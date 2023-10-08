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Азербайджанцы в Иране: сколько азербайджанцев живет в ИРИ?

Юханна Махбуб
Тебриз – столица Восточного Азербайджана
© Фото: Wikimedia Commons, Hoseinb007, Msanta20, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Сколько азербайджанцев живут в Иране и в какой части страны? В чем особенность их языка и каких религиозных взглядов они придерживаются? Какие основные роды деятельности азербайджанцев в Иране? Ответим на эти вопросы, а также расскажем о представительстве азербайджанцев в парламенте ИРИ и коротко расскажем о самых знаменитых иранских азербайджанцах.

Территория проживания и численность

Азербайджанцы в Иране преимущественно проживают в северо-западных останах (провинциях):

  • Восточный и Западный Азербайджан,
  • Ардебиль,
  • частично Зенджан.

Согласно переписи населения 2015 года в Иране:

  • численность населения провинции Восточный Азербайджан составляет 3 909 652 человека,
  • провинции Западный Азербайджан – 3 265 219 человек,
  • провинции Ардебиль – 1 270 420 человек,
  • провинции Зенджан – 1 057 461 человек.

Общая численность населения этих провинций достигает 9 502 752 человек.

При этом, как отмечают эксперты, половина более чем трехмиллионного населения провинции Западный Азербайджан – «не азербайджанцы», которые в основном сосредоточены на юге провинции. В этом случае численность северо-западных азербайджанцев, вероятно, достигнет восьми миллионов.

Исторический рынок в городе Урмия – столице Западного Азербайджана
Wikimedia Commons, Behnam Golizade, Creative Commons Attribution 4.0 International license

Кроме того, при гипотетическом включении населения неазербайджанских провинций, где часть населения составляют азербайджанцы, таких как Казвин и Хамадан, при предположении, что половина их населения – азербайджанцы, число азербайджанцев достигает почти 13 млн. Согласно последним статистическим данным, население провинции Казвин составляет 1 273 761 человек, провинции Хамадан – 1 738 234 человек.

Как указывают эксперты, если принять во внимание, что треть тринадцатимиллионного населения Тегерана составляют азербайджанцы, приблизительная численность азербайджанского населения достигает почти 18 млн человек.

Турецкие и азербайджанские источники утверждают, что в Иране проживает 30 млн азербайджанцев, что составляет 37% населения всей страны.

Язык, религия и культура

Основу лексического состава современного азербайджанского государственного языка составляют тюркские слова. Наблюдается большее лексическое и грамматическое сближение с турецким языком вследствие тесных культурных и политических связей.

Напротив, в азербайджанском языке населения Ирана ощущается много персидских слов и словосочетаний, также есть большое различие в нормах литературного произношения. Несмотря на большое количество азербайджанцев, в Иране существует проблема доступности бесплатного обучения на азербайджанском языке. Лишь летом 2019 года было принято решение о введении этого языка в школьные программы.

Что касается религиозной принадлежности проживающих в Иране азербайджанцев, то они, как и персы, исповедуют шиизм.

Коран
Лев Любимов/ "Вестник Кавказа"

Основные роды деятельности

Провинции Ирана, традиционно населенные азербайджанцами, обладают развитой торговлей и промышленностью в сочетании с относительно процветающим сельским хозяйством.

Развитию сельского хозяйства способствует достаточное количество круглогодичных осадков, поскольку фермерам не нужно полагаться исключительно на ирригационные системы для поддержки выращивания пшеницы, ячменя, табака и хлопка. В связи с этим Азербайджан нередко называют «житницей» Ирана.

Промышленность Азербайджана представлена ковроткачеством, дублением, текстильной промышленностью и добычей меди.

Представительство азербайджанцев в парламенте Ирана

В соответствии с конституцией Исламской Республики Иран, каждый остан должен быть представлена в высшем законодательном органе страны – меджлисе (парламенте).

  • Провинция Восточный Азербайджан имеет 19 мест в парламенте,
  • Западный Азербайджан – 12,
  • Ардебиль – 7 мест,
  • Зенджан – 5.
Меджлис (парламент) Ирана

Самые знаменитые азербайджанцы в современном Иране

Азербайджанцы играли и продолжают играть важную роль в политической истории Ирана.

Из числа знаменитостей отметим несколько персон. Это бывшие премьер-министры Мехди Базарган (1907-1995) и Мир-Хосейн Мусави, а также аятоллы Абдул-Карим Мусави Ардабили (1926-2016), Абу аль-Касим Хои (1899-1992) и Садег Хальхали (1926-2003).

Стоит отметить, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи – этнический азербайджанец, как и Верховный военный советник аятоллы Рахим Сефеви, ранее занимавший пост главнокомандующего Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР).

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