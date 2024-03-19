Что известно о массовых эвакуациях в российских ТЦ?

Торговые центры Москвы усиливают охрану на фоне случившегося в пятницу 22 марта теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". При этом по всей стране прошли массовые эвакуации торговых центров из-за ложных сообщений о возможных взрывах.
Все началось во время штурма "Крокус Сити Холла" оперативными подразделениями, в котором на тот момент находились террористы и массово расстреливали посетителей.
В это время об эвакуации сообщил торговый центр "Галерея", который находится в Санкт-Петербурге.
Также в это время был закрыт ТЦ "Невский проспект".
Тем же вечером прозвучала сирена в торговом центре "Город Лефортово", была объявлена эвакуация персонала и посетителей.
В минувшее воскресенье также был задержан рейс в Шереметьево, который должен был вылететь в Ереван.
На его борту оказалась пассажирка, которая заявила, что в ее ручной глади находится бомба. Позднее выяснилось, что женщина таким образом решила привлечь внимание персонала, так как ее не устроили сроки обслуживания.
В результате было установлено, что никаких взрывчатых веществ в ее сумке нет. Пассажирка была задержана.
В тот же день в ТЦ "Лондон молл" в Санкт-Петербурге поступил звонок о заложенной бомбе в здании. Администрация оперативно эвакуировала работников и посетителей центра. Выяснилось, что сообщение было ложным.
Сегодня стало известно, что еще два торговых центра в Москве и Волгограде были вынуждены экстренно закрыться из-за эвакуации.
Волгоградский ТЦ "Мармелад" провел эвакуацию из-за возможного заминирования.
Также из-за угрозы теракта сегодня был эвакуирован торговый центр "Мозаика" в Москве.
Звонок о возможно заложенной бомбе также поступил в понедельник в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова. По информации пресс-службы, были эвакуированы около 900 человек.
Об эвакуации сегодня днем заявили торговые центры в Самаре ("Вива Лэнд") и в Рязани ("Круиз").
По информации оперативных служб, сейчас в столице проверяют порядка десяти торговых центров, в которые поступили звонки о заминирование.
Чаще всего российские торговые центры вынуждены проводить эвакуацию из-за ложных сообщений о минировании.