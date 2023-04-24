Алма-Атинская декларация - когда подписана и кто участник?

Алма-Атинская декларация, ставшая основой Устава СНГ, была принята более 32 лет назад. Документ актуален по сей день, отдельную роль декларация играет в вопросе мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией.

Что такое Алма-Атинская декларация

Алма-Атинское декларация или соглашение – заявление стран-участниц об основах, целях и принципах Содружества независимых государств (СНГ).

Декларация стала подтверждением Беловежского соглашения - в ней отмечено, что существование СССР прекратилось, а часть государств вошли в СНГ.

Документ лег в основу Устава СНГ, кроме того, подписание декларации способствовало довольно мирному процессу образования независимых государств на территории бывшего СССР.

Когда подписана декларация

Подписание документа состоялось в городе Алматы в Казахстане (ранее Алма-Ата и столица республики), отчего декларация и получила свое название.

Алма-Атинское декларация была подписана в конце 1991 года, это случилось 21 декабря. Документ был подписан на встрече президентов, которые с тех пор проводятся на регулярной основе в виде заседаний Совета глав государств СНГ.

Участники декларации

Документ в Алма-Ате подписали главы России, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Молдавии.

Спустя два года, в 1993 году к Алма-Атинской декларации присоединилась Грузия. В 2009 году при президенте Михаиле Саакашвили Грузия вышла из СНГ.

В результате документ отказались подписывать на постсоветском пространстве только страны Прибалтики.

Что провозгласил документ

В декларации говорится, что:

СНГ не является ни государством, ни надгосударственным образованием;

все участники признают и уважают территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ;

страны СНГ сохраняют объединенное командование военно-стратегическими силами;

общий контроль над ядерным оружием - подписано "Соглашение о совместных мерах в отношении ядерного оружия";

СНГ будет развивать общее экономическое пространство;

страны взаимодействуют равноправно через координирующие институты.

Алма-Атинская декларация и Карабах

Декларация, подписанная в 1991 году Азербайджаном и Арменией наряду с другими постсоветскими республиками, подразумевает признание территорий стран СНГ в границах времен СССР. Это не помешало Армении почти 30 лет оккупировать 20% азербайджанских территорий, включая Карабахский экономический район.

После окончания Карабахской войны, завершившейся победой Азербайджана в ноябре 2020 года, стороны ведут переговоры по мирному соглашению.

В октябре 2022 года Азербайджан и Армения сообщили о приверженности Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года. Это произошло в Праге, на переговорах с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Франции Эмманюэля Макрона. Лидеры Азербайджана и Армении подтвердили: они готовы согласовать мирный договор в соответствии с основными положениями Устава ООН и Алма-Атинской декларации.

"Алма-Атинская декларация о создании СНГ четко говорит, что границы между новыми государствами будут основываться на границах между союзными республиками бывшего СССР, где НКАО однозначно является частью Азербайджанской ССР"

– глава МИД РФ Сергей Лавров