Что случилось с главой Пентагона и почему это важно?

С начала года Ллойд Остин находится в больнице. Один из конгрессменов от Демпартии призвал к отставке главы Пентагона, который не уведомил ни руководство, ни подчиненных о госпитализации, тем самым не исполнив свой долг. Что произошло с Ллойдом Остином и останется ли он на посту министра обороны США - рассказываем в этом материале.

Президент США Джо Байден узнал об этом только спустя три дня после госпитализации главы оборонного ведомства.

Кто такой Ллойд Остин?

70-летний Ллойд Остин - министр обороны США в администрации президента Джо Байдена. Остин - отставной четырехзвездочный генерал армии США, который служил в Афганистане и в Ираке. В 2010 году в Ираке Остин познакомился с тогда еще вице-президентом США, Джо Байденом и впоследствии стал его доверенным лицом. В 2020 году Джо Байден, будучи избранным президентом Америки, предложил Остина в качестве министра обороны. Глава Пентагона (штаб-квартиры американского министерства обороны) Остин с 2021 года принимает важные решения, касающиеся национальной безопасности государства, а также его партнеров.

Что случилось с Ллойдом Остином?

1 января 2024 года министр обороны Остин оказался в Военном медицинском центре им. Уолтера Рида из-за осложнений на фоне проведенного ранее неуказанного медицинского вмешательства. Однако президенту Байдену известно об этом стало спустя три дня. Как позднее заявил пресс-секретарь министерства обороны Патрик Райдер, задержка с сообщением о госпитализации министра произошла из-за того, что Келли Магсамен, руководитель аппарата министерства обороны, сама болела, и не могла доложить новость.

Почему Ллойд Остин в больнице?

9 января медцентр им. Уолтера Рида опубликовал заявление, объяснив, почему Ллойд Остин попал в больницу:

22 декабря министр, будучи в отпуске, был прооперирован в связи с обнаруженным у него раком простаты. Операция проходила под местным наркозом, и Остин находился в сознании.

1 января, вскоре после телефонного разговора с Джо Байденом, в ходе которого обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, Остин почувствовал острую боль нижней части туловища и ноге, после чего был госпитализирован. В больнице ему была диагностирована ”инфекция мочевыводящих путей”.

2 января Ллойд Остин был помещен в палату интенсивной терапии.

5 января Пентагон впервые сообщил о том, что Остин в больнице. В тот же день министр возобновил исполнение обязанностей.

6 января Ллойд Остин опубликовал заявление, признав, что слишком поздно поставил общественность в известность о своем состоянии.

8 января Остин был переведен из реанимации.

Неординарная ситуация

Ллойд Остин руководит ведомством, бюджет которого составляет почти $800 млрд. Кроме того, он второй после президента, кому подчиняется армия США. Проблема с исчезновением Ллойда Остина заключается в том, что пропал он в тот момент, когда Вашингтон проводит непростую политику по Ближнему Востоку и Украине. Джон Кирби, представитель Совета нацбезопасности США заявил:

Так не может быть, чтобы ни главнокомандующий, ни советник по национальной безопасности, ни другие руководители министерства обороны не были в курсе того, что случилось с главой Пентагона.

Почему Остин не рассказал о своей болезни?

Как сообщает Politico, ссылаясь на источники в администрации президента, Ллойд Остин довольно скрытный человек, не привыкший делиться ни с кем своими проблемами. Более того, он не любит общаться с прессой: последний брифинг для СМИ министр обороны США провел в июле прошлого года. Однако американские политические эксперты считают, что глава Пентагона не может себе позволить такой уровень скрытности, особенно учитывая тот факт, что он шестой в очередности преемственности президентства США.

Республиканцы против Остина

Все большее число республиканцев критикуют Остина за то, что он вовремя не уведомил Белый дом и министерство обороны о том, что с ним происходит. Некоторые из них, в частности Элиз Мари Стефаник, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк, 10 января обвинила Остина в том, что он ”взял опасный курс при исполнении своих обязанностей” и призвала к немедленной отставке как самого Остина, так и всех, кто ”покрывал его ложь”.

Председатель комитета Палаты представителей по вооруженным силам Майк Роджерс, республиканец от штата Алабама, объявил во вторник о начале официального расследования ввиду отсутствия прозрачности в отношении госпитализации Остина. Мэтью Розендейл, член Палаты представителей от штата Монтана пошел еще дальше: он призвал к импичменту в отношении Остина. По его словам, Остин уже неоднократно нарушал присягу, тем самым ставя под угрозу жизни американцев.

Дональд Трамп, бывший президент США, в собственной соцсети Truth заявил:

Не справившегося со своими обязанностями министра Остина нужно немедленно уволить за непрофессиональное поведение и неисполнение служебных обязанностей.

…и демократы тоже?

10 января к республиканцам, недовольным поведением Остина, присоединился первый демократ, член Палаты представителей от штата Пенсильвания, Крис Делузио. заявив, что больше не доверяет главе Пентагона из-за отсутствия информации в отношении его лечения, что может повлиять в целом на установленный порядок субординации.

Остин уйдет в отставку?

Несмотря на то, что 8 января Пентагон распорядился начать 30-дневную проверку в отношении несвоевременного доклада о госпитализации Остина, положение министра обороны все еще кажется достаточно крепким. Белый дом сообщил о своей полной поддержке Остина, как и сам Джо Байден.

Ллойд Остин, по словам Райдера, ”выздоравливает и находится в хорошем расположении духа”, хотя и неизвестно когда именно он будет выписан из больницы. Скорее всего, Остину придется выступить перед Конгрессом и объясниться, однако на этом, очевидно, ситуация будет исчерпана.

В свою очередь республиканцы вряд ли забудут о том, что произошло, тем более, накануне выборов: очевидно, что провал коммуникации в оборонном ведомстве будет использован в качестве подтверждения несостоятельности нынешней администрации Джо Байдена.