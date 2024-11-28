Противники "Грузинской мечты" расширяют протесты на дневное время

Акция протеста, организованная группой медиков, пройдет сегодня в Тбилиси перед зданиями клиник и больниц. Она стартует в 16:00 (15:00 мск) и станет первой с начала постоянных митингов оппозиционной акцией, которая пройдет не ночью, а в светлое время суток.

В Тбилиси объявлена акция протеста перед клиниками и больницами, где примут участие врачи и медсестры. Такое решение было принято инициативной группой медиков, передали местные СМИ.

Начало акции намечено на 16:00 по местному времени (15:00 по мск). В ходе ее будут звучать лозунги в поддержку евроинтеграции Грузии, против нарушения статьи 78 Конституции и с призывом прекратить насилие.

Протесты в Тбилиси и других городах Грузии идут уже почти неделю. В столице они перерастают в беспорядки: демонстранты используют пиротехнику, коктейли Молотова и камни, чтобы навредить зданию парламента и сотрудникам МВД. Они, в свою очередь, применяют водометы и слезоточивый газ.

Почему протесты велись только ночью?

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, почему предыдущие шесть суток протесты и беспорядки происходили только по ночам – это связано и с составом активистов, и с их целями.

"Во-первых, это нужно, чтобы раздражать своими действиями большую часть народа. Во-вторых, чтобы оставаться не идентифицированными в ночное время. В-третьих, дело в самих участниках: население днем работает и мало кто может себе позволить всю ночь протестовать изо дня в день – а они прямо признаются, что являются завсегдатаями ночных клубов Тбилиси. С гордостью об этом рассказывают в интервью", - сообщил он.

"Кстати, протестующие еще признаются, что могут каждую ночь в клубах оставлять более ста лари – а это очень тонкая прослойка в Тбилиси, обеспеченная молодежь, так как траты в 150-200 лари за ночь относятся по грузинским меркам к большим суммам. Вот такая интересная сейчас у нас ситуация – ночью с фейерверками и противогазами к парламенту идут дети богатых родителей. И мы видим, что протесты превратились в молодежные выставки: девушки одеты по последнему слову моды на Западе", - обратил внимание политолог.

Как долго будут протестовать в Грузии?

Акция врачей указывает на то, что противники "Грузинской мечты" переходят к более широким протестам. Петре Мамрадзе указал на явное наличие у организаторов протестных акций масштабного финансирования. "На протестные акции постоянно поступают и деньги, и реквизит, те же фейерверки. Речь идет о дорогостоящем удовольствии: большие установки, которые стреляют фейерверком, как пулеметы, стоят по $500 – и они привозятся на акции непрерывным потоком", - отметил он.

"Мои друзья-социологи наблюдают, кто участвует в протестах и беспорядках. "Штурмовики" – те, кто атакует полицию, бросает камни, поджигает здания, ломает бордюры – это один и тот же контингент, их не больше 150-200 человек. Среди них немало лиц, отбывших заключение по разным преступлениям, а из тех, кто задержан, их большинство. У этих людей одна мотивация – большие деньги", - подчеркнул эксперт.

Добавление дневных акций может быть связано с тем, что ночные не удается расширить. "Количество людей не растет: на пике в выходные было до 3 тыс протестующих, в будни уже меньше. И в них тоже участвуют все время одни и те же люди, которые то приходят, то уходят. Новички, когда приходят, видят, что творится, и больше не появляются. Я знаю, что еще в четверг начинали с ожиданием, что два-три дня – и все у правительства обрушится, полиция перейдет на сторону протестующих. Уже среда, ничего подобного не произошло, поэтому они обескуражены", - сказал Петре Мамрадзе.

"Какое-то время ночные акции еще будут продолжаться, поскольку деньги на их организацию все еще есть. Но они уже переходят, как говорится, в угасающий режим. Общенародного протестного движения не возникло", - заключил руководитель Института стратегии управления.