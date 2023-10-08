Азербайджанцы в Иране: сколько азербайджанцев живет в ИРИ?

© Фото: Wikimedia Commons, Hoseinb007, Msanta20, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Сколько азербайджанцев живут в Иране и в какой части страны? В чем особенность их языка и каких религиозных взглядов они придерживаются? Какие основные роды деятельности азербайджанцев в Иране? Ответим на эти вопросы, а также расскажем о представительстве азербайджанцев в парламенте ИРИ и коротко расскажем о самых знаменитых иранских азербайджанцах.

Территория проживания и численность

Азербайджанцы в Иране преимущественно проживают в северо-западных останах (провинциях):

Восточный и Западный Азербайджан,

Ардебиль,

частично Зенджан.

Согласно переписи населения 2015 года в Иране:

численность населения провинции Восточный Азербайджан составляет 3 909 652 человека,

провинции Западный Азербайджан – 3 265 219 человек,

провинции Ардебиль – 1 270 420 человек,

провинции Зенджан – 1 057 461 человек.

Общая численность населения этих провинций достигает 9 502 752 человек.

При этом, как отмечают эксперты, половина более чем трехмиллионного населения провинции Западный Азербайджан – «не азербайджанцы», которые в основном сосредоточены на юге провинции. В этом случае численность северо-западных азербайджанцев, вероятно, достигнет восьми миллионов.

Wikimedia Commons, Behnam Golizade, Creative Commons Attribution 4.0 International license

Кроме того, при гипотетическом включении населения неазербайджанских провинций, где часть населения составляют азербайджанцы, таких как Казвин и Хамадан, при предположении, что половина их населения – азербайджанцы, число азербайджанцев достигает почти 13 млн. Согласно последним статистическим данным, население провинции Казвин составляет 1 273 761 человек, провинции Хамадан – 1 738 234 человек.

Как указывают эксперты, если принять во внимание, что треть тринадцатимиллионного населения Тегерана составляют азербайджанцы, приблизительная численность азербайджанского населения достигает почти 18 млн человек.

Турецкие и азербайджанские источники утверждают, что в Иране проживает 30 млн азербайджанцев, что составляет 37% населения всей страны.

Язык, религия и культура

Основу лексического состава современного азербайджанского государственного языка составляют тюркские слова. Наблюдается большее лексическое и грамматическое сближение с турецким языком вследствие тесных культурных и политических связей.

Напротив, в азербайджанском языке населения Ирана ощущается много персидских слов и словосочетаний, также есть большое различие в нормах литературного произношения. Несмотря на большое количество азербайджанцев, в Иране существует проблема доступности бесплатного обучения на азербайджанском языке. Лишь летом 2019 года было принято решение о введении этого языка в школьные программы.

Что касается религиозной принадлежности проживающих в Иране азербайджанцев, то они, как и персы, исповедуют шиизм.

Лев Любимов/ "Вестник Кавказа"

Основные роды деятельности

Провинции Ирана, традиционно населенные азербайджанцами, обладают развитой торговлей и промышленностью в сочетании с относительно процветающим сельским хозяйством.

Развитию сельского хозяйства способствует достаточное количество круглогодичных осадков, поскольку фермерам не нужно полагаться исключительно на ирригационные системы для поддержки выращивания пшеницы, ячменя, табака и хлопка. В связи с этим Азербайджан нередко называют «житницей» Ирана.

Промышленность Азербайджана представлена ковроткачеством, дублением, текстильной промышленностью и добычей меди.

Представительство азербайджанцев в парламенте Ирана

В соответствии с конституцией Исламской Республики Иран, каждый остан должен быть представлена в высшем законодательном органе страны – меджлисе (парламенте).

Провинция Восточный Азербайджан имеет 19 мест в парламенте,

Западный Азербайджан – 12,

Ардебиль – 7 мест,

Зенджан – 5.

Самые знаменитые азербайджанцы в современном Иране

Азербайджанцы играли и продолжают играть важную роль в политической истории Ирана.

Из числа знаменитостей отметим несколько персон. Это бывшие премьер-министры Мехди Базарган (1907-1995) и Мир-Хосейн Мусави, а также аятоллы Абдул-Карим Мусави Ардабили (1926-2016), Абу аль-Касим Хои (1899-1992) и Садег Хальхали (1926-2003).

Стоит отметить, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи – этнический азербайджанец, как и Верховный военный советник аятоллы Рахим Сефеви, ранее занимавший пост главнокомандующего Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР).