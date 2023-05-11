США и ЕС не смогли сорвать День Победы

Несмотря на сложную геополитическую обстановку, лидеры многих стран СНГ приехали в этом году в Москву на Парад Победы. Почему угроза санкций и двусторонние проблемы не смогли развалить постсоветскую интеграцию?

В церемонии празднования Дня Победы, включая возложение венков к Могиле неизвестного солдата, вместе с Владимиром Путиным в этом году участвовали лидеры Беларуси, Казахстана, Армении, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. В такой кризисный период визиты лидеров этих стран в Москву очень символичен.

Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан вместе с Россией составляют экономический союз ЕАЭС. На фоне санкций ЕС и США против РФ на эти государства оказывается огромное давление. Несколько месяцев назад глава Госдепа специально ездил в Среднюю Азию, чтобы настроить не только Казахстан с Кыргызстаном, но и три другие республики Средней Азии против России. Однако, как мы видим, миссия Блинкена провалилась.

Москва объединила Бишкек и Душанбе

Символично и то, что лидеры Таджикистана и Кыргызстана приехали в Москву оба, несмотря на то, что последние годы две страны регулярно устраивали бои из-за спорных границ. Кстати говоря, в 2021 году президент Кыргызстана Жапаров не приехал на Парад Победы в Москве, так как за неделю до того его войска столкнулись с армией Таджикистана. Тогда в перестрелке погибли с двух сторон до 50 человек. По некоторым данным, кыргызы то ли были обижены на Москву за то, что она не останавливает таджиков, то ли просто Жапаров не хотел стоять рядом с лидером враждебной страны. Но 9 мая 2023 года, как мы видим, оба лидера вместе возлагали цветы к Могиле неизвестного солдата.

Важно также и то, что Рахмон приехал, несмотря на его относительно недавнюю критическую речь на саммите Россия-Центральная Азия, когда таджикский президент потребовал уважения для его страны? Присутствие руководителей Таджикистана и Кыргызстана говорит о том, что посредничество России в урегулировании конфликта двух стран оказалось успешным, и претензии Душанбе к Москве преувеличивать не стоит. Это рабочие моменты, которые решаются.

Ташкент и Ашхабад выбирают дружбу с Москвой

Если говорить о двух других президентах стран Центральной Азии, то Туркменистан традиционно придерживается нейтрального статуса, а Узбекистан ориентирован на многовекторный курс и тоже пока не стремится присоединяться к интеграционным проектам России. Однако, как мы видим, на политическом уровне их синергия с Москвой высокая. Сердар Бердымухамедов относительно недавно стал президентом, а Шавката Мирзиеева скоро ждут выборы. Они понимают, что опираться на западные демократии, готовые в любой момент воткнуть нож в спину, бесполезно.

Наименьшие вопросы в списке гостей вызвал Александр Лукашенко. С Россией у Беларуси союзное государство, а на Западе Лукашенко стал нерукопожатым, поэтому встречи в Кремле для него - вполне естественные вещи.

Почему в Москву прилетел Пашинян?

В заключении стоит сказать об Армении. Наименее гармонично на Параде Победы смотрелся Никол Пашинян. Хотя для армян, как и других народов СССР, День Победы - святой праздник, но ментально премьер-министр находится больше в Париже и Брюсселе, чем в Москве. Однако было бы грех не воспользоваться тем, что на Красной Площади нет Алиева, чтобы доказать Москве, что именно Ереван является опорой России на Южном Кавказе.

Еще пару месяцев назад Пашинян из Берлина жаловался на дестабилизирующую роль России в регионе. Наверно, поэтому 9 мая он весь день ходил с недовольным лицом, так как не может смириться с тем, что Москва не занимает сторону Армении в ее конфронтации с Азербайджаном.

Как мы видим, День Победы остается одним из скрепляющих узлов и основой политического союза на постсоветском пространстве. И никакие давления Запада пока не могут расшатать эту основу.