Британский потомок османского министра

Михаил Левин

Борис Джонсон – бывший премьер Великобритании, экс-лидер Консервативной партии крайне неоднозначная и противоречивая фигура национальной политической сцены. Его прадедом по линии отца был турецкий журналист и общественный деятель Али Кемаль, который занимал пост министра внутренних дел в правительстве Дамада Ферита.

Кто такой Борис Джонсон?

Борис Джонсон - человек, известный громкими и провокационными заявлениями, творец Brexitа, владелец фактурной прически, которая стала предметом многочисленных карикатур. Борис Джонсон - политик, которого многие опросы охарактеризовали как «худшего премьера в истории Британии». Для местного истэблишмента, традиционного придерживающегося определенной модели поведения и стиля, фигура достаточно нетипичная. Но может быть все дело в семейных корнях политика? Отсутствие чопорности и стремления следовать четким правилам происходят от предков?

© Фото: U.K. Prime Minister/Open Government License 3

Кто такой Али Кемаль?

Реформы второй половины XIX столетия и модернизация османского общества привели к крайне противоречивым последствиям. С одной стороны, правящая элита понимала неизбежность перемен, поэтому методом проб и ошибок внедряла в Османской империи достижения прогресса. С другой стороны, эти новации вызывали ожесточенное сопротивление со стороны консервативных, религиозных кругов и одновременно формировали оппозицию слева – националистически настроенной интеллигенции и части военной элиты страны, которая была недовольна противоречивостью и непоследовательностью преобразований.

Одним из таких критиков политики султана с позиций либерально-демократических идей стал популярный журналист Али Кемаль, родившийся в 1867 году и получивший хорошее образование в стамбульской школе гражданской службы. В 19-летнем возрасте он съездил в Париж и в Женеву в 1886 году, и по возвращении на родину создал студенческий союз с достаточно радикальной по тем временам политической программой. Союз был вскоре распущен властями, но молодой журналист занялся подготовкой нового объединения. Али Кемаля арестовали на 9 месяцев, а затем сослали в Алеппо. Именно там Али Кемаль раскрылся как литератор, написав два романа – «Две медсестры» и «Побег в пустыню».

Впрочем, каких-то твердых идей молодой политик еще не выработал. В дальнейшем эта определенная аморфность общественной позиции приводила к тому, что Али Кемаль переходил из одного противоборствующего лагеря в другой, на время допуская «перемену цветов».

Постоянство позиции он проявлял в одном – был последовательным сторонником сближения с Британией. Этой линии сопутствовали и обстоятельства личной жизни. Во время одного из визитов в Швейцарию он встретил Уинифред Брун, дочь Фрэнка Бруна и Маргарет Джонсон. Дав друг другу год на «испытание чувств», они (с трудом получив согласие священника) поженились в Паддингтоне 11 сентября 1903 года.

В это время Али Кемаль находился в изгнании и большую часть времени проживал в Каире. Однако логичного в той ситуации сближения с лидерами главной оппозиционной силы Турции – партии «Единение и прогресс» не произошло. Политическая цель младотурецкого движения была очерчена достаточно ясно – ликвидация режима личной власти султана Абдул-Хамида II, восстановление конституции 1876 года, преобразование Османской империи на пантюркистской основе.

Почему Али Кемаль дистанцировался от реформаторов?

Похоже, что он стремился выступить «посредником» между властью и оппозицией, но сам до конца не представлял, насколько антагонистичны противоречия между младотурками и ближайшим окружением султана. Он все время находился в поиске некого «третьего пути». На какое-то время Али Кемаль даже предпочел пойти на государственную службу, заняв должность заместителя секретаря посольства Османской империи в Брюсселе. Но и этот период в его жизни оказался недолгим.

До самого момента младотурецкой революции Али Кемаль оставался в оппозиции как по отношению к власти, так и будущим творцам революции 1908 года. Он был фигурой популярной, но крайне неудобной для старой и новой турецкой элиты. К тому же по целому ряду вопросов он лояльно воспринимал позицию национальных меньшинств.

Критик младотурков

События 1908-1912 годов стали одним из самых ярких моментов биографии писателя и политика. В постреволюционный период он поддержал оппозиционную младотуркам «партию Свободы», лидер которой - принц Сабахаддин - выступал за «децентрализованное правительство, основанное на сотрудничестве местной и иностранной буржуазии, поддерживающее индивидуальные инициативы», что противоречило программе инициаторов революции 1908 года.

В этот период Али Кемаль как главный редактор либеральной газеты İkdam выступает с критикой младотурецкого правительства. Он практически ежедневно публикует материалы по актуальным вопросам местной политики. Далеко не всем эти статьи приходятся по нраву, поговаривают, что горячие головы из числа сторонников младотурецкой революции готовят его физическое устранение.

Кемаль баллотируется на выборах 1909 года, но терпит неудачу, а затем вновь покидает страну, опасаясь репрессий. В изгнании он пережил смерть жены, вторично женился и продолжал внимательно следить за событиями в Турции. В этот период политик испытывает огромные финансовые трудности, но не получает практически никакой поддержки от тех, к кому он обращается за помощью.

После очередного возвращения на родину (дети от первого брака остались на Острове) наш герой на время оставляет большую политику и сосредотачивается на преподавательской и журналистской деятельности. Так продолжалось до 1918 года.

Османский министр

Мудросское перемирие 1918 года, завершение Первой мировой войны вернуло Али Кемаля в политику. В крайне напряженной обстановке, близкой к хаосу, Кемаль пытается бороться как против младотурецких лидеров, так и против инициаторов созыва Великого национального собрания Турции. Он становится генеральным секретарем Партии свободы и согласия, получает пост министра образования в первом правительстве и министра внутренних дел во втором правительстве Дамада Ферита. Кемаль вступает в Ассоциацию англофилов, которая рассчитывала на британское покровительство для новой Турции. В качестве министра внутренних дел он отдает распоряжения, направленные против Мустафы Кемаля-паши (Ататюрка). Но время полумер и дипломатического лавирования прошло. Страна стояла на пороге решительных перемен. Понимая свое бессилие, Али Кемаль уходит в отставку и вновь становится редактором общественно-политического издания Peyam-ı Sabah, объединив две популярные газеты либеральной направленности.

Смерь Али Кемаля

4 (по другим данным, 6 ноября) 1922 года он был задержан в Стамбуле полицейскими и отправлен в Анкару для участия в судебном заседании. Однако в Измите группа военных забрала его из-под стражи стамбульских полицейских и отдала на самосуд враждебной толпе. Смерть Али Кемаля увековечена в стихотворении Назыма Хикмета:

Я видел, как кровь стекала по его усам. Кто-то крикнул: «Возьмите его!»

По свидетельствам современников, Мустафа Кемаль и Исмет-паша с отвращением отзывались о свершенном самосуде.

Дети Али Кемаля от первого брака оставались в Британии со своей бабушкой. Осман Али взял впоследствии имя Уилфреда Джонсона. А его внук стал премьер-министром Великобритании -Борисом Джонсоном. Впрочем, сам эксцентричный политик не часто (в отличие от британских СМИ) вспоминает о своих корнях.