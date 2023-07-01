В турецкой столице находится 33 акведука, некоторые из которых модно назвать произведениями архитектурного искусства. Кто и зачем их построил, где и как можно увидеть древние сооружения - расскажем в этом материале.

История стамбульских акведуков восходит к временам Римской империи. Императоры Адриан и Валент построили первые акведуки, с помощью которых вода поступала в нынешнюю турецкую столицу. Эти сооружения были спроектированы для транспортировки воды с высоты благодаря их наклонному механизму и аркам.

В византийский период в Стамбуле вода, которая поступала с помощью подобного механизма, обычно собиралась в цистерны. Что касается османского периода, то после того как вода достигала город, она распределялась по специальным фонтанам и использовалась в дальнейшем уже оттуда.

Позднее, во время правления османского султана Сулеймана I (которого называют Сулейманом Великолепным), к древнему ансамблю, оставшемуся со времен римлян, были добавлены новые акведуки, которые были построены османским архитектором Мимаром Синаном. Также в период Османской империи была проведена реставрация и модернизация некоторых старых сооружений для подачи воды.

Акведук Валента

Акведук Боздоган, который входил в римскую систему акведуков, построен в конце IV века. Он расположен на дороге из Аксарай в Ункапаны и похож на ожерельем над городом. Его называют Акведук Валента, поскольку он был достроен во времена правления римского императора Валента в 368 году. Сооружение использовали для подачи воды из леса и окружающих его источников в Старый дворец и Дворец Топкапы в османский период. Также считается, что именно во времена, когда османы находились у власти была проведена реконструкция акведука. Работами занимался самый известный на тот момент архитектор Мимар Синан. Первоначально акведук был диной в километр, но сегодня хорошо сохранился участок длиной 800 метров.

Акведук Маглова

До сих пор работающий акведук Маглова на речке Алибейкёй - одно из самых красивых сооружений Мимара Синана. Акведук Малова считают одним из самых важных творений мировой архитектуры среди сооружений, возведенных для подачи воды. Его красота была признана архитекторами всего мира. Говорят, что если бы Мимар Синан больше ничего бы не построил, то он всё равно смог бы прославиться лишь благодаря этому акведуку.

Акведук Гюзельдже

При строительстве акведука Гюзельдже Мимар Синан использовал тесаный камень, который до сих пор выглядит достаточно хорошо. Это двухэтажное сооружение, расположенное на плотине Алибейкёй, имеет восемь арок внизу и 11 наверху. Половину акведука можно более подробно осмотреть в летний сезон с отходом воды.

Акведук Эгри

Акведук Эгри (или же акведук Ковук) был построен Мимаром Синаном на месте полуразрушенного акведука византийского периода. Это сооружение расположено в Кемербургазе и получило свое название из-за угла в 90 градусов, по которому направляется вода. Этот акведук османского архитектора также сохранился до наших дней.