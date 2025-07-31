Торговая война США: Трамп против всех

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины до 41% для почти 70 стран и Евросоюза. Таким образом глава американского государства надеется надеется добиться освобождения экономики США. Но какой реальный эффект даст объявление торговой войны?

В ночь на 1 августа 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении импортных пошлин в диапазоне от 10 до 41% на товары из 69 стран и Евросоюза. Решение стало кульминацией многомесячных переговоров и было озвучено как способ "освобождения" американской экономики от иностранных конкурентов.

Основной причиной введения тарифов, как заявляет Трамп, стало стремление исправить дисбаланс в торговле, который негативно сказывался на экономике США. Глава Белого дома публично подчеркивал важность защиты американских рабочих мест и восстановления производственного сектора.

"Мы больше не позволим другим странам обманывать нас"

- президент США

Глава Белого дома также указывал на необходимость борьбы с наплывом через границу наркотиков, особенно фентанила, подвергая критике страны, которые, по его мнению, не прилагают достаточных усилий для сдерживания этого процесса. В частности, дополнительные 35-процентные пошлины были наложены на Канаду, обвиненную в недостаточной борьбе с нелегальным оборотом наркотиков.

Против каких стран Трамп ввел пошлины?

Согласно указу президента США, наибольшее воздействие испытали такие страны, как Сирия (пошлина 41%), Лаос и Мьянма (40%), Швейцария (39%), а также Ирак и Сербия (35%). Минимальная базовая таможенная пошлина в размере 15% будет применяться к странам с небольшим торговым дефицитом, включая страны Евросоюза, Японию и Южную Корею.

Несмотря на введение новых тарифов, некоторые страны успели заключить успешные сделки с США. К примеру, Великобритания, Южная Корея и Япония достигли соглашений о снижении пошлин до 15%. Для Евросоюза удалось снизить ставку с 30% до 15% при условии, что в ближайшие три года он закупит у США энергетические ресурсы на сумму не менее $750 млрд.

Не все страны смогли достичь соглашений с США. Явные угрозы со стороны Трампа о введении повышенных пошлин и жесткие условия для стран БРИКС, включая Индию и Китай, оставили их в состоянии неопределенности. Индия, например, столкнулась с возможностью 25-процентных пошлин из-за тесного сотрудничества с Россией.

Среди тех игроков, кто дольше всех вел переговоры с Белым домом, наибольший шок тарифы вызвали в Швейцарии. Страна Альп разочарована тем, что она подверглась таким же высоким тарифам, как и Сирия.

«Не ясно, чего США хотят от нас»

- неназванный швейцарский парламентарий (Financial Times)

Последствия новых тарифов Трампа

Введение новых тарифов вызовет обширные экономические последствия, как на внутреннем, так и на международном уровне. Экономисты предсказывают, что данные меры приведут к росту цен для американских потребителей и нагрузке на цепочки поставок. "Мы ожидаем, что это станет серьезным ударом для глобальной торговли", - говорят в компании Capital Economics.

Некоторые специалисты высказали мнение, что, хотя новые тарифы несут определенные риски для экономики, они также могут быть частью широкой стратегии Трампа по переговорам о более справедливых торговых условиях.

"Пока это может выглядеть как протекционистская политика, в будущем она может привести к пересмотру торговых соглашений"

- экономист Бенджамин Айд

Тем не менее, пока шансы на успешные переговоры остаются под вопросом. Трамп многократно подчеркивал, что не боится повысить тарифы в ситуации, когда другие страны не согласны на более выгодные для США условия. Это создает особую атмосферу неопределенности в мировой торговле, где многие государства теперь пытаются переосмыслить свои экономические стратегии в контексте новых тарифов.

Что будет дальше?

Введение тарифов - это шаг к кардинальному изменению внешнеэкономической политики США, который может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. На фоне нестабильной экономики и глобальных вызовов, таких как пандемия и геополитические конфликты, шаги Трампа вызывают широкий спектр мнений.

"Это не конец истории, и мы еще увидим, как эти тарифы будут меняться"

- экономист Capital Economics

Торговая политика Трампа ставит под вопрос устойчивость отношений между США и другими странами, вызывая резкие изменения в глобальной экономической среде и создавая угрозу для долгосрочной стабильности во всем мире. Какое влияние окажут эти меры как на экономику США, так и на международные торговые отношения в целом, узнаем со временем.