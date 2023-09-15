Что посмотреть на Северном Кипре: природа, колорит, история

© Фото: commons wikimedia

Северный Кипр - интересное направление для путешествий: для любителей древности здесь есть исторические достопримечательности; любители природы могут насладиться красивыми пейзажами; экстраверты - пообщаться с дружелюбным населением. О том, чем можно заняться в Северном Кипре в этом материале.

Кипр славится мягким климатом: здесь длинное теплое лето и комфортная зима, поэтому сюда можно приезжать в течение всего года. Тут же можно увидеть множество исторических достопримечательностей, например, древний город Саламис и Киренийский замок.

Кирения

В Кирении четко ярко прослеживается сочетание местного колорита и туристических районов. На главных улицах города можно найти множество кафе и магазинов. Узкие улочки спускаются с холма к району гавани, где сосредоточены туристические рестораны. Идеальным местом для прогулок считается местная набережная, которая заканчивается у Киренийского замка. Замок был построен при византийцах в VII веке. В XIII веке замок был расширен и укреплен. В 1960 году в здании замка был открыт музей, рассказывающий об истории Кипра.

Фамагуста

Маленький уютный городок, по которому очень приятно прогуляться. В городе есть Монастырь Святого Варнавы. Этот святой считается основателем Кипрской Православной Церкви. Согласно легенде, монастырь был построен на месте гибели святого. На протяжении многих лет здание реконструировалось.

На сегодняшний день территория монастыря включает в себя церковь, часовню, библиотеку, музей, а также сувенирный магазин. В монастыре хранится древнейшая коллекция икон, некоторые из которых датируются XVI веком. Недалеко от города расположены руины античного города Саламис, где можно увидеть множество колонн и статуй.

Никосия

Очень древний город. Считается, что первые жители появились здесь еще в 3900 году до нашей эры. При династии Лузиньянов город был провозглашен столицей Кипрского королевства. Власть здесь неоднократно менялась. В середине XX века город был разделен на две части.

Недалеко от улицы, через которую проходит граница между этими частями находится большая мечеть. Раньше это был Софийский собор, но после прихода османов он был превращен в мечеть Селемие. Рядом находится небольшой базар и множество других магазинов, торгующих шарфами, сувенирами и многим другим.