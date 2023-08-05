Турция отменяет Disney, уступивший армянскому лобби?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Премьера документального фильма ”Ататюрк” от стриминговой платформы Disney+ отменена. Хэштег #Disneyiptalet (отменить Disney) наводнил социальные сети турок, видные политики обвиняют американскую компанию в уступках армянскому лобби. Разбираемся, что произошло и почему это важно.

В прошлом месяце Disney+ заявил, что премьера документального фильма ”Ататюрк”, посвященного жизни Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя Турецкой Республики, состоится совсем скоро и будет приурочена к 100-летней годовщине основания Турции, которая отмечается 29 октября. Однако вскоре стало известно, что Disney не собирается выпускать, как изначально планировалось, шесть серий документального фильма на платформе Disney+. Первым о решении американской компании сообщила турецкая газета Yenicag в прошлую пятницу.

Почему Disney отказался от ”Ататюрка”?

По некоторым данным, это произошло под давлением армянского лобби. АНКА (Армянский национальный комитет Америки) настоятельно потребовал от американской компании отменить документальный сериал об Ататюрке, которого в Турции считают национальным героем, а в Армении ”диктатором и инициатором геноцида”. К армянам, оказывавшим давление на Disney, присоединились некоторые греки и курды, выразившие свое недовольство в связи с прославлением турецкого лидера, объединившего страну после распада Османской империи.

Что говорит Disney?

Американская кинокомпания не комментирует слухи о том, что отмена премьеры ”Ататюрка” как-то связана с давлением со стороны армянского лобби в США. Представители компании заявили лишь, что формат был изменен в связи с ”пересмотром стратегии по дистрибуции контента”.

”Ататюрка” всё-таки покажут?

Решение Disney спровоцировало волну возмущения в Турции, для которой Ататюрк действительно Отец нации. Disney попытался выкрутиться.

Мы покажем ”Ататюрка” на 100-летнюю годовщину основания Республики на нашем телеканале FOX совершенно бесплатно. ”Ататюрк” выйдет в двух частях: первый фильм на телеканале FOX, а затем оба фильма в кинотеатрах по всей Турции. Так мы сможем охватить большую аудиторию в рамках нашей пересмотренной стратегии по дистрибуции контента

- заявил генеральный менеджер The Walt Disney Company Türkiye Дженк Сонер.

(Disney купила 21 Century Fox в 2019 году за рекордные $71 млрд.)

Новые даты выхода фильма ”Ататюрк”:

29 октября - 1 фильм на канале FOX

4 ноября - показ 1 фильма в кинотеатрах

22 декабря - премьера 2 фильма в кинотеатрах

Лето 2024 - 2 фильма на канале FOX.

Непростая история Disney в Турции

Стриминговая платформа Disney + начала свою работу в Турции в июне 2022 года в рамках глобального расширения и охвата новых рынков, в том числе в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. 15 турецких киноактеров подписали контракты на сотрудничество с Disney+. Компания потратила более $15 млн на то, чтобы начать работу в Турции. Одним из самых ожидаемых проектов платформы стал документальный сериал ”Ататюрк”.

Однако уже в июне этого года Disney убрал все шоу турецкого производства из своего каталога. Контракты на производство локального турецкого контента были расторгнуты, кроме тех, которые касались сериала ”Ататюрк”. Disney сообщила, что такое решение было принято для снижения расходов и налогов.

Весь контент, который снимался Disney+ c участием турецких актеров, режиссеров, сценаристов и продюсеров был предложен на продажу другим платформам.

По данным Flix Patrol, сайта, отслеживающего данные стриминговых сервисов, у Disney+ примерно 50 тыс. подписчиков в Турции, тогда как у ее главного конкурента, Netflix, почти 2,5 млн.

Как отреагировала Турция на отмену ”Ататюрка”?

На отмену ”Ататюрка” Турция отреагировала отменой Disney. Хэштег #Disneyiptalet (отменить Disney) был самым популярным в турецких соцсетях в течение нескольких дней. Высший совет радио и телевидения Турецкой Республики (RTUK) в среду инициировал расследование в отношении решения Disney+.

Мустафа Кемаль Ататюрк, основатель Турецкой Республики, наша самая главная социальная ценность

- заявил глава RTUK Эбубекир Сахин.

Джеймс Джеффри, бывший посол США в Турции в интервью Al-Monitor отметил, что подобная реакция очевидна:

Ататюрк для большинства турок - и Джордж Вашингтон, и Томас Джефферсон в одном лице, османский солдат, который одержал победу в легендарной битве при Чанаккале, а потом освободил едва зародившуюся Турецкую Республику от российских, французских, итальянских, греческих и британских завоевателей.

Омер Челик, официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития написал в одной из соцсетей

Для Disney+ стало настоящим позором пойти на поводу у армянского лобби.

Хусейн Яйман, председатель парламентской Комиссии по цифровым каналам, пригрозил жесткими санкциями в отношении Disney:

Мы выпишем им огромный штраф, аннулируем лицензию Disney+, ограничим вещание и запретим рекламу.

Известный турецкий исполнитель Мустафа Сандал, как и многие другие турки, поддержал отмену Disney+, написав в одной из соцсетей:

Я сделал правильно: отменил [подписку на] платформу. Теперь ваша очередь! Не будь Ататюрка, не было бы и нас! Иди в другую страну, Disney+.

Сердар Кылыч, представитель Турции по урегулированию с Арменией поделился скриншотом, на котором видно, что он отменил свою подписку на Disney+.

Почему это важно?

Мустафа Кемаль Ататюрк для Турции настоящий герой. Для большинства турок всех возрастов само по себе государство немыслимо без Ататюрка. Граждане Турции любят Ататюрка, который возглавил Турецкое национальное движение, поскольку ему удалось предотвратить раздел Турции по итогам Первой мировой войны. Многочисленные мировые лидеры отмечали его умелое руководство и бесстрашие.

Слезы, пролитые мужчинами и женщинами всех классов над его гробом, достойная дань уважения человеку, который был настоящим героем, непревзойденным лидером и отцом современной Турции

- писал Уинстон Черчилль об Ататюрке.

Ввиду такого особого отношения к первому президенту Турции любое проявление неуважения в адрес Отца турецкой нации крайне остро воспринимается турецкой общественностью. Скорее всего, санкции против Disney+ действительно будут применены, и компания в очередной раз понесет значительные убытки.