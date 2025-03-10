Путин и Трамп двигаются в верном направлении

18 марта в налаживании российско-американских отношений и украинском урегулировании состоялся еще один этап. Президенты США и России провели вторые телефонные переговоры.

Телефонные переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом находились в фокусе внимания всех мировых СМИ и экспертов. Официально это был второй разговор президентов с момента возвращения Трампа в Белый дом, и он длился более двух часов, хотя глава Белого дома позже признался, что разговоров с Путиным у него состоялось несколько, только большинство были непубличными.

Прежде чем говорить о сути беседы, следует отметить, что телефонные переговоры лидеров Соединенных Штатов и России - это хоть и важное, но не единственное звено челночной дипломатии Трампа по погашению конфликта на Украине. Ровно месяц назад, 18 февраля, делегации США и РФ во главе с министрами иностранных дел встретились в Эр-Рияде. Затем 27 февраля в Стамбуле вновь встретились представители США и России, а на следующий день Трамп принял в Белом доме украинского лидера Владимира Зеленского. Из-за бескомпромиссной позиции Зеленского и его перепалки с Трампом наступила небольшая пауза. Однако уже 11 марта делегации США и Украины встретились в Джидде и договорились о 30-дневном режиме прекращении огня. 13 марта спецпосланник Трампа по Украине Стив Уиткофф побывал в Кремле и переговорил с Путиным. И вот 18 марта созвонились Трамп и Путин.

В ходе беседы оба лидера подчеркивали важность достижения стабильности, а также необходимость укрепления двусторонних отношений между США и Россией. По информации Кремля, Путин высоко оценил стремление Трампа к "благородной цели прекращения боевых действий" и согласился на взаимную с Украиной приостановку ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. "Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", — сказано в сообщении Кремля. Путин также обозначил целостный подход к урегулированию кризиса, который должен учитывать законные интересы России в сфере безопасности и устранение первопричин текущих конфликтов.

Трамп охарактеризовал разговор как "очень хороший и продуктивный". В Белом доме отметили, что обе стороны должны работать над прекращением конфликта и улучшением двусторонних отношений США и РФ. "Это включает в себя огромные экономические сделки и геополитическую стабильность, когда будет достигнут мир", — отметили в Белом доме. США и Россия намерены восстанавливать и развивать свои двусторонние связи в экономике. "Обсужден ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике", — передавали в Кремле.

Примечательно, что в ходе общения вопрос помощи Украине не обсуждался. "Мы говорили о многих вещах, но помощь не была темой разговора", — отметил Трамп, уточнив, что у России в настоящий момент есть преимущество на поле боя.

Одним из практических результатов переговоров наряду с отказом бить по энергоинфраструктуре стало согласие на обмен пленными между РФ и Украиной 175 на 175 человек, что, в свою очередь, должно послужить жестом доброй воли. Путин заверил американского коллегу, что украинским солдатам, которые сдадутся в плен, гарантируется безопасное обращение в соответствии с российским законодательством и нормами международного права.

Оба лидера согласились, что "конфликт на Украине должен закончиться прочным миром". Путин и Трамп призвали к созданию экспертных групп для продолжения работы над двусторонним урегулированием, что подчеркивает серьезность их намерений. Среди тем дальнейших переговоров, как отметили в Кремле, значится безопасности судоходства в акватории Черного моря.

Владимир Путин заметил, что ключевым условием для достижения мира является полное прекращение иностранной военной помощи Украине. Такое решение, со слов российского президента, поможет исключить дальнейшую эскалацию конфликта. В свою очередь, Трамп добавил, что Соединенные Штаты будут избегать участия в конфликте, отметив, что это может привести к "третьей мировой войне", что было бы "совершенно нелепо".

В кремлевском заявлении также указано, что президенты согласились на совместные усилия по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Таким образом, продолжается диалог по важнейшим международным вопросам, представляющим интерес для обеих стран. Белый дом решил немного конкретизировать пункт о Ближнем Востоке, заявив, что президенты США и России сошлись во мнении, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль.

Подводя итог, можно сказать, что телефонные переговоры между Путиным и Трампом стали важным шагом в направлении потенциального урегулирования конфликта и нормализации отношений между двумя великими державами. Разговор показал готовность к диалогу и сотрудничеству. По крайней мере на уровне намерений нет ощущения, что стороны пытаются как-то перехитрить друг друга или прогнуть под себя. Согласие Трампа на предложение Путина провести хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ - это своеобразная декларация о намерениях.

Каких-то сенсационных вещей журналисты не услышали. Приказов о полном прекращении боев хотя бы на месяц ни Украина, ни Россия не отдали, не говоря уже о выработке какого-то долгосрочного мирного плана, но текущие договоренности создают условия для прогресса в будущем. Ограничение ударов по энергетической инфраструктуре и обмен пленными - это практические шаги к деэскалации на Украине. Путин и Трамп уже распорядились создать рабочие группы для обсуждения условий мира - это тоже большой шаг вперед.

Украинский конфликт длится уже больше трех лет, и примерно столько же США и Россия не только не думали вместе над его прекращением, но и не находились в контакте с этой целью. Трамп у власти только два месяца, но за это время он сделал больше шагов в сторону мира, чем его предшественник. Так что, потенциал и задел российско-американской дипломатии уже высокий, остается дождаться дальнейших результатов.