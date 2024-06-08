Трамп и Ким: дружба, ненависть и ядерная бомба

Осенью в Китае Дональд Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном на ближайшем саммите АСЕАН (стран Юго-Восточной Азии). Американский президент заявил, что лидер Северной Кореи уважает его, и между ними настоящее взаимопонимание. Что на самом деле между США и Северной Кореей, появится ли у Южной Кореи ядерное оружие и почему Трамп снова хочет дружить с Кимом?

Трамп расстроил Южную Корею

Новости об очередном витке сближения США и Северной Кореи появились после того, как Трамп отказался от совместных учений с Южной Кореей. Точнее, сократил их с запланированных 11 до 4 дней. И об этом никто не знал. Накануне учений ”Щит свободы Ульчи”, которые проводятся ежегодно и с большим размахом с 1969 года, американский генерал-лейтенант Скотт Уинтер заявил, что в этом году ”Щит” будет еще масштабнее и лучше”, чем обычно. Однако оказалось, что у Трампа свои планы.

”Слишком дорого и неуместно…”

В воскресенье, 16 августа, Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что недоволен участием США в учениях (которые были запланированы с 17 по 27 августа). По мнению американского президента, они не только очень дорого обходятся Америке, но и совершенно неуместны и враждебны по отношению к стране [Северной Корее], которая не представляет угрозы и относится с уважением к другим. Поскольку отменять учения с участием более 20 тысяч военнослужащих было уже поздно, Трамп приказал министерству обороны (министерству войны, как его называют в США) сократить их длительность.

В среду, 19 августа Южная Корея подтвердила, что учения завершатся 21 августа, на 6 дней раньше, чем было запланировано. Министр иностранных дел Южной Кореи сообщил, что Сеул совершенно ничего не знал о планах Трампа. За всю историю ”Щита свободы Ульчи” отменялся он всего три раза: в 1992, 1994 и в 2018 году.

Северная Корея или Южная - что лучше?

Традиционный и давний партнер США - это Южная Корея. Альянс сформировался в 1950 году с началом Корейской войны: СССР поддержал Северную Корею, а США - Южную. 70 лет отношения Вашингтона и Сеула только укреплялись: в политической, экономической и военной плоскостях. Южная Корея для США стала главным военным плацдармом в Северно-Восточной Азии, а их оборонный союз гарантировал безопасность и защиту от угроз ядерной Северной Кореи.

Попытки сблизиться с Северной Кореей предпринимались не раз, однако дальше всех пошел Дональд Трамп во время своего первого срока на посту президента США. Этот период получил название ”Личная дипломатия Трампа и Кима”: без посредников, дипломатов и прочих формальностей лидеры писали друг другу письма и лично встречались. Однако партнерами США и Северная Корея так и не стали.

Письма, встречи и разрыв

Сближение США и Северной Кореи во многом обязано дружеской переписке, которая началась спустя год взаимных ядерных угроз. В 2018 году Трамп и Ким стали писать друг другу письма, готовясь к первой личной встрече. И она состоялась в июне того же года. Саммит в Сингапуре кто-то называет успехом, а кто-то провалом, между тем США в тот год отказались от совместных учений с Южной Кореей, а Пхеньян получил определенный уровень признания на международном уровне, несмотря на обладание ядерным оружием.

Второй саммит в Ханое в феврале 2019 года однозначно был признан провалом. Он завершился досрочно, потому что ни Трамп, ни Ким не пошли друг другу на уступки: КНДР не отказалась от ядерных боеголовок, а Трамп не согласился снять санкции с Северной Кореи. Между тем переписка продолжилась и привела к третьей и последней на сегодняшний день встрече между Трампом и Кимом в Демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

Символичный и спонтанный саммит в июне 2019 года помог предотвратить возвращение к агрессивной риторике, однако никаких конкретных решений, меморандумов или соглашений достигнуто не было. В тот же год учения с Южной Кореей возобновились, в связи с чем Ким Чен Ын выразил недовольство, а на следующий год и сближение, и общение сошли на нет: началась пандемия, а срок Трампа подошел к концу.

Снова лучшие друзья?

На самом ли деле пора говорить о возобновлении личных отношений Трампа и Кима, не совсем понятно. Причин, по которым американский президент отказался от учений в Южной Корее, может быть несколько:

это действительно дорого: по разным оценкам, ”Щит Ульчи” обходится Америке в $ 25-35 млн; Трамп рассержен на Южную Корею в связи с тем, что она не оказывает Америке помощь в ее войне с Ираном; не исключено, что заявления о враждебности учений для Северной Кореи - попытка выиграть политические очки накануне осенних выборов в Сенат и Палату представителей на фоне неудачной кампании в Иране.

Северная Корея, в свою очередь, не оценила щедрый жест Трампа: 19 августа, когда стало известно, что американо-корейские учения завершатся на 6 дней раньше, Пхеньян вновь выразил свой протест, назвав уже сокращенные маневры ”репетицией вторжения” и заявив, что оставляет за собой право на самооборону в случае угрозы со стороны Вашингтона и Сеула.

Трамп хочет встречи, а Ким?

О том, что Трамп вновь хочет встретиться с Ким Чен Ыном стало известно в понедельник, 17 августа. Президент заявил, что северокорейский лидер ответил на его увещевания, не уточнив, правда, как и каким образом. На следующий день Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников, сообщил, что Трамп требует от советников организовать встречу с Кимом уже этой осенью на саммите АСЕАН в Китае.

Готов ли Ким ко встрече с Трампом? Никаких официальных заявлений от руководства Северной Кореи не поступало, между тем, лидер КНДР, скорее всего, не откажется от такой возможности:

это укрепит его дипломатические позиции; у него будет шанс убедить Трампа отказаться от дальнейших учений с Южной Кореей в обмен, например, на приостановку ядерных испытаний; сближение с США станет рычагом давления на соседнюю Южную Корею.

Что будет, если США и Северная Корея сблизятся?

Если переговоры Трампа и Ким Чен Ына состоятся или будут предприняты любые другие шаги по сближению США и КНДР в обход Южной Кореи, это породит новые проблемы в азиатском регионе. Вероятность того, что Сеул задумается над собственным ядерным оружием, тоже не исключена: 70% жителей страны, согласно последним опросам, поддерживают создание ядерных боеголовок, а консервативные политики давно говорят о том, что ядерную мощь Северной Кореи можно сдержать только собственной.