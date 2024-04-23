США атакуют "Север-Юг"

Соглашение Индии и Ирана о совместном использовании порта Чабахар может попасть под американские санкции - и это первая потенциальная атака США на Международный транспортный коридор "Север-Юг".

Соединенные Штаты продолжают оказывать экономическое давление на Россию не только напрямую, но и через третьи страны. Вашингтон не жалеет ни соперников, ни союзников по НАТО. Из-за третичных санкций уже возникли проблемы с турецкими и китайскими компаниями, хотя КНР и Турция продолжают торговлю и другие проекты с Россией. Периодически угрозы поступают постсоветским странам и государствам Персидского залива.

Американское давление за два года успела почувствовать и Индия. США требовали у нее покупать российскую нефть не выше установленного Западом потолка в $60 за баррель. Еще до специальной военной операции Госдеп предостерегал Нью-Дели от покупки российских систем ПВО С-400. А на днях администрация Байдена решила ударить по транспорту.

Сегодня на брифинге официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель дал понять, что соглашение Индии и Ирана о совместном использовании порта Чабахар может попасть под ограничительные меры.

"Нам известно о подписании Индией и Ираном 10-летнего контракта о порте Чабахар. Санкции США в отношении Ирана остаются в силе, и мы продолжим их обеспечивать, - сказал он. - Любой, кто рассматривает возможность заключения деловых сделок с Ираном, должен осознавать потенциальный риск, которому он подвергается, а также потенциальный риск санкций".

Чабахар – единственный порт Ирана с прямым выходом в открытый океан, минуя богатый на конфликты Персидский залив. Для Индии это возможность связать свой рынок с Афганистаном через Иран, минуя враждебный Пакистан. Проект инициирован еще в 2003 году, но откладывался из-за антииранских санкций. В 2007 году Индия и Иран приступили к реализации первой очереди проекта. Инвестиции составили около миллиарда долларов. В 2017 году мощность порта достигла 8,5 млн т. В перспективе по завершению всех трех этапов грузопотоки составят 82 млн т в год. Чабахар является звеном в проекте "Север-Юг", где кроме Ирана и Индии участвуют также Россия и Азербайджан.

Активность американцев в связи с Чабахаром связана в первую очередь с тем, что накануне, 13 мая, Индия подписала с Исламской Республикой Иран договор об управлении портом. Индия впервые в своей истории возьмет на себя управление зарубежным портом. Соглашение рассчитано на 10 лет с правом автоматического продления.

После реализации проекта Чабахар иранцы и индусы планируют подсоединить порт к Международному транспортному коридору "Север-Юг". Тогда торговые грузы смогут курсировать между Индией и Россией через азербайджанскую и иранскую территорию. Иран и Азербайджан работают над финализацией сухопутной части маршрута путем строительства железной дороги "Астара-Решт-Казвин". Индийские СМИ рассматривают Чабахар в качестве конкурента построенного китайцами пакистанского порта Гвадар, а некоторые эксперты считают "Север-Юг" конкурентом китайского проекта "Один пояс-один путь".

В текущей ситуации американо-иранской напряженности, вызванной борьбой ХАМАС и хуситов с Израилем и обостренной прямыми ударами между ИРИ и Израилем, санкционные угрозы против соглашения по Чабахару прежде всего нацелены на Тегеран. Однако, учитывая, что порт – часть проекта, в котором участвует Россия, новые санкции вписываются в логику антироссийской борьбы Запада. Проблема только в том, что, пытаясь задушить региональных и глобальных конкурентов, США могут нанести вред и союзникам.

Индия рассматривается Белым домом в качестве союзника и партнера. В противовес Китаю Индию власти США называют "демократией". Нью-Дели входит в различные западные альянсы, такие как QUAD. Эксплуатируя синофобию – а у Индии с Китаем есть территориальные споры – американцы, британцы и японцы проводят с индийскими моряками военные учения в Индийском океане.

При этом независимый курс Индии не устраивает руководство США. Индия входит в БРИКС и ШОС вместе с Россией и Китаем. Премьер-министр Нарендра Моди сотрудничает с Россией по вопросу поставок оружия и энергоносителей. На днях его министр иностранных дел сказал весьма неприятную для США вещь: "Господство США, которое началось после завершения "холодной войны", сегодня фактически подошло к концу". Сильная и богатая Индия нужна США как противовес растущему Китаю, но когда Нью-Дели действует в своих национальных интересах и ведет бизнес с Ираном и Россией, тут-то и возникают проблемы.

Пока что Индии удается проводить достаточно независимый курс по отношению и к Ирану, и к России. Но США постоянно сдавливают узел. В день заявлений по порту Чабахар индийское агентство по сертификации судов (IRClass) отозвало страховку, выданную российским нефтетанкерам, попавшим под американские санкции. Что будет дальше, посмотрим.