Турция монополизировала посредничество по Украине

Уже три года Турция и ее президент не устают повторять, что украинский конфликт должен быть разрешен и Стамбул может быть подходящей платформой. Из-за ряда факторов в 2024 году Турция временно лишалась надежд на свое посредничество - но теперь именно это государство стало ведущим посредником в украинском урегулировании.

Проблемы Турции при Байдене

В прошлом году посредничество Турции в украинском урегулировании казалось нереальным из-за самого хода военного конфликта. На закате правления Джозефа Байдена американская администрация вместе с союзниками по НАТО активизировала поставки оружия Украине, по максимуму затянула санкционную "удавку" против России и предприняла ряд опасных шагов, способных привести к более масштабным, континентальным и даже межконтинентальным боестолкновениям. Поставки дальнобойных ракет и разрешение Киеву использовать их для ударов вглубь России ставили крест на мирном разрешении конфликта.

Решение по "дальнобойкам" в Москве было воспринято фактически как прямое вовлечение НАТО в войну и эскалация на грани Третьей мировой войны. Турция, которая время от времени критиковала Запад за неконструктивную позицию, отреагировала резко. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ноябре 2024 года сказал, что разрешение Байдена на применение ATACMS по России направлено на "разжигание войны" и создание ситуации, при которой военный конфликт только разрастался бы. Эрдоган предупредил, что такие провокационные шаги приведут к ответной реакции России.

Второй помехой для турецкого посредничества являлось, как ни странно, поведение самой Турции. В конце 2023 года и начале 2024 года Эрдоган взял курс на нормализацию отношений с Западом и разрешил Швеции и Финляндии вступить в НАТО. Были разморожены контакты с ЕС, и глава МИД Хакан Фидан в августе прошлого года впервые за пять лет принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.

Западный крен турецкой внешней политики вызывал настороженность России. Президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ в июне 2024 года обратил внимание на стремление экономического блока правительства Турции к получению кредитов, инвестиций и грантов от западных финансовых институтов. "Наверное, это неплохо. Но если это связано с ограничениями торгово-экономических связей с Россией, то потерь для турецкой экономики будет больше, чем приобретений", - сказал он.

В это время США ввели санкции против турецких компаний, которые вели бизнес с Россией, и начались проблемы во взаиморорасчетах между российскими и турецкими банками и предприятиями. В результате на саммите ШОС в Астане в июле 2024 года пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Турция больше не является посредником в украинском урегулировании, хотя Путин и продолжал хвалить стамбульский формат и усилия Анкары. Чуть позже на ВЭФ в сентябре при перечислении стран-посредников президент России упоминал Китай, Индию и Бразилию, но не назвал Турцию.

Возвращение Турции при Трампе

С приходом к власти в США Дональда Трампа все изменилось. Наметилось сближение между США и Россией и обозначились перспективы мира по Украине. Даже если первой переговорной площадкой выбрали Саудовскую Аравию, почти сразу в Стамбуле состоялись переговоры США и России по урегулированию дипломатических отношений двух стан. Пока шли переговоры в Эр-Рияде и Стамбуле, Трамп сближался с Эрдоганом, всячески хвалил его и в начале мая предложил ему выступить посредником по Украине. Вес Турции рос и в глазах Европы, которая пыталась заманить Турцию в свою систему безопасности из-за отдаления США от НАТО.

Кульминацией процесса стало предложение Владимира Путина возобновить 15 мая стамбульский формат переговоров с Украиной по решению конфликта. США изначально не планировали участвовать в переговорах в Стамбуле, так как Трамп и Зеленский не дождались там Путина, однако вечером того же дня в город на берегу Босфора вылетел госсекретарь Марко Рубио. К тому моменту находившийся в Анкаре Зеленский увиделся с Эрдоганом и, вероятно, получил от него наставления. Еще раньше турецкий президент, как только узнал об инициативе Путина, посоветовал Киеву использовать этот исторический шанс к миру.

Значение Турции и без того было высоким, ведь первые спустя 3 года переговоры Украины и России снова проходят именно в Стамбуле. Наблюдавшие за ситуацией американские журналисты уже поспешили назвать Турцию региональным лидером.

"Эта неделя обещает стать важной для Турции и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Переговоры в Стамбуле дают надежду на дипломатический перелом, к которому готовился Эрдоган, и который подтолкнул президент США Дональд Трамп. Турецкие чиновники делают ставку на то, что после нескольких лет напряженных отношений связи с США будут процветать во время второго срока Трампа. А с учетом того, что США сосредоточены на внешнеполитических целях, включая прекращение войны на Украине и интеграцию Сирии в международную систему, Эрдоган вновь становится региональным лидером", - написал Bloomberg.

Новая роль Турции

Стоит отметить, что параллельно с возобновлением переговоров Россия-Украина в Стамбуле прошло ближневосточное турне Дональда Трампа по странам Персидского залива, в ходе которого он также встретился с новым лидером Сирии Ахмедом Аш-Шараа и снял с него санкции - и это тоже произошло при содействии Эрдогана. Трамп принял сирийского руководителя после звонка с турецким президентом, являющимся главным покровителем новых властей Сирии.

Перенесенные на 16 мая переговоры в Стамбуле еще больше усилили значение Турции. Во-первых, до разговора с российской делегацией украинская команда переговорщиков встретилась с главами МИД Турции и США. А после в зале Долмабахче остались три делегации - Турции, России и Украины. То есть Турция стала не просто переговорной площадкой, но и действительным посредником в российско-украинском урегулировании.

Что выйдет из встречи в Стамбуле, скоро узнаем. Сегодняшняя встреча продлилась около двух часов и уже завершилась. Турецкая сторона настроена оптимистично, и это неудивительно: успех будет означать не только дорогу к долгожданному миру между Россией и Украиной, но и существенный рост международного престижа Эрдогана и Турецкой Республики.