Четвертая Седмица и третья неделя Великого поста 2024 

Четвертая Седмица Великого поста - важное время для верующих православных христиан, которые приняли решение держать пост до Светлой Пасхи. В чём особенность четвёртой Седмицы, чему посвящена третья неделя четыредесятницы и что такое Средокрестье - рассказываем в этом материале.

Когда четвертая Седмица Великого поста?

Четвертая Седмица (так называют неделю в церковном обиходе) начинается в воскресенье, 7 апреля, и продлится она до 13 апреля текущего года. Грядущие семь дней будут посвящены поклонению Кресту - символу христианства, который напоминает нам о том, какую жертву принёс Иисус Христос, чтобы избавить человечество от грехов. На четвёртую Седмицу также приходится праздник Благовещение, который стоит в ряду самых важных праздников у православных христиан.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Третья неделя Великого поста 2024

Третья неделя (так в церковном обиходе называют воскресенье) Пасхального поста 2024 отмечается 7 апреля. Называется эта неделя Крестопоклонной: из алтаря в каждой церкви прихожанам для поклонения выносится Крест, символизирующий распятие Иисуса Христа. В контексте Великого поста Крест - это мост между верующими и Спасителем, искупление от грехов и радость всепрощения. Вся четвёртая Седмица поста - это попразднство Крестопоклонной недели, то есть практически все богослужения после третьей недели будут посвящены Кресту.

Поскольку эта неделя также знаменует середину Великого поста, Крест служит верующим напоминанием о том, в чём именно суть поста: в отказе от определённых удовольствий и искушений ради того, чтобы познать собственную душу и стать чуть ближе к Богу.

В некоторых церквях вынос Креста в Великий пост совершается накануне в субботу, а в некоторых - непосредственно в воскресенье. Поскольку в 2024 году Крестопоклонное воскресенье Великого поста выпадает на Благовещение, вынос Креста будет происходить в субботу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему крест символ христианства

Крест - это символ самой жесткой казни в Древнем Риме, распятия, но он также является и самым узнаваемым на сегодняшний день символом христианства. Крест стал отличительным знаком христиан в IV веке, и с тех пор он неизменный атрибут каждого верующего: кресту молятся, христиане осеняют себя крестным знамением, то есть крестятся, многие носят нательный крестик. Крест во многом парадоксальный символ, поскольку в нём заключено и страдание, и избавление от страданий, благодаря тому, на что пошел Сын Божий ради человечества. Крест призван не давать верующим забыть о том, что на долю каждого приходится определённая мера страданий и бед, но с Божьей помощью, все они могут быть преодолены.

Что можно есть в четвертую неделю поста

Четвертая неделя поста относительно простая с точки зрения пищевых предписаний, и даже в некоторой степени она легче, поскольку в первый день седмицы, в третью неделю, отмечается праздник Благовещение.

в воскресенье можно есть еду, приготовленную на масле, и рыбу

в понедельник, среду и пятницу рекомендуется сухоядение, то есть можно есть только не обработанную пищу

вторник и четверг разрешается готовить еду на огне, но без добавления растительного масла.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Есть по-прежнему нельзя молочные и мясные продукты, запрещено употребление алкоголя.

Средокрестная неделя 2024

Средокрестной называется Крестопоколнонная седмица в народной традиции. Середина Великого поста приходится на среду четвёртой Седмицы, и у неё тоже есть своё название - Средопостье. В народе этому времени уделялось особое внимание, поскольку до принятия христианства на Руси это был переломный момент - переход к летнему полугодию. В Средопостье было принято выпекать печенье кресты - в форме крестов, а также в виде различных сельскохозяйственных орудий: серпов, плугов и кос для того, чтобы год выдался урожайным. Нередко в печенье запекали монетку. Считалось, что тот, кому она доставалась, в ближайшее время разбогатеет.

Особые дни Крестопоклонной седмицы

Помимо Благовещения и Крестопоклонной недели, на четвёртую Седмицу Пасхального поста также выпадают:

8 апреля - Собор Архангела Гавриила. Церковь вспоминает Архангела Гавриила, через которого Господь сообщил Марии о том, что ей предстоит стать матерью Спасителя.

13 апреля - последняя Поминальная (Родительская) суббота поста 2024 года.