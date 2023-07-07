Что привезла в Москву азербайджанская художница

В художественной галерее SNEG прошла презентация персональной выставки художника Гамы Меликовой. Расскажем, что это за художник, в какой технике она пишет и почему ее работы так ценятся.

Кто такая Гама Меликова?

Гама родилась в 1972-м году в Баку. В 2003 году она, бросив медицинскую карьеру, посвятила себя искусству. Гама - талантливый художник-самоучка, чья страсть к живописи стала ее призванием. Она рисовала с детства, пытаясь выразить себя через язык искусства. Сейчас художница создает утонченные работы с использованием техники рук. Гама изобрела свой стиль живописи, желая воспроизвести мечты и образы своего детства. Ее произведения выставляются в галереях по всему миру, в том числе в Дубае, Лондоне и Нью-Йорке.

Что можно увидеть на выставке?

Сегодняшняя выставка называется Blossom. Я хочу передать - красоту цветения. Вы видите лепестки, собранные в одну композицию с разными фонами, они олицетворяют жизнь. Это индивидуальная техника, я ее придумала сама. Мне кажется, что работы хорошо смотрятся в любом интерьере, украшают его, подчеркивают его особенности

- говорит Меликова.

Что думают галеристы?

Одна из идей этой выставки - показать все великолепие творчества Гамы для широкой публики. Картины Гамы очень интересные. Глядя на то, как она развивалась все эти 20 лет, рассматривая ее другие работы, видно, как художник пришел к текущему сюжету. Это сюжеты так называемой серии Blossom, выполненные в разных элементах декорирования, которые удачно вписываются в интерьеры.

- говорит Александр Филиппов, владелец галереи SNEG.

Важно гармонично сочетать красивые интерьеры с настоящим искусством. Нам повезло сотрудничать с замечательным художником и прекрасным человеком. Это два качества, которые соединяются в этой талантливой женщине и выражаются в ее искусстве. Оно неповторимо. Я не знаю никого другого, кто бы сочетал в себе мастерство художника и талант изобретателя. Когда идет буйство игры, смесь красок, когда акрил смешивается с масляными красками, применяются национальные элементы, песок с Каспийского моря, это придает какой-то шик всем произведениям.

- утверждает Александр Филиппов.

Мнение знатоков искусства

На выставку пришел посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, чтобы поблагодарить Гаму и ее мужа, народного артиста Азербайджана и солиста Большого театра Эльчина Азизова за вклад в развитие мирового искусства.

Я и Гаму и Эльчина знаю много лет, не понаслышке знаком с творчеством Гамы. С творчеством Эльчина более широкие массы знакомы, как первого солиста Большого театра - азербайджанца, лауреата конкурса Бюльбюля, всемирно известного певца. Творчество Гамы своеобразное, очень необычное, такого хай-класса. Это интересные интеллектуальные работы, которые вызывают неподдельный интерес. Это не просто картины, которые можно пробежать взглядом и пройти мимо. Это, действительно, очень интересные произведения искусства, которые требуют к себе внимания.

- полагает Полад Бюльбюль оглы.

О загадке творчества художницы рассказала руководитель отдела гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева в России Тамилла Ахмедова:

Представительство Фонда Гейдара Алиева в далеком 2016 году делало выставку в галерее ”Марс”. Это тоже были яркие работы, но, как показывает время, художник не стоит на месте, развивает, меняет свои техники, свои сюжеты. Отличительной особенностью творчества Гамы Меликовой является ее открытие. Потому что даже высокие профессионалы, глядя на ее работы, не могут определить, из какого материала, какой состав, и это не может не поражать.