комиков.