Архитекторы Микаил Усейнов и Садых Дадашев и их самые известные работы

Архитекторы Микаил Усейнов и Садых Дадашев были ровесниками и друзьями, вместе учились в школе и вузе, вместе создавали свои самые известные проекты. Расскажем, как формировался их индивидуальный стиль и за какую работу архитекторы получили Государственную премию СССР.

Как сложился творческий тандем Микаила Усейнова и Садыха Дадашева?

Микаил Усейнов родился 19 апреля 1905 года в Баку. Он с детства любил рисовать разные причудливые здания, лепил из пластилина и строил из кубиков игрушечные домики. Именно тогда у мальчика появилась мечта стать архитектором. В школе он подружился с Садыхом Дадашевым, который был старше на четыре дня и хотел стать инженером, но под влиянием Микаила увлекся архитектурой. Оба поступили на архитектурное отделение инженерно-строительного факультета Азербайджанского политехнического института, работать вместе начали еще в студенческие годы, а в 1926 году их проект памятника Низами Гянджеви был отмечен премией.

Институт Усейнов и Дадашев окончили в 1929 году и первые работы создавали в духе популярного в то время конструктивизма. Но вскоре, по их словам, "намечается поворот в сторону освоения архитектурного наследия": Усейнов и Дадашев начинают сочетать элементы европейского и русского классицизма и традиционный национальный колорит. При этом они понимали: национальное — это не только декор и орнамент, но и то, что связано с климатом, укладом жизни и обычаями. Поэтому в проектах появляются очень актуальные для бакинского климата балконы, лоджии, террасы и карнизы, дающие тень на фасад. В статье "Наши искания", опубликованной в "Строительной газете" в июле 1940 года, архитекторы проанализировали некоторые свои работы, в частности, проект 22-классной школы:

Выделяя объем пятиэтажной части с легким венчающим этажом и карнизом, дающим большую тень, со стройным портиком входа, введя орнамент в наличники окон и дверей, мы хотели создать новый образ советской, радостной школы. Хотя в этой школе нет стрельчатых арок, нам думается, что каждый азербайджанец воспримет это здание как выражение национальной архитектуры.

Кинотеатр "Низами"

В 1934 году Усейнов и Дадашев представили проект здания кинотеатра "Художественный" (название "Низами" он получил в 1947 году в честь 800-летия поэта). Первый кинопоказ состоялся 25 декабря 1939 года, а открытие для массового зрителя 1 февраля 1940 года стало крупным событием в культурной жизни Баку. Это был первый большой, удобный и красивый кинотеатр, а его изюминкой стал летний зал на крыше, где фильмы демонстрировались по вечерам. Примерно тогда же напротив кинотеатра Усейнов и Дадашев спроектировали здание для Наркомпищепрома (потом там долгое время находился АзерТАдж), и два этих дома, связанные единым архитектурно-планировочным замыслом, образовали интересную симметричную композицию в самом центре города.

Азербайджанская государственная консерватория

Здание Азербайджанской государственной консерватории (теперь это Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибекова) расположено недалеко от кинотеатра "Низами", строилось оно в 1936-1939 годах. В этой работе Усейнов и Дадашев сочетали западноевропейский стиль и образцы ширвано-апшеронской архитектурной школы. Например, узоры верхней части колонн фасада напоминают те, которые можно увидеть во Дворце ширваншахов.

Павильон "Азербайджан" на ВДНХ

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Павильон "Азербайджан" был построен к открытию Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (нынешней ВДНХ) в августе 1939 года. По замыслу архитекторов, он "должен быть парадным, монументальным и торжественным", но при этом легким.

В его фасаде и интерьерах показано богатство архитектуры и народного творчества азербайджанского народа. Но все преподнесено в новой форме, использованы возможности современной строительной техники. Ни в одном памятнике Азербайджана нет принятых нами пропорций колонн, такого вылета карниза, плоских потолков с верхним светом; совершенно новые рисунки сталактитов, орнаментов и т. д.

— авторы проекта.

За эту работу они в 1941 году получили Государственную премию СССР. В 1940 году архитекторы стали заслуженными деятелями искусств Азербайджана, а в 1945-м — действительными членами Академии наук Азербайджана.

Национальный музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Здание, в котором располагается музей, было возведено в середине XIX века и первоначально представляло собой двухэтажный караван-сарай. В 1915 году был надстроен еще один этаж, и караван-сарай превратился в гостиницу "Метрополь". В 1918-1920 годах в здании размещалось правительство Азербайджанской Демократической Республики, а в 1920-1930-х там находился АСПС (Азербайджанский союз профессиональных советов). В 1939 году, когда шла подготовка к празднованию 800-летия Низами Гянджеви, решено было создать в здании музей его имени. В 1943-м по проекту Усейнова и Дадашева провели капитальный ремонт, а в лоджиях фасада установили скульптуры классиков азербайджанской литературы: Мухаммеда Физули, Моллы Панаха Вагифа, Мирзы Фатали Ахундова, Хуршидбану Натаван, Джалила Мамедкулизаде и Джафара Джаббарлы. Для посетителей музей открылся 14 мая 1945 года.

Напротив музея был создан сквер имени Низами, и в апреле 1949 года там открыли памятник поэту. Над ним Усейнов и Дадашев работали вместе со скульптором Фуадом Абдурахмановым.

Жилой дом треста "Бузовнынефть" и жилой дом ученых

Два жилых дома, спроектированные в 1945 и 1946 годах, оказались в числе последних совместных работ архитекторов — Дадашев скончался 24 декабря 1946 года.

Здание на перекрестке улиц Самеда Вургуна и Низами в центре Баку было построено для работников треста "Бузовнынефть". Дом в мавританском стиле с лоджиями и эркерами венчают две симметрично расположенные башни с ажурными бельведерами.

Жилой дом ученых был возведен на проспекте Нефтяников, рядом с Приморским бульваром и фуникулером. В нем жили певец Рашид Бейбутов, писатель и ученый-литературовед Мир Джалал Пашаев, сам Усейнов и другие известные деятели науки и культуры.

Среди самых известных работ Усейнова 1960-х – 1980-х годов — здания Национальной академии наук Азербайджана и Азербайджанской национальной библиотеки, станции метро "Нариманов", "Низами" и "Элмляр Академиясы" ("Академия наук"), памятники Самеду Вургуну и "Освобожденная азербайджанка".

Скончался архитектор 7 октября 1992 года.