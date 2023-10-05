Зачем Турции саммит по Украине?

5 октября агентство Bloomberg распространила сообщение о том что власти Турции якобы готовят большую международную встречу с целью разрешения украинского конфликта. Мероприятие ожидается в октябре.

"На консультации в Стамбул прибудут советники по национальной безопасности различных стран. Участники встречи обсудят „пути достижения долгосрочного мира на Украине", — говорится в сообщении Bloomberg.

По данным агентства, на эту встречу приедут, в том числе, представители Соединенных Штатов, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Россия на конференцию не приглашена, утверждает Bloomberg. Неизвестно, будут ли присутствовать представители Китая.

С учетом многократных попыток Турция разрешить конфликт на Украине, не исключено, что действительно правительство Реджепа Тайипа Эрдогана готовит международную встречу. С начала конфликта Эрдоган неоднократно встречался и созванивался с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Перед поездкой в Сочи Эрдоган направил также своего главу МИД Хакана Фидана в Киев, а затем в Москву.

Более удачные попытки стать посредником в украинском урегулировании Турцией были предприняты в марте 2022 года, сразу после начала специальной военной операции России. На той встрече в Стамбуле украинская и российская делегации достигли определенного прогресса, в том числе по нейтральному статусу Украины и невступлению Киева в НАТО. Однако затем из-за инструкций Запада Зеленский поменял позицию и отказался от переговоров.

Турция все равно продолжала попытки урегулировать конфликт, однако ее активность перешла больше в гуманитарной сферу. При посредничестве Анкары удавалось обменять военнопленных, а также заключить зерновой сделку. В политическом плане Турция была бессильна, так как страна НАТО продолжали накачивать Украину вооружениями и сводить на нет все мирные планы.

На некоторое время Турция ушла в тень. Активизировались другие ближневосточные страны, например, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Катар - они, как и Китай, Бразилия и ЮАР, решили предложить свои планы по решению конфликта. В августе состоялась встреча в Джидде с участием почти 30 стран. Наблюдающий за этим Эрдоган понимает, что все мирные планы других государств по большому счету не имеют успеха, зато позволяют проявить активность и утвердить свою роль в качестве ведущих международных игроков.

Если информация Bloomberg окажется правдой, то ничего удивительного нет в том, что Турция хочет вернуть себя статус основного посредника в украинском конфликте. Тем более что Эрдоган, в отличие от многих других лидеров, очень тесно общается как с украинским руководством, так и с Кремлем. В то же время смущает факт того, что на встречу в Стамбуле не будут приглашены представители России и в основу повестки дня предлагается положить неприемлемые для Москвы требования Киева.

Судя по многочисленным заявлением Эрдогана, где он говорит о необходимости уважать интересы России и не провоцировать эскалацию, с трудом верится, что турецкий президент будет игнорировать позицию Москвы ради того, чтобы встретиться с лидерами десятков стран. Учитывая экономические проблемы в Турции, не исключено, что подлинной целью этой конференции будет не диалог по Украине, а привлечение инвестиций в турецкую экономику.

Пока что информация о переговорах в Стамбуле остается на уровне инсайдов. Тем временем посольство России в Турции сообщило, что не получало информацию или приглашение на международную конференцию по Украине, о которой сообщили в Bloomberg.