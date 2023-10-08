Азербайджанцы в Иране: сколько азербайджанцев живет в ИРИ?

Территория проживания и численность
Азербайджанцы в Иране преимущественно проживают в северо-западных останах (провинциях):
- Восточный и Западный Азербайджан,
- Ардебиль,
- частично Зенджан.
Согласно переписи населения 2015 года в Иране:
- численность населения провинции Восточный Азербайджан составляет 3 909 652 человека,
- провинции Западный Азербайджан – 3 265 219 человек,
- провинции Ардебиль – 1 270 420 человек,
- провинции Зенджан – 1 057 461 человек.
Общая численность населения этих провинций достигает 9 502 752 человек.
При этом, как отмечают эксперты, половина более чем трехмиллионного населения провинции Западный Азербайджан – «не азербайджанцы», которые в основном сосредоточены на юге провинции. В этом случае численность северо-западных азербайджанцев, вероятно, достигнет восьми миллионов.
Кроме того, при гипотетическом включении населения неазербайджанских провинций, где часть населения составляют азербайджанцы, таких как Казвин и Хамадан, при предположении, что половина их населения – азербайджанцы, число азербайджанцев достигает почти 13 млн. Согласно последним статистическим данным, население провинции Казвин составляет 1 273 761 человек, провинции Хамадан – 1 738 234 человек.
Как указывают эксперты, если принять во внимание, что треть тринадцатимиллионного населения Тегерана составляют азербайджанцы, приблизительная численность азербайджанского населения достигает почти 18 млн человек.
Турецкие и азербайджанские источники утверждают, что в Иране проживает 30 млн азербайджанцев, что составляет 37% населения всей страны.
Язык, религия и культура
Основу лексического состава современного азербайджанского государственного языка составляют тюркские слова. Наблюдается большее лексическое и грамматическое сближение с турецким языком вследствие тесных культурных и политических связей.
Напротив, в азербайджанском языке населения Ирана ощущается много персидских слов и словосочетаний, также есть большое различие в нормах литературного произношения. Несмотря на большое количество азербайджанцев, в Иране существует проблема доступности бесплатного обучения на азербайджанском языке. Лишь летом 2019 года было принято решение о введении этого языка в школьные программы.
Что касается религиозной принадлежности проживающих в Иране азербайджанцев, то они, как и персы, исповедуют шиизм.
Основные роды деятельности
Провинции Ирана, традиционно населенные азербайджанцами, обладают развитой торговлей и промышленностью в сочетании с относительно процветающим сельским хозяйством.
Развитию сельского хозяйства способствует достаточное количество круглогодичных осадков, поскольку фермерам не нужно полагаться исключительно на ирригационные системы для поддержки выращивания пшеницы, ячменя, табака и хлопка. В связи с этим Азербайджан нередко называют «житницей» Ирана.
Промышленность Азербайджана представлена ковроткачеством, дублением, текстильной промышленностью и добычей меди.
Представительство азербайджанцев в парламенте Ирана
В соответствии с конституцией Исламской Республики Иран, каждый остан должен быть представлена в высшем законодательном органе страны – меджлисе (парламенте).
- Провинция Восточный Азербайджан имеет 19 мест в парламенте,
- Западный Азербайджан – 12,
- Ардебиль – 7 мест,
- Зенджан – 5.
Самые знаменитые азербайджанцы в современном Иране
Азербайджанцы играли и продолжают играть важную роль в политической истории Ирана.
Из числа знаменитостей отметим несколько персон. Это бывшие премьер-министры Мехди Базарган (1907-1995) и Мир-Хосейн Мусави, а также аятоллы Абдул-Карим Мусави Ардабили (1926-2016), Абу аль-Касим Хои (1899-1992) и Садег Хальхали (1926-2003).
Стоит отметить, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи – этнический азербайджанец, как и Верховный военный советник аятоллы Рахим Сефеви, ранее занимавший пост главнокомандующего Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР).