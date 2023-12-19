Что подарить девушке на Новый год: 5 беспроигрышных вариантов

Подарки на Новый год - важный атрибут, создающий праздничную атмосферу. Подарки приятно не только получать, но и дарить. В этом материале расскажем, что можно подарить девушке на Новый год и как сделать так, чтобы выбор подарка оказался приятным процессом.

Бьюти-средства

Любая девушка или женщина, вне зависимости от возраста и профессии, стремится оставаться ухоженной. И в этом помогают бьюти-средства. Бьюти-средства - это любые косметические средства, которые сегодня предлагает индустрия красоты. Если вы достаточно хорошо знаете вкусы получательницы подарка, то проблем с выбором бьюти-средств возникнуть не должно: любимый лак для ногтей, крем для лица, средство для волос или духи - замечательный выбор в качестве подарка, который порадует по двум причинам. Во-первых, вашей маме, дочери, жене или девушке польстит, что вы знаете ее вкусы, а во-вторых, бьюти-средств много не бывает.

Если же вкусы получательницы подарка вам не знакомы, и в качестве подарка вы рассматриваете ассортимент бьюти-индустрии, выбирайте средства максимально качественные и нейтральные - то есть без резких запахов и отдушек. Можно даже собрать небольшой бьюти-бокс — коробочку с косметическими средствами. Положить в нее можно:

хороший крем для рук: каждая женщина следит за красотой своих рук

бальзам для губ: сейчас зима, и такой бальзам нужен, как никогда

набор для парафинотерапии: еще одно средство для красоты рук

бомбочки для ванны: такая веселая штука не может не порадовать

Шарф и варежки

Теплые вещи в подарок женщине, пожалуй, классика новогодних подарков. Ни одна девушка не останется равнодушной, если вы преподнесете ей в подарок красивый теплый шарф или варежки. В этом сезоне именно варежки, а не перчатки, довольно популярны, да и выбрать их легче с точки зрения размера. Что касается шарфа, выбирайте яркие цвета, пэчворк (это когда вещь сшита из лоскутов), вязаные шарфы. Любая девушка придумает, как носить новый шарф или варежки - в этом можно не сомневаться.

Что касается шапок, то здесь ситуация неоднозначная: в качестве подарка лучше выбирать шапку, только если вы точно знаете, чего хочет ваша женщина. Коллегам и не самым близким знакомым шапки лучше не дарить: велик риск попасть впросак.

Елочные игрушки

Практически все женщины мира обожают елочные игрушки, потому что они - символ Нового года и Рождества. Елочные игрушки радуют всех: девочек, девушек, женщин и пожилых дам. Смело покупайте елочные игрушки в качестве подарка: они всегда актуальны. В этом новогоднем сезоне в моде:

стеклянные украшения на елку

елочные игрушки ручной работы

винтажные елочные игрушки

Такой подарок однозначно порадует как близкого вам человека, так и коллегу.

Свечи

Свечи в подарок девушке - еще одна новогодняя классика. Свечи можно использовать в качестве декора, как украшение новогоднего стола, для медитации и как одно из средств аромотерапии. С незапамятных времен люди любят смотреть на огонь - отсюда и наша любовь к свечам. Сегодня выбор свечей просто огромен: их множество самых разных размеров, форм, цветов и ароматов. Выбирайте то, что, как вам кажется, порадует девушку, которой вы собираетесь преподнести подарок.

Уютный свитер и пижама

Еще одна категория подарков, которые нравятся всем без исключения девушкам, это уютные вещи. В категорию наиболее распространенных (и простых в выборе) попадают свитер и пижама. Эти вещи выбирайте из расчета, чем уютнее, тем лучше. Свитер лучше брать с не очень прилегающим или вообще без отворота, в цветовой гамме, которая больше всего нравится получательнице подарка. Предпочтение стоит отдать натуральным тканям - это верно как для свитера, так и для пижамы.

Что касается пижамы, то поскольку сейчас все-таки зима, то в качестве новогоднего подарка лучше выбирать модели с брюками и кофтами с длинным рукавом свободного кроя.

Чем дополнить подарок?

Отличным дополнением к любому подарку будет открытка, подписанная вами. Не обязательно сочинять стихи, достаточно написать искренние пожелания - любой девушке точно понравится. Кроме того, обычно открытки хранят годами, как приятное сентиментальное воспоминание.

Как сделать выбор подарка максимально приятным и комфортным?

Сегодня выбирать подарки очень просто и комфортно. Этим можно заниматься даже не выходя из дома. Итак, чтобы подарить хороший подарок девушке нужно:

узнать, что хочет девушка. Сейчас практически у каждой представительницы прекрасного пола есть виш-лист подарков, то есть список, которым они с удовольствием делиться с теми, кто его просит;

удобство поиска подарков обеспечивает интернет: просто введите поисковую строку браузера или маркет-плейса, то, что хотите приобрести в подарок, и тот час же получите результат;

если вы любите ходить по магазинам, но у вас недостаточно времени, закажите доставку: сегодня многие магазины, в том числе и специализирующиеся на новогодних подарках оказывают эту услугу.

Главное, дарите подарки с любовью, радуйте своих любимых и близких женщин и будьте счастливы в Новом году!