Вестник Кавказа

Что известно о массовых эвакуациях в российских ТЦ?

Что известно о массовых эвакуациях в российских ТЦ?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России прокатилась волна эвакуаций торговых центров и аэропортов, после недавно совершенного теракта в Москве в концертном зале "Крокус Сити Холл". Что известно на данный момент о массовых эвакуациях в стране?

Торговые центры Москвы усиливают охрану на фоне случившегося в пятницу 22 марта теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". При этом по всей стране прошли массовые эвакуации торговых центров из-за ложных сообщений о возможных взрывах.

Все началось во время штурма "Крокус Сити Холла" оперативными подразделениями, в котором на тот момент находились террористы и массово расстреливали посетителей.

В это время об эвакуации сообщил торговый центр "Галерея", который находится в Санкт-Петербурге.

Также в это время был закрыт ТЦ "Невский проспект".

Тем же вечером прозвучала сирена в торговом центре "Город Лефортово", была объявлена эвакуация персонала и посетителей.

В минувшее воскресенье также был задержан рейс в Шереметьево, который должен был вылететь в Ереван.

На его борту оказалась пассажирка, которая заявила, что в ее ручной глади находится бомба. Позднее выяснилось, что женщина таким образом решила привлечь внимание персонала, так как ее не устроили сроки обслуживания.

В результате было установлено, что никаких взрывчатых веществ в ее сумке нет. Пассажирка была задержана.

В тот же день в ТЦ "Лондон молл" в Санкт-Петербурге поступил звонок о заложенной бомбе в здании. Администрация оперативно эвакуировала работников и посетителей центра. Выяснилось, что сообщение было ложным.

Торговый центр
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня стало известно, что еще два торговых центра в Москве и Волгограде были вынуждены экстренно закрыться из-за эвакуации.

Волгоградский ТЦ "Мармелад" провел эвакуацию из-за возможного заминирования.

Также из-за угрозы теракта сегодня был эвакуирован торговый центр "Мозаика" в Москве.

Звонок о возможно заложенной бомбе также поступил в понедельник в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова. По информации пресс-службы, были эвакуированы около 900 человек.

Об эвакуации сегодня днем заявили торговые центры в Самаре ("Вива Лэнд") и в Рязани ("Круиз").

По информации оперативных служб, сейчас в столице проверяют порядка десяти торговых центров, в которые поступили звонки о заминирование.

Чаще всего российские торговые центры вынуждены проводить эвакуацию из-за ложных сообщений о минировании.

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