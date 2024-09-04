Бакинские истории. Виталий Вульф

Александр Клемент

Виталий Вульф родился в Баку 23 мая 1930 года, хотя сам утверждал, что в 1932. Его отец был известным бакинским адвокатом, а мать преподавала русский язык. В 7 лет мальчик впервые побывал в театре и с тех пор грезил о нем. Эпизоды из жизни ведущего вспоминает бакинец Александр Клемент.

Как-то, зайдя к родителям, я услышал, что отец, который любил посидеть перед телевизором, вдруг сказал:

О, Виталика показывают!

Я спросил у матери:

Какого Виталика?

Она ответила:

Вульфа! В День Победы он стоял недалеко от меня.

...Отец Вульфа настаивал на серьезной профессии, поэтому, окончив бакинскую школу N160, Виталий поступил на юридический факультет МГУ. Он успевал совмещать учебу с посещением театров, а деньгами на билеты его снабжала тетя. Именно в это время восторженный юноша познакомился со знаменитой актрисой Бабановой, которая помогла ему проникнуться сложной актерской профессией и познакомила со многими представителями актерской среды. Несколько раз Вульф пытался поступить в аспирантуру, но его кандидатуру отвергали из-за антисемитской кампании. В личном архиве сохранилась справка:

Выдана Виталию Вульфу в том, что он вступительные экзамены сдал на отлично. Администрация не считает возможным зачислить его в аспирантуру.

В родном Баку Виталий поступил на службу в городскую коллегию адвокатов и быстро стал успешным и обеспеченным человеком. При этом жил на два города, в Москве как юрист принял участие в нескольких бракоразводных процессах, причем среди его клиентов были и довольно известные представители актерской среды, и посещал театры. В 1989 году Вульф защитил диссертацию, став доктором исторических наук, а в 1992-ом уехал в США, где преподавал на театральном факультете Нью-Йоркского университета.

Чем бы ни занимался Вульф, главным в его жизни оставался театр. Когда ты действительно чем-то увлечен, судьба всегда предоставит тебе шанс, и такой момент произошел с Вульфом, когда ему было уже за 60.

В 1994 году Владислав Листьев пригласил Виталия Вульфа на работу в телекомпанию "Вид". Так Вульф получил возможность во всем блеске проявить свой талант, занимаясь любимым делом, а зрители долгие 16 лет имели редкую возможность приобщаться к культуре, а самое главное, видеть, хотя бы раз в месяц, как может говорить и выглядеть человек, так не похожий на других представителей масс-медиа.

Вульфа всегда окружало множество слухов: о его якобы несметных богатствах, о его личной жизни и ориентации. Но как истинный интеллигент он был выше всех этих домыслов, и никогда не допускал никакого вторжения в личную жизнь, как сейчас принято среди так называемых звезд, убежденных в том, что плохая реклама лучше никакой.

Передачи Вульфа изобиловали интересными фактами из жизни известных людей, многих из которых он знал лично. Его отличала неповторимая манера вести повествование - безупречный русский язык, на котором уже не говорят и, самое главное, интеллигентность.

Чего стоит письмо, которое он написал гендиректору первого канала, когда переходил с Первого канала на Второй:

Думаю, это вас не огорчит, а только облегчит вашу и без того нервную жизнь.

Но, на мой взгляд, феномен Виталия Вульфа заключается в другом. Это "ушедшая натура", "последний из могикан"; и пересматривая его передачи, ловишь себя на мысли, что их надо смотреть хотя бы для того, чтобы окончательно не забыть, как должен говорить и выглядеть настоящий телевизионный ведущий.