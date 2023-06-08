Арчил Гомиашвили и его Остап Бендер

Как Арчил Гомиашвили стал Остапом Бендером, в каких фильмах он еще снимался, кого играл в театре, за что он отбывал тюремное наказание, кого не смог сыграть, каким бизнесом занимался – расскажем в этом материале.

Арчил Гомиашвили снимался в фильмах известных режиссеров, играл в театрах Москвы и Тбилиси, но его главной ролью стал Остап Бендер. Сначала актер воплотил образ великого комбинатора на сцене, а потом в фильме "12 стульев" Леонида Гайдая. После выхода этой комедии на экраны в 1971 году Гомиашвили приобрел огромную популярность.

Арчил Гомиашвили родился 23 марта 1926 года в небольшом грузинском городе Чиатура. В 1940-1942 годах он учился в Тбилисском художественном техникуме при Академии художеств, в 1943 году устроился на работу в Тбилисский государственный русский драматический театр имени Грибоедова. Оформлял спектакль "Лисички" по одноименной пьесе Лилиан Хеллман, который ставил Георгий Товстоногов, режиссер даже предложил ему небольшую роль. Однако вскоре у молодого человека возникли проблемы с законом - он был арестован и осужден.

Мальчик я был неуемный, сидел несколько раз в тюрьме - за хулиганство, за воровство. Но счастливая звезда меня вела все время

- признавался позже актер.

В 1946 году Гомиашвили поступил в Школу-студию МХАТ, проучился там два года, однако потом опять оказался в центре скандала с дракой в ресторане и был вынужден уехать из Москвы.

Как начинал Гомиашвили?

В Тбилиси его приняли в труппу Театра имени Марджанишвили, в 1958 году Гомиашвили уехал в Поти и служил там в драматическом театре, а затем стал актером Тбилисского русского театра имени Грибоедова. Позже он говорил об этом времени так:

Я занимался всегда только любимым делом. Сказать, что у меня не удалась театральная жизнь - значит сказать неправду.

Среди ролей, сыгранных в Грибоедовском театре, Гомиашвили выделял две - в спектаклях "Требуется лжец" по пьесе греческого драматурга Димитриса Псафаса и "Во дворе злая собака" по комедии грузинского автора Киты Буачидзе.

В кино актер дебютировал в 1957 году, сыграв в историко-революционном приключенческом фильме "Лично известен". В 1965 году он снялся в картине "Иные нынче времена", которую по одноименной пьесе Авксентия Цагарели поставил Михаил Чиаурели. Роль в этой комедии артист называл одной из лучших своих киноработ. На съемочной площадке собрался яркий актерский ансамбль: Верико Анджапаридзе, Софико Чиаурели, Георгий Шенгелая, Акакий Хорава, Сергей Мартинсон, Кахи Кавсадзе, но особенно Гомиашвили порадовала совместная работа с Чиаурели.

Для меня образец человека и режиссера - Михаил Чиаурели

- говорил Гомиашвили.

Как Арчил Гомиашвили стал Остапом Бендером?

Еще в Поти в 1958 году Гомиашвили поставил по мотивам романа Ильфа и Петрова "Золотой теленок" моноспектакль "Похождение Остапа Бендера", где играл не только самого Остапа, но и Паниковского с Балагановым, и Корейко, и даже Зосю Синицкую. С этой постановкой он объехал много городов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Режиссер Леонид Гайдай, начав работать над фильмом "12 стульев", долго не мог выбрать актера на главную роль. Конкурс был огромный - пробовались многие известные актеры: Владимир Басов, Андрей Миронов, Спартак Мишулин, Евгений Евстигнеев, Фрунзик Мкртчян, Валентин Гафт, Алексей Баталов, Александр Ширвиндт, Никита Михалков, Олег Басилашвили, Михаил Козаков. В числе претендентов был и Муслим Магомаев, но в итоге Гайдай остановился на кандидатуре Александра Белявского. Приступив к съемкам, режиссер понял, что ошибся в своем выборе. Кто-то рассказал ему о малоизвестном актере, который уже несколько лет с успехом гастролирует с "Золотым теленком". Гайдай посмотрел спектакль и пригласил Гомиашвили в свой фильм.

Роль 28-летнего Остапа я сыграл, когда мне уже исполнилось 44 года, но меня эта разница не смущала, я чувствовал себя молодым!

- признавался актер.

Правда, Бендер в "12 стульях" говорит не голосом Гомиашвили - его, за исключением нескольких эпизодов, озвучил Юрий Саранцев, а песни исполнил Валерий Золотухин.

Картина, вышедшая в прокат в 1971 году, принесла Гомиашвили всесоюзную известность, и к роли Остапа Бендера он вернется еще дважды. Сначала в фильме-концерте "Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика", который был основан на популярных комедиях Леонида Гайдая с музыкой Александра Зацепина. Его впервые показали по телевидению 1 апреля 1977 года, а в 1980 году состоялась премьера фильма "Комедия давно минувших дней", в котором Гомиашвили вновь предстал в образе великого комбинатора.

Почти тридцать лет - это целая жизнь, и я ее прожил Остапом и вместе с Остапом. Благодаря этой роли я получил в Москве квартиру, стал популярным человеком

- говорил Гомиашвили.

Он находил в себе много общего с этим героем:

Я артист, и мне нужен зритель. Остап тоже артист, и ему тоже нужна аудитория. Нет аудитории - и меня ничто не интересует: ни стулья, ни деньги.

Несыгранная роль

Гомиашвили был среди претендентов на роль Штирлица в телесериале "Семнадцать мгновений весны", прошел пробы, но его кандидатуру отклонило руководство киностудии имени Горького. Актеру предложили роль Мюллера, но он отказался, так как "изначально был увлечен образом Штирлица".

В 1973-1977 годах Гомиашвили был актером Московского театра имени Ленинского комсомола, в 1980-х играл в двух других московских театрах - имени Станиславского и имени Пушкина. Его самыми заметными киноработами в конце 1970-х стали роли в фильме "Кавказская повесть", который по повести "Казаки" Льва Толстого поставил Георгий Калатозишвили, и советско-турецкой картине "Любовь моя, печаль моя". Ее по мотивам пьесы Назыма Хикмета "Легенда о любви" снял азербайджанский режиссер Аждар Ибрагимов.

Как Гомиашвили стал бизнесменом?

В начале 1990-х актер стал заниматься бизнесом, открыл один из первых частных ресторанов в Москве - "Золотой Остап".

Это был не ресторан, а клуб, где актерская братия справляла дни рождения, свадьбы и поминки

- рассказывал он.

Однако с течением времени ресторан начал терять популярность.

Все как будто сговорились и перестали ходить. Мне кажется, что рестораны имеют свой критический возраст. "Остап" прожил 12 лет, и его закрытие не было печальным. Всему свой срок

- говорил Гомиашвили.

Были у него и благотворительные проекты: помощь студентам ВГИКа в оплате обучения и материальная поддержка малообеспеченных грузинских актеров.

В последние годы артист тяжело болел, скончался он в Москве 31 мая 2005 года и был похоронен на Троекуровском кладбище.